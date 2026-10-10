El alevoso sesgo de los “ensobrados”

El cinismo alcanza su expresión más obscena cuando alguien invoca la libertad de prensa para proteger un negocio que necesita mantener en las sombras. Hay periodistas que pontifican sobre transparencia, exigen explicaciones ajenas y distribuyen certificados de honestidad mientras evitan revelar los intereses económicos que condicionan sus propias intervenciones. Su superioridad moral descansa sobre una omisión bastante menos decorosa que los discursos con los cuales pretenden disimular.



En esto es clave precisar el punto. Cobrar publicidad no convierte automáticamente a nadie en un mercenario. Los medios necesitan ingresos y sus trabajadores tienen derecho a recibir remuneraciones. Tampoco una opinión adversa prueba la existencia de un arreglo clandestino. El problema aparece cuando una contraprestación, directa o indirecta, compra tratamiento favorable, impunidad editorial o peor aún un silencio que aturde, y ese vínculo se esconde explícitamente a quienes consumen el contenido.

"No toda parcialidad nace de un bolsillo. Existen convicciones, afinidades y prejuicios que también orientan una mirada. Confundirlos con corrupción sería otra forma de deshonestidad. La acusación de recibir dinero a cambio de cobertura requiere pruebas al menos desde lo formal. Pero esa cautela no impide reclamar identificación de auspiciantes, claridad contractual y explicaciones cuando las decisiones editoriales presentan contradicciones persistentes. La sospecha no reemplaza la evidencia desde lo jurídico, pero tampoco obliga a renunciar al escrutinio."

La palabra “ensobrado” describe, precisamente, esa subordinación disimulada. El sobre puede resultar una metáfora antigua ya que las modalidades actuales admiten contratos, intermediarios, triangulaciones, auspicios y otras vías de financiamiento. Lo decisivo no es el mecanismo de pago, sino la obligación que introduce, la de proteger al benefactor sin reconocer ante la audiencia que existe una relación capaz de comprometer el criterio profesional.



La adulteración más eficaz rara vez requiere inventar una noticia. Basta con elegir cuáles merecen atención y cuáles otras descartar. Un escándalo puede ocupar horas de programación mientras otro, comparable, desaparece sin explicación. Una declaración menor se transforma en emergencia institucional, mientras una irregularidad relevante queda relegada a un comentario fugaz. Cada episodio publicado podría ser verdadero y, aun así, el conjunto ofrece una representación profundamente engañosa.



Esa selección organiza la percepción colectiva. Aquello que nunca aparece difícilmente ingrese en la conversación cotidiana. Lo reiterado hasta el hartazgo adquiere una importancia que quizá no tenía. La jerarquía de titulares, la elección de invitados, el tono utilizado según el caso y el tiempo concedido a cada respuesta pueden funcionar como instrumentos de manipulación. No hace falta falsificar los hechos cuando se consigue controlar su visibilidad.



El rasgo alevoso surge del conocimiento del oficio. Quien procede así entiende perfectamente cuánto influye una pregunta, qué efecto produce un recorte y cómo cambia una interpretación al suprimir antecedentes. No estamos frente a una distracción inocente ni ante una limitación inevitable. Si existe un compromiso remunerado detrás de ese comportamiento, habrá que hablar de una decisión consciente cuya eficacia depende de que el destinatario ignore sus motivos.

"La pauta estatal merece especial vigilancia porque utiliza recursos de los contribuyentes. Si se asigna para premiar adhesiones o castigar críticas, deja de cumplir una función informativa y se vuelve una herramienta de amedrentamiento. Cuando además permanece encubierta, quien aporta los fondos termina financiando mensajes cuya motivación desconoce. Paga por una operación que luego se le ofrece como interpretación espontánea de la realidad."

Después llega la actuación. El beneficiario adopta gestos de fiscal implacable, se presenta como víctima de presiones y denuncia cualquier cuestionamiento como un ataque a las instituciones. Reclama respeto para su tarea, pero confunde deliberadamente la protección del periodismo con la inmunidad de sus negocios. Una garantía indispensable para investigar al poder se convierte en la utilización como escudo para evitar investigaciones sobre quienes dicen vigilarlo. Su negocio prospera cuando consigue que una preferencia comprada parezca coraje personal y que una conveniencia del patrocinador se confunda con interés público.



También resulta reveladora la indignación selectiva. Las exigencias cambian según el protagonista. A unos se les atribuyen intenciones perversas antes de reunir evidencias y al mismo tiempo a otros se les conceden explicaciones interminables frente a indicios contundentes.



Los errores del adversario revelan su naturaleza. Las faltas del aliado apenas reflejan circunstancias desafortunadas. Esa elasticidad argumental permite conservar la pose mientras se acomoda el veredicto.



No toda parcialidad nace de un bolsillo. Existen convicciones, afinidades y prejuicios que también orientan una mirada. Confundirlos con corrupción sería otra forma de deshonestidad. La acusación de recibir dinero a cambio de cobertura requiere pruebas al menos desde lo formal. Pero esa cautela no impide reclamar identificación de auspiciantes, claridad contractual y explicaciones cuando las decisiones editoriales presentan contradicciones persistentes. La sospecha no reemplaza la evidencia desde lo jurídico, pero tampoco obliga a renunciar al escrutinio.

"La respuesta exige transparencia y “lectores” menos dispuestos a delegar su juicio. Interesa observar qué asuntos desaparecen, qué protagonistas reciben indulgencia y qué preguntas jamás se formulan. Contrastar fuentes ayuda a detectar esas asimetrías. La libertad de expresión protege incluso opiniones irritantes y no transforma el engaño en virtud. El peor “ensobrado” no es simplemente quien cobra sino quien vende su obediencia y pretende que además se le agradezca su valentía, se lo respete por su profesión y lo convierta en intocable sólo por ser parte de un medio de comunicación."

La pauta estatal merece especial vigilancia porque utiliza recursos de los contribuyentes. Si se asigna para premiar adhesiones o castigar críticas, deja de cumplir una función informativa y se vuelve una herramienta de amedrentamiento. Cuando además permanece encubierta, quien aporta los fondos termina financiando mensajes cuya motivación desconoce. Paga por una operación que luego se le ofrece como interpretación espontánea de la realidad.



La publicidad privada tampoco concede una dispensa ética. Un anunciante puede contratar espacios, pero la audiencia debe poder distinguir una promoción de una investigación. Presentar como conclusión autónoma aquello que responde a un acuerdo comercial constituye una estafa a la confianza. El agravio consiste en aprovechar la credibilidad construida bajo reglas profesionales para vender influencia sin advertir que cambió la naturaleza del producto.



La respuesta exige transparencia y “lectores” menos dispuestos a delegar su juicio. Interesa observar qué asuntos desaparecen, qué protagonistas reciben indulgencia y qué preguntas jamás se formulan. Contrastar fuentes ayuda a detectar esas asimetrías. La libertad de expresión protege incluso opiniones irritantes y no transforma el engaño en virtud. El peor “ensobrado” no es simplemente quien cobra sino quien vende su obediencia y pretende que además se le agradezca su valentía, se lo respete por su profesión y lo convierta en intocable sólo por ser parte de un medio de comunicación.