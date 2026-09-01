Javier Milei hablará en cadena nacional por la causa Malvinas tras las declaraciones de Donald Trump

El presidente Javier Milei les anunció a sus ministros que brindará una cadena nacional el jueves por la noche para referirse a la cuestión Malvinas. La decisión se tomó hoy en la reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada, horas después de que Donald Trump se mostrara públicamente dispuesto a revisar la postura de Estados Unidos sobre el conflicto.

Según la información que trascendió, durante la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, presentó ante los funcionarios los avances de Cancillería vinculados con el reclamo argentino por la soberanía de las islas.

Antes de ingresar al encuentro, Milei había anticipado que Malvinas sería uno de los temas centrales de la reunión en Casa Rosada. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo.

El cambio de postura que planteó Trump

La definición del Gobierno argentino ocurrió después de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posición de su país frente a la cuestión Malvinas.

Trump señaló que está dispuesto a analizar la neutralidad estadounidense sobre el estatus de las islas, en medio del reclamo argentino ante el Reino Unido. “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, afirmó el mandatario.

Con información de Infobae.