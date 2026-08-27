Se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona tras el error con los estudios de su padre

El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda este jueves en los Tribunales de San Isidro, luego de detectarse que la Junta Médica analizó estudios de su padre, Don Diego. Es la primera audiencia desde que Swiss Medical reconoció que por error entregó documentación que no era del ídolo.

Durante la investigación en torno a la muerte de Maradona y su estado de salud, la empresa le envió a la Junta Médica estudios correspondientes a Don Diego, padre del exfutbolista. Este material y sus conclusiones fueron agregados al expediente y, tras el descubrimiento, la situación abrió interrogantes sobre el alcance del error dentro de la causa judicial.

En ese contexto, hoy declaran nuevamente tres especialistas que integraron la Junta Médica destinada a establecer las condiciones de salud de Maradona al momento de su muerte. Se trata de Hernán Trimarchi, perito nefrólogo; Gustavo Di Niro, perito cardiólogo; y Fernando Cairo, perito hepatólogo. Sus conclusiones son una prueba relevante para la acusación de la fiscalía contra los siete imputados.

El error que quedó bajo análisis

La controversia surgió durante una audiencia de la semana pasada, cuando desde la defensa detectaron que algunos estudios incorporados al expediente no pertenecían a Diego Maradona. Posteriormente, Swiss Medical atribuyó la confusión a una modificación en su sistema informático Labcore.

Según explicó la empresa, ambos registros quedaron vinculados y aparecieron bajo el nombre “Diego Armando Maradona”. De ese modo, detallaron que la identificación correcta requiere revisar individualmente cada protocolo junto con el número de afiliado o historia clínica.

Ahora, la Justicia deberá establecer qué estudios fueron considerados durante el trabajo de la Junta y determinar cuánto influyó esa documentación. La situación generó preocupación ya que algunas defensas evalúan plantear nulidades y cuestionar en su totalidad la validez de las conclusiones.

Con información de TN.