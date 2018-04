Pocho: “Que el PA se levante depende de los autonomistas”

El ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris redobla esfuerzos para lograr que el Partido Autonomista recupere su status de fuerza de distrito nacional. “Hacen falta tener 5 distritos y ahora tenemos 8. El objetivo es llegar a 10 distritos”, dijo a Radio Sudamericana.

También habló de la situación del partido y dijo “que se levante depende de nosotros mismos, de los autonomistas”.

Adelantó que “en Corrientes no voy a decir nada por ahora, porque vencen las autoridades partidarias en el mes de septiembre y no es ético, no es elegante que influya para que Corrientes se adhiera al partido nacional”.

“Hay que tratar de hacer una gran convocatoria para todos los autonomistas y que se debata internamente”, dijo.

Aseguró que “el PA se puede levantar, eso depende de nosotros mismos, de que ofrezcamos propuestas modernas, interesantes que no seamos impredecibles. Tenemos que tener previsibilidad, estudiar los temas en profundidad, dejar de improvisar y que el pueblo sepa a qué atenerse cuando tiene que apoyar a alguien”.