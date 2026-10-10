El oro y el desafío de producir

La discusión sobre las operaciones financieras vinculadas al oro de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) plantea una cuestión que trasciende la controversia entre organismos públicos: cómo administrar los activos del país para obtener rendimientos sin exponer recursos estratégicos a riesgos difíciles de justificar. En una economía que necesita divisas, inversión y crecimiento, la rentabilidad importa, pero también importa el destino de las ganancias y la protección del capital.



La Auditoría General de la Nación (AGN) atribuyó al Banco Central una pérdida de USD 1.023 millones por operaciones financieras relacionadas con el oro. Según la información difundida, el organismo de control sostuvo que la entidad calculó incorrectamente los resultados de operaciones con derivados. El BCRA, por su parte, rechazó esa interpretación, cuestionó la metodología de la auditoría y defendió un resultado neto positivo de USD 2.505 millones.



La diferencia entre ambas cifras no es un detalle contable. Expone la necesidad de conocer con precisión qué operaciones se realizaron, cuáles fueron sus costos, qué ingresos generaron y qué riesgos asumió la autoridad monetaria. Antes de establecer conclusiones definitivas, corresponde distinguir entre resultados efectivamente obtenidos, variaciones de valuación y compromisos financieros que puedan afectar las cuentas en el futuro.



Esta discusión requiere información verificable y explicaciones técnicas accesibles. La administración de las reservas no debería quedar reducida a un intercambio de acusaciones, sino someterse a criterios de transparencia que permitan evaluar las decisiones y sus consecuencias. El control institucional, lejos de obstaculizar la gestión, contribuye a que las operaciones financieras tengan reglas claras y objetivos compatibles con el interés público.



El oro ocupa un lugar particular dentro de las reservas internacionales. Además de su valor de mercado, representa un activo estratégico que puede contribuir a respaldar la confianza en la capacidad financiera del país. Su administración admite distintas alternativas, pero cada una exige evaluar los beneficios esperados, los costos, la liquidez disponible y las consecuencias de una evolución desfavorable de los mercados.



Obtener ganancias mediante instrumentos financieros no constituye, por sí mismo, una decisión inconveniente. El problema aparece cuando el rendimiento esperado se considera de manera aislada, sin ponderar suficientemente la exposición que implica la operación. Una estrategia puede resultar rentable bajo determinadas condiciones y, al mismo tiempo, generar compromisos importantes si cambian los precios o las variables financieras. Por eso, la evaluación debe considerar tanto el beneficio potencial como la magnitud de las pérdidas posibles.



La pregunta central es qué se hace con los recursos que se obtienen. En una economía con necesidades persistentes de infraestructura, crédito e inversión productiva, las ganancias financieras deberían contribuir a ampliar la capacidad de generar riqueza. Transformar rendimientos extraordinarios en herramientas para financiar proyectos viables, mejorar la infraestructura logística y energética o facilitar el acceso al crédito empresarial puede producir beneficios más duraderos que la acumulación de resultados financieros sin una estrategia económica definida.



Esto no significa que el Banco Central deba financiar directamente cualquier iniciativa productiva ni que las reservas puedan utilizarse sin restricciones. Su función monetaria requiere preservar la estabilidad y la disponibilidad de activos para responder a las obligaciones externas. La articulación con el desarrollo debe respetar esas responsabilidades y canalizar los recursos mediante mecanismos institucionales adecuados, sin confundir reservas internacionales con fondos de libre disposición del Tesoro.



El desafío consiste en establecer una política que combine prudencia financiera, transparencia y orientación al crecimiento. Para ello, resultan indispensables límites de exposición, evaluaciones independientes, información periódica sobre las operaciones y una explicación clara de sus objetivos. También es necesario identificar quién asume las pérdidas cuando una estrategia no alcanza los resultados previstos.



La discusión sobre el oro debería servir, en definitiva, para definir una prioridad económica: preservar el patrimonio nacional y aprovechar sus rendimientos para fortalecer la producción. Las ganancias no deberían constituir un objetivo aislado, sino una oportunidad para ampliar la inversión y el empleo. Cuando los riesgos son elevados y sus consecuencias pueden comprometer activos estratégicos, la prudencia no es una renuncia a la rentabilidad. Es una condición para que los beneficios financieros se conviertan en desarrollo sostenible.