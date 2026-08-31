Duro testimonio por el cierre de Musimundo: “Nos avisaron verbalmente al cerrar el sábado"

Los exempleados de la sucursal de Musimundo ubicada en la peatonal Junín al 1143 se presentaron en la puerta del comercio este lunes para resguardar su situación legal tras el sorpresivo cese de actividades dispuesto por la firma el sábado por la noche. El Litoral entrevistó a los damnificados, que afirman sentir "una tristeza total" ante la situación.

En diálogo con El Litoral, Sandra, una cajera de la firma con 22 años de antigüedad, relató el duro momento en que el gerente les comunicó verbalmente que no debían volver a sus puestos.

El cierre y la espera de los telegramas de despido

"El sábado trabajamos normalmente y a la noche, al cierre, alrededor de las 20:30, el gerente cerró la sucursal y nos informó, a modo verbal, que a partir de hoy -lunes- no nos teníamos que presentar más en el local”, relató Sandra y agregó que les dijeron que recibirán los telegramas de despido.

Cabe recordar que en ciudad Capital se bajaron las persianas de las sucursales de Maipú y avenida 3 de Abril, avenida Cazadores Correntinos, la peatonal Junín (casi San Juan) y en el predio de Centenario Shopping Mall. Son 36 los empleados y sus familias que se quedaron sin una fuente de ingresos en medio de un contexto de crisis económica.

“Cerramos así todos nuestros años laborales. Una tristeza total", resumió Sandra el momento que viven y agregó que "nos sentimos muy mal por la forma en que nos lo han dicho”, en referencia a los hechos del sábado pasado.

Estrategia de resguardo legal e incertidumbre

Pese a ser informados sobre la pérdida de sus empleos, los trabajadores decidieron marcar presencia frente a la persiana baja para proteger sus derechos laborales.

“Nos presentamos hoy para que no quede como un abandono de trabajo. Todos mis compañeros y yo decidimos venir a presentarnos en el local”, comentó Sandra sobre la convocatoria.

Este medio conversó con otro empleado que afirmó que "el compañero con menor antigüedad tiene diez años".

Quienes más angustia manifestaron son quienes tienen más de dos décadas de trabajo en la empresa, pues nunca pensaron verse en esta situación.

Apertura exclusiva para cobros

Respecto a la operatividad futura de la sucursal de Junín, Sandra comentó que“supuestamente, en el transcurso de este mes, van a abrir solamente para cobro y cuotas, para recaudar fondos”.

Se trata de una situación límite donde los trabajadores correntinos se suman a compañeros afectados en Chaco, Formosa y Misiones, donde se vivieron momentos similares.

Hay que recordar que compañía Carsa, a cargo de la firma Musimundo y radicada en Chaco, atraviesa un proceso de concurso preventivo de acreedores. En julio de 2026, la empresa recurrió a la Justicia chaqueña frente a una deuda que supera los $63.500 millones.

Por otra parte, la web de la empresa, para realizar compras online, se encuentra fuera de servicio desde el domingo a la mañana.