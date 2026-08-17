El Gobierno recibirá a gobernadores del Norte Grande para negociar por las zonas cálidas

El Gobierno recibirá a los representantes de las provincias del Norte Grande para dar una respuesta al planteo por el proyecto de zonas cálidas. Se trata de la respuesta del Poder Ejecutivo al reclamo de los mandatarios provinciales por obras y en medio de las negociaciones por la normativa que afectará a las tarifas energéticas en la región.

El encuentro se llevará a cabo este martes en el Ministerio de Economía, donde se recibirá a los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, más representantes de otras provincias.

El objetivo principal será analizar las alternativas al proyecto de zonas cálidas en la previa a la llegada de los meses con mayor consumo eléctrico en la región por las altas temperaturas, consignó Infobae.

Estarán presentes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

El encuentro fue acordado la semana pasada durante la 24° Asamblea del Norte Grande, celebrada el lunes en Posadas con la presencia de diez mandatarios del NOA y el NEA. Asistieron los gobernadores Hugo Passalacqua de Misiones, Raúl Jalil de Catamarca, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Leandro Zdero del Chaco, Carlos Sadir de Jujuy, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta y Elías Suárez de Santiago del Estero.

Los mandatarios de Formosa y La Rioja enviaron representantes. Santilli participó del cónclave junto al titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

En esa asamblea, los mandatarios plantearon una agenda amplia que incluyó el acceso a infraestructura y gas natural, la situación de las rutas nacionales, la reversión del gasoducto del norte, el calado de la hidrovía y la preparación ante los efectos climáticos de El Niño.

El gobernador catamarqueño Jalil adelantó que, en relación a la cuestión energética, habría una reunión en Buenos Aires, y fue el primero en mencionar el tema de las zonas cálidas como uno de los puntos centrales del intercambio.

El gobernador correntino Valdés remarcó la necesidad de extender la red de gas: “Nos daría más igualdad”, sostuvo, y señaló que Corrientes, al igual que Chaco y Misiones, no tiene acceso al fluido. “En el Norte Grande hay falta de infraestructura de gas, electricidad y de rutas”, resumió.

Santilli, por su parte, se mostró optimista al término del encuentro en Posadas: “El 90% de la agenda con los gobernadores está resuelta”, afirmó, y detalló que se habían preadjudicado todas las concesiones de corredores viales, que representan más de 9 mil kilómetros y el 70% de la red vial argentina, con entrada en obra prevista para fines de agosto o principios de septiembre.

Infobae