Viejas Locas no salió a tocar, hubo corridas e incendiaron equipos en Tucumán

Fueron seis horas de demora en una noche con lluvia. Y todo terminó con incidentes. La banda de rock Viejas Locas, liderada por el polémico Cristian "Pity" Álvarez, iba a presentarse tras más de un año en la noche del sábado en Tucumán, pero el grupo no salió y el público incendió parte del escenario.

La banda iba a presentarse a las 23 en el club Argentinos del Norte, por lo que desde la tarde llegaron miles de seguidores de todo el país. Pero pasaron las horas y no hubo novedades de la banda hasta cerca de las 5 de la mañana.

En ese momento, con el público enfurecido, el cantante, "Pity" Álvarez, se asomó al escenario rodeado de efectivos de seguridad privada y amagó con dar una explicación, pero fue recibido con botellazos y otros objetos lanzados desde el campo.

Tras ese episodio, un grupo incendió un sector del mangrullo, desde donde se operan las luces y el sonido de los shows.

Pablo, uno de los técnicos que asiste a la banda habitualmente, advirtió que hace varios años que trabaja con Viejas Locas, y que nunca le tocó vivir incidentes como los ocurridos esta madrugada en Tucumán.

Según contó en diálogo con el canal C5N, Álvarez viajó en avión privado desde Buenos Aires hasta la capital tucumana, pero llegó a las 4 de la madrugada y se encerró en su camarín.

"Es habitual que llegue tarde, pero nunca 8 horas. Al escenario salió obligado para tratar de calmar las aguas", explicó.

Además, afirmó que además del incendio de equipos sufrieron robos y algunos de sus compañeros fueron agredidos. "Solamente quiero el resarcimiento, tanto para la gente que fue a trabajar y la que fue a disfrutar el show", reclamó.

El malestar de los fanáticos rápidamente se hizo sentir en las redes sociales, donde Viejas Locas era una de las cosas más mencionadas en la mañana del domingo.

"Un desastre, y hay giles que lo idolatran por estas cosas. Yo te quiero Pity pero la re bardeaste", escribió un usuario. "Me hubiera gustado conocerte y llorar porque me emociona tu música, tu laburo. Pero no, me tocó llorar por conocerte siendo abucheado y golpeado", escribió otro.

El regreso de la banda, que se presentaba después de un año y 5 meses, había generado mucha expectativas en los seguidores, muchos de los cuales habían viajado desde distintos puntos de la Argentina hasta la capital tucumana.

Clarin