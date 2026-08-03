Qué acciones contempla el plan de Nación para combatir el avance de El Niño en el NEA

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezaron este lunes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, una jornada de coordinación destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias del Nordeste frente a las contingencias del fenómeno climático El Niño.

Del cónclave regional participaron además los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, sumándose la presencia internacional del ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero.

Asimismo, formaron parte de las mesas de trabajo el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo Menem, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027

En el marco del desarrollo del II Consejo Regional de Seguridad Interior, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, expuso los principales lineamientos del denominado Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

Se trata de una estrategia integral orientada a reforzar la articulación entre la Nación, los estados provinciales y las gestiones municipales para anticipar y responder de manera coordinada ante probables inundaciones y otros eventos severos asociados a las precipitaciones en la Cuenca del Plata.

El esquema contempla acciones directas de planificación preventiva, monitoreo permanente sobre los cauces de los ríos y coordinación operativa sobre el terreno.

Para ello, integra el trabajo científico e interinstitucional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basada en información técnico-científica y optimizar la capacidad de respuesta federal.

Alerta por la intensificación de las precipitaciones en la primavera

Las evaluaciones técnicas presentadas durante la cumbre confirmaron que las condiciones del fenómeno El Niño ya se encuentran presentes en la región, mientras que los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100 % de que continúen durante los próximos meses, proyectando una mayor intensificación hacia la primavera.

Frente a este escenario de riesgo, el Gobierno Nacional busca consolidar una estrategia de preparación anticipada junto a las provincias de la cuenca.

Entre los instrumentos implementados, las autoridades destacaron la puesta en marcha del denominado Tablero ENOS perteneciente al SINAME para el monitoreo de datos en tiempo real, sumado a la elaboración de modelos de riesgo para los municipios ribereños y la capacitación técnica de equipos.

De la jornada participaron además ministros provinciales, cúpulas de las Fuerzas Federales y especialistas técnicos para coordinar el despliegue asistencial ante el impacto del fenómeno.