El ocaso de una campaña

La cuestión Malvinas constituye una causa histórica de la Argentina, respaldada por la Constitución Nacional y sostenida por gobiernos de diferentes signos políticos. Precisamente por esa condición, su utilización como instrumento de posicionamiento partidario merece una discusión crítica. Cuando una reivindicación que debería trascender las diferencias internas se convierte en una herramienta de comunicación presidencial, el riesgo consiste en confundir la defensa de la soberanía con la construcción de una ventaja política circunstancial.



El presidente Javier Milei encontró en las declaraciones de Donald Trump sobre las islas una oportunidad para reactivar el reclamo y presentarlo como un resultado de su alineamiento con Washington. La ofensiva incluyó anuncios de sanciones contra empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur y nuevas iniciativas legislativas. El Gobierno procuró mostrar determinación frente al Reino Unido, aunque la repercusión de sus decisiones no garantiza avances concretos en la disputa de soberanía.



El problema aparece cuando el despliegue político se confunde con una estrategia diplomática eficaz. La Argentina tiene fundamentos para cuestionar las actividades hidrocarburíferas que considera ilegales en las aguas en disputa. Pero convertir ese cuestionamiento en amenazas de sanciones que alcancen a empresas, accionistas, proveedores y contratistas introduce un componente de incertidumbre que trasciende el conflicto específico.



Las compañías internacionales evalúan sus decisiones sobre la base de la rentabilidad, la estabilidad normativa, los riesgos judiciales y la previsibilidad de las reglas. Si una empresa puede quedar expuesta a sanciones por una actividad desarrollada fuera del territorio continental argentino, también deberá revisar las consecuencias que esa situación podría tener sobre sus operaciones locales. La advertencia de que tendrá que elegir entre trabajar en la Argentina o mantener vínculos comerciales con proyectos en Malvinas plantea una disyuntiva con posibles efectos sobre inversiones que el país necesita atraer.



El caso de las grandes compañías estadounidenses de servicios petroleros ilustra esa tensión. SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaron que no participarían en actividades hidrocarburíferas en las islas. Halliburton confirmó posteriormente que tampoco prestaría servicios para el proyecto Sea Lion. El Gobierno presentó esas decisiones como un éxito de su gestión, aunque el desarrollo petrolero proyectado no quedó cancelado por esas declaraciones.



La paradoja es evidente: una campaña presentada como demostración de fortaleza puede terminar complicando el objetivo de ampliar la presencia de capitales extranjeros en la economía argentina. No hay evidencia suficiente para afirmar que las empresas estadounidenses hayan abandonado en conjunto sus planes de inversión por la controversia de Malvinas. De hecho, Washington anunció un esquema de financiamiento de hasta 7.000 millones de dólares para proyectos argentinos de energía y minerales críticos. Sin embargo, la necesidad de gestionar riesgos adicionales constituye una advertencia que el Gobierno no debería ignorar.



Las comunicaciones diplomáticas de alto nivel y los contactos entre funcionarios y empresas deben interpretarse dentro de ese contexto. Una relación estratégica no elimina los desacuerdos ni garantiza que cada decisión argentina encuentre respaldo estadounidense. La Casa Blanca tiene sus propios intereses y prioridades; convertir una declaración de Trump en la expectativa de un cambio definitivo de posición sobre Malvinas supone atribuirle un alcance que los hechos todavía no demuestran.



De allí surge la idea del ocaso de la campaña por Malvinas: no el final del reclamo soberano, que permanece vigente, sino el agotamiento de una operación política que promete resultados inmediatos a partir de gestos, anuncios y confrontaciones. La soberanía no se recupera mediante una cadena nacional ni se fortalece con la sola difusión de sanciones. Requiere continuidad diplomática, respaldo jurídico, acuerdos internacionales y una política de Estado que sobreviva a cualquier administración.



Malvinas merece mucho más que una coyuntura electoral. Utilizarla para ganar centralidad política puede producir beneficios comunicacionales transitorios, pero también costos económicos y diplomáticos difíciles de justificar. Cuando el ruido de la campaña comienza a eclipsar los resultados concretos, la pregunta deja de ser quién consigue apropiarse de una causa nacional y pasa a ser cuánto está dispuesto a arriesgar el país para convertirla en una herramienta de poder.