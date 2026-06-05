Investigan las causas de la muerte del Indio Solari: fue encontrado por su cuidadora

Las causas de la muerte del Indio Solari serán investigadas por la Justicia. Según informaron fuentes oficiales, la leyenda del rock nacional fue encontrado a las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para comenzar la jornada y lo vio tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

Ante la situación, la mujer dio aviso al servicio médico privado que lo asistía habitualmente por su enfermedad de Parkinson; minutos más tarde confirmaron el fallecimiento. Las autoridades fueron alertadas y se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó.

De esa manera, convocó a personal de la Policía Científica y se adelantó se realizará una autopsia por protocolo.

Reconstrucción preliminar

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el músico cenó con su familia ayer y luego se dirigió solo a la zona de la pileta, donde habría sufrido una descompensación que provocó una muerte accidental. Horas más tarde fue encontrado por su cuidadora.

Mientras las autoridades judiciales trabajan en el lugar, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en la zona y cortó el tránsito en las cuadras cercanas. Poco después de que se conociera la muerte del ídolo, muchos fans comenzaron a acercarse a la casa para despedirlo.