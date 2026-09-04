La Justicia decretó la quiebra de la empresa dueña de Musimundo

La Justicia chaqueña decretó la quiebra de Carsa S.A., empresa que opera la cadena Musimundo. La resolución se tomó tras considerar que la situación financiera de la firma no permitía continuar con el concurso preventivo. El proceso estuvo atravesado por el cierre de sucursales en varias provincias, incluida Corrientes.

Deterioro financiero

La decisión fue tomada este miércoles 2 de septiembre por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia. El tribunal dejó sin efecto la apertura del concurso preventivo que había sido dispuesta el 17 de julio.

La resolución se conoció después de los recientes cierre de locales, pero el contexto de la firma abarca una etapa marcada por constantes dificultades económicas y un deterioro financiero que ya derivó en una reestructuración en 2018 por una deuda de 900 millones de pesos.

En julio, Carsa recurrió al concurso preventivo como mecanismo para ordenar sus deudas y afrontar las dificultades financieras. Sin embargo, con la última resolución, la Justicia entendió que la situación patrimonial de la empresa alcanzó un punto que impedía sostener el proceso.

Además de este cambio en la situación procesal, el tribunal mantuvo el cronograma previsto para la verificación de créditos. Los acreedores podrán presentar sus solicitudes hasta el 6 de noviembre de este año. Por su lado, el informe individual de la sindicatura deberá entregarse el 30 de marzo del 2027, mientras que el general el 25 de junio.

Cierres que afectan a Corrientes y la región

Antes de esta decisión, Musimundo ya había cerrado 20 sucursales en distintas provincias del nordeste, entre ellas Corrientes. La crisis por la caída del consumo y el crecimiento del comercio por internet también alcanzó locales de Chaco, Formosa y Misiones.

Desde el entorno de la empresa señalaron que varios de los locales correspondían a plazas donde Musimundo contaba con más de un punto de venta. La empresa quería reducir costos y reorganizar sus operaciones dentro del concurso preventivo. Según estimaciones, más de 100 puestos de trabajo quedaron afectados.

La decisión judicial modifica ahora el escenario y llevó el proceso de Carsa hacia la quiebra. La compañía informó la resolución mediante una comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).



