Sobresaltos ante la expectativa

En un artículo de la editora Silvia Naishtat, bastante más celebratorio del Gobierno que ilustrativa del temperamento con el que el empresariado afronta la actualidad, el diario Clarín reflejó que la expectativa del mundo de los negocios en la Argentina está depositada en un “final feliz”, según se desprende de lo recogido por la periodista en el Coloquio de Idea que se realizó en Mar del Plata en la última semana.

Eso sí, no descuidan aclarar que habrá (como los hay) sobresaltos.

Vale la pena conocer detalles de lo que fue esa reunión del ecosistema empresarial argentino.

“Un conocido banquero suele decir que incierto es peor que malo y en parte explica un Coloquio de ejecutivos y algunos dueños de empresas que celebran el rumbo elegido por el Gobierno, con un entusiasmo que no se veía desde la edición 2017, cuando Mauricio Macri estaba en la Casa Rosada.

“La diferencia es que ahora pensamos que habrá final feliz, aunque con muchos sobresaltos”, sentenció un ejecutivo que aún lamenta lo que vino en 2019. Decididamente, el ambiente es otro. Puesto a medir el humor social, el consultor Juan Germano fue contundente: en 2011 cuando Cristina ganó con el 54%, el 70% de los argentinos defendía al Estado. Ese porcentaje no llega hoy al 35%.

“El cambio de rumbo es nuestra gran esperanza. Veo optimismo en un contexto internacional favorable por la baja de la tasa de interés, pero las dudas persisten”, advirtió uno de los organizadores.

Pensada desde hace 60 años como un encuentro de relacionamiento entre empresarios y de debates sinceros, la dinámica de IDEA trascendió a la entidad y se convirtió en caja de resonancia de reclamos sectoriales durante demasiado tiempo. Pero el encuentro en Mar del Plata tiene algo único esta vez y es un sentido de urgencia y el llamado a la acción bajo el lema “si no es ahora cuándo”.

Se celebró el dato fiscal de septiembre, que Luis Caputo compartió cuando se estaba yendo. Refleja el octavo superávit financiero y el noveno superávit primario del año. En el acumulado de 2024, el superávit financiero es del 0,4% del PBI y el primario, del 1,6% del PBI. Un éxito.

Para el economista Luciano Laspina, el Gobierno apuesta todas sus fichas al ancla fiscal para poder normalizar la economía. “Pero falta dar una señal en la cuestión cambiara a largo plazo. Caputo nos dice que no hay apuro pero es muy difícil tomar decisiones en un país donde no se sabe cuál va a ser el tipo de cambio y eso ralentiza la recuperación y las exportaciones. Es el gran desafío para el equipo económico, tiene un equilibrio complicado entre las elecciones y la salida del cepo”.

Para varios de los asistentes, la actividad económica sigue anémica. Las cadenas de comidas rápidas, por ejemplo, sufrieron caídas de 30% hasta julio, y aunque en el último mes ese derrumbe haya disminuido a una baja de 8%, el escenario “ sigue complicado”.

Otro tema en boca de todos es que con la inflación en torno al 3% mensual, la estrategia hacia el interior de las compañías pasa por mejorar la competitividad. Mientras en la región la productividad es 18% mayor, en Argentina cayó 13%. “Mucho por hacer”, se dice en el Coloquio. Hay quienes plantean otra inquietud creciente: ¿hasta cuándo dura la luna de miel de la sociedad? La ex ministra de la Ciudad, María Migliore, disparó: “Sin una economía que crezca no hay política social que aguante. Por cada uno de nosotros hay otro que es pobre”.

Este 2024 diseñaron una agenda que evita cualquier malentendido para que no falle la presencia presidencial, que cierra el Coloquio. IDEA fue, junto a la poderosa AEA, la única entidad que reclamó terminar con los agravios en obvia referencia a los disparados por el Presidente. Tal vez por eso, Milei, como ya lo hizo el ministro Caputo, rehusó ser entrevistado por las máximas autoridades de la entidad y exigió un atril”.

Ahora bien, ¿vale la pena la espera de un final feliz cifrado en el tiempo que hay que darle a esta gestión de Gobierno para que lleve adelante su programa?

O acaso, ¿todo el mandato será un proceso y quedará a merced de la suerte electoral de un elenco gubernativo que ha demostrado más pericia para generar cambios profundos que para nadar en las turbulentas aguas de la política?