La demagogia populista también es de derecha

“Si no hay ley, decreto o reglamentación especifica que de respaldo a los argumentos que se expresan desde las oficinas del poder Ejecutivo Nacional, más temprano que tarde, si existe un verdadero estado de derecho, esta expresión de populismo simbólico y efectista durara poco”

Armando Rafael Aquino Britos, constitucionalista

En un meduloso análisis, el profesor universitario de la UNNE, prolífico autor de numerosos libros, y de reconocida trayectoria en el continente, el Dr. Armando Rafael Aquino Britos, se pronunció sobre la medida adoptada por el Poder Ejecutivo que quita los beneficios previsionales a la expresidenta Cristina Kirchner.

La calificó como “un acto arbitrario e ilegal que pone al desnudo las características de un gobierno autoritario, populista y que avanza sin límites (casi a paso redoblado) sobre las instituciones y la ley”.

Coincido plenamente con las conclusiones del destacado profesor. Aquino Britos tiene no sólo autoridad académica, sino también moral.

Es autor, entre otros, de los libros “Lawfare. Estado de derecho y democracia” Ed BdF 2021; “La defensa del orden constitucional y sistema democrático” Ed BdF 2020; “4ª generación de derechos fundamentales. Democracia y corrupción” Ed Lerner 2019; “Derecho penal constitucional de la traición a la patria” Ed Lerner 2018.

En los citados textos es duro crítico de la corrupción kirchnerista y de los argumentos de persecución política utilizados por Cristina con la entonces novedosa teoría del “lawfare”, que se encarga puntillosamente de desarmar en su obra de 2021.

De modo tal que no caben sospechas de parcialidad en su crítica académica sobre la ilegalidad y arbitrariedad de la medida de Milei al despojar a Cristina de su jubilación y pensión como expresidenta y viuda de un expresidente.

Con todo, dice Aquino Britos, los que imponen las sanciones son los jueces de la república, que son el último refugio de los ciudadanos en protección de sus garantías constitucionales. Le está prohibido al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales.

“No se puede combatir al caníbal comiéndoselo”

“No se puede combatir al caníbal comiéndoselo”, agrega, haciendo referencia a la sentencia moral de que “en una sociedad democrática, jamás el fin justifica los medios”.

Poco que agregar a los conceptos del constitucionalista mencionado. Sólo algunas pocas consideraciones de índole política.

Paradójicamente, es el mismísimo Perón el que pronunció una sentencia que aparece como contradictoria con sus dos primeras gestiones, pero que refleja lo que significa una democracia republicana: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Ni más ni menos que un estado de derecho.

Admitir callados esta medida, independientemente que el destinatario se llame Cristina o Juan Pérez, es ingresar en la ceguera de los fanáticos, que construyen sus propias verdades desde el pedestal del poder, para aplicárselos a quiénes se pongan delante de sus apetencias.

Los irracionales, que baten el parche cada vez que suena la campana en Olivos, no están en condiciones de diferenciar una medida ilegal y demagógica de una decisión de estado dentro de la ley.

Los libertarios son tan obvios como lo fueron los kirchneristas en el poder. Hacen populismo a cara descubierta, se presentan como el kilómetro cero de la ética, y hacen bulla para el grupo de fanáticos que no son capaces de pensar, sólo saben aplaudir.

“No comparto tu pensamiento, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla” Voltaire

Pensar con libertad no es la teoría del pensamiento único que busca implantar este gobierno, tal como lo intentaron sus antecesores. Pensar con libertad es la manera de pensar de Voltaire, quien expresara que “No comparto tu pensamiento, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla”.

La justicia es lenta, pero está avanzando a paso firme en las causas de corrupción del período kirchnerista. ¿Cuál sería el sentido de la medida del presidente Milei, de dictar un acto arbitrario e ilegal contra la expresidenta, más que la de una demagogia populista barata que sólo engaña a sus fanáticos y a los incautos incapaces de separar el polvo de la paja?

A la crítica del porque no se le quitan también los beneficios a Zulema Yoma por las condenas de Carlos Menem, el gobierno salió con el oportunista y discutible argumento de que ya falleció.

Yo digo, menos mal que Raúl Alfonsín también está muerto, caso contrario, con la regla afiebrada de Javier Milei, también lo hubiera despojado de su jubilación por “haber participado en un golpe de estado”, conforme lo acusó días pasados en un demencial discurso.

Me pregunto si el ciudadano común, estaría conforme con estar sometido a un tribunal de ética y moral integrado por Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni, para los que un plagiador serial no es un delincuente, como tampoco lo es quién utiliza aviones y dinero del estado para promover liderazgos ideológicos privados.

En lo personal, no estoy dispuesto a callar, por conveniencia oportunista con estos tiempos, la ilegalidad de la medida presidencial contra la expresidenta. Todo lo tengo escrito, en mis libros y en mis artículos. Fui un duro crítico del kirchnerismo durante su propio gobierno, no sólo ahora que tienen las defensas bajas.

El estado de derecho siempre debe prevalecer, no es un atuendo de conveniencia.