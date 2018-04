Corrientes, segunda en el NEA con más empleo registrado privado

El Gobierno nacional enviará al Congreso una parte de la reforma laboral que no prosperó en diciembre pasado. La propuesta se orienta a condonar cargas patronales para alentar el blanqueo de trabajadores en negro. En Corrientes, al menos tres de cada diez asalariados está en el mercado laboral informal. Y, al cabo de un año, el empleo registrado creció 2,1 por ciento.

Recientemente el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dio a conocer a la prensa algunos detalles de la propuesta de una parte de lo que anteriormente fue el compendio de la reforma laboral. El Ejecutivo Nacional enviará al Congreso cuatro proyectos, el primero buscará el blanqueo de asalariados sin descuentos jubilatorios, que en Argentina roza el 30 por ciento, y en el aglomerado urbano Corrientes, el 36 por ciento, según los últimos indicadores del Indec. En todo el país, hay más de 4,5 millones de empleados sin beneficios sociales.

La iniciativa contempla una suerte de amnistía para el empleador en los impuestos previsionales impagos, con la condición de que declare el vínculo laboral. El Estado reconocerá los últimos cinco años del asalariado en negro y tendrá efecto para poder jubilarse, en caso de que esté en negro. Sin embargo, la condición para el trabajador será que este deberá renunciar a futuras demandas judiciales. Este paso es opcional.

En contraposición, Triaca informó que el empleado tendrá como beneficio que “desde el momento en que es regularizado, pasará a cobrar el salario de convenio, tendrá obra social, aportes jubilatorios que le garantizarán la cobertura del Pami cuando se jubile, y ART”, según publicó ayer Infobae.

Uno de los puntos que se analizará en detalle es que el proyecto contempla nuevos alcances del concepto de indemnización, que serán menores. No obstante, se reconocerán horas extras. También habrá un fondo de cese de la actividad.

En Corrientes, el empleo en negro está por encima de la media nacional. No obstante, en el último año el trabajo registrado en el sector privado presentó una mejoría. Entre enero de 2017 y de 2018, en términos absolutos creció 2,1 por ciento y en términos relativos, 2,7 puntos.

En el inicio del año se registraron más de 77 mil empleados en blanco, según un informe reciente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Es el segundo indicador más alto del NEA, si se tienen en cuenta los 26 mil asalariados registrados privados de Formosa, los más de 76 mil de Chaco, y los 100 mil de Misiones, que continúa liderando el ranking.