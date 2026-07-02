Juicio por la muerte de Maradona: Matías Morla declara por primera vez ante el tribunal

El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este jueves una audiencia clave con la primera declaración de Matías Morla ante el tribunal. El abogado y apoderado del exfutbolista fue convocado como testigo en la causa alrededor de siete profesionales de la salud acusados de homicidio.

Además de Morla, también fue citado Jonathan Espósito, sobrino del exfutbolista, quien declarará primero y fue una de las últimas personas que lo vio con vida, durante la noche previa a su fallecimiento.

La causa y los acusados

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad del equipo médico que asistió a Maradona durante sus últimos meses. Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid, el coordinador Mariano Perroni y la médica Nancy Forlini.

Por otro lado, Morla enfrenta una causa vinculada al uso de las marcas comerciales de Maradona. Sin embargo, no está imputado en el juicio por la muerte y comparece únicamente en calidad de testigo, pese a que las hijas del "10" (Dalma y Gianinna) lo acusan como uno de los responsables directos del fallecimiento de su padre.

Qué había declarado durante la investigación

Durante la etapa de instrucción, Morla cuestionó la internación domiciliaria de Maradona y sostuvo que el exfutbolista debía permanecer en una clínica: “El tratamiento fue malísimo. Por eso está muerto”.

El abogado también recordó que su último encuentro con Maradona ocurrió el 16 de noviembre de 2020, pocos días antes de su muerte. Según relató, advirtió cambios en su estado de salud, entre ellos una forma de hablar "robótica" que relacionó con la retención de líquidos que padecía.

Con información de TN.