El Parlamento del Norte Grande: el porqué y el para qué

Corrientes será sede, los días 22 y 23 de octubre, de la reunión del Parlamento del Norte Grande, un encuentro institucional que reunirá a vicegobernadores, presidentes de cámaras legislativas y parlamentarios de diez provincias argentinas.

Es una oportunidad para reflexionar sobre dos cuestiones fundamentales: por qué necesitamos una organización parlamentaria regional y para qué se reúnen representantes de diez provincias. La respuesta se encuentra en nuestra historia, en las desigualdades territoriales que todavía condicionan el desarrollo nacional y en la necesidad de construir una estrategia compartida para transformar las potencialidades del interior en oportunidades concretas.

El federalismo no puede quedar reducido a una declaración constitucional ni a una reivindicación histórica; necesita instituciones, planificación, acuerdos políticos y decisiones capaces de corregir las asimetrías de nuestra organización económica y social.

El Norte Grande está integrado por Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Comprende aproximadamente un tercio del territorio nacional, reúne alrededor de once millones de habitantes y participa en una proporción considerablemente menor de la generación de riqueza argentina.

Esta desigualdad expresa un problema estructural, vinculado con la concentración histórica de infraestructura, inversiones, servicios y oportunidades.

Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 19, establece el mandato de promover el crecimiento armónico de la Nación y de adoptar políticas diferenciadas para equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. No se trata de reclamar privilegios, sino de hacer efectivo un principio de justicia territorial.

Corrientes recibirá a las delegaciones provinciales durante dos jornadas de trabajo. El jueves 22, el gobernador Juan Pablo Valdés pronunciará el mensaje inicial en el Teatro Oficial Juan de Vera, y durante la tarde se desarrollará la reunión de vicegobernadores y presidentes de cámaras legislativas.

El viernes 23 tendrá lugar la apertura del plenario de deliberaciones, donde se abordarán las iniciativas presentadas por las distintas representaciones parlamentarias. Al cierre del período de recepción se registraron 149 proyectos, de los cuales 21 corresponden a Corrientes.

Esta participación demuestra la amplitud de las preocupaciones regionales, aunque el verdadero resultado deberá medirse por la calidad de los consensos alcanzados y por la continuidad institucional de las resoluciones.

Uno de los acontecimientos de especial significación histórica será la entrega de la segunda edición de un volumen que reúne dos obras del brigadier Pedro Ferré: "Memorias de Pedro Ferré" y "Las cuestiones nacionales".

La publicación contará con un prólogo del gobernador Juan Pablo Valdés (la primera edición había sido prologada por el entonces gobernador Gustavo Valdés). Recuperar el pensamiento de Ferré no es solamente un homenaje a nuestra historia: significa reconocer la vigencia de debates que acompañaron la organización nacional y que todavía interpelan al federalismo argentino.

Pedro Ferré comprendió, hace casi dos siglos, que la autonomía política de las provincias resultaría insuficiente si no estaba acompañada de instrumentos económicos para desarrollar sus actividades productivas. Sus discusiones sobre la navegación de los ríos, la política aduanera, el comercio exterior y la protección de las industrias nacientes expresaban una concepción federal contraria a la concentración permanente de recursos y decisiones en el puerto de Buenos Aires.

Aquellas preocupaciones conservan actualidad cuando observamos los costos logísticos, las dificultades de transporte y las desventajas competitivas que soportan nuestras economías regionales.Precisamente, durante la reunión de vicegobernadores y presidentes de cámaras se realizarán dos exposiciones vinculadas con estas cuestiones.

El senador provincial y exgobernador Gustavo Valdés abordará el conflicto de delimitación de las aguas que rodean la Isla Apipé con la República del Paraguay, una cuestión que exige examinar el Tratado de Límites de 1876, sus antecedentes históricos y las demarcaciones posteriores.

Por su parte, el ingeniero Symula expondrá sobre la Hidrovía y su importancia estratégica para la navegación comercial, la infraestructura portuaria y la competitividad de las economías regionales.

Ambos asuntos expresan una relación profunda entre soberanía, integración territorial y desarrollo: la defensa de los derechos territoriales debe realizarse mediante los instrumentos jurídicos y diplomáticos correspondientes, mientras que el aprovechamiento económico de nuestros ríos exige infraestructura, puertos eficientes y reglas de transporte que contemplen las necesidades del interior productivo.

La Hidrovía debe convertirse en una herramienta efectiva para reducir costos logísticos, agregar valor a nuestras exportaciones y ampliar la participación de las provincias en el comercio internacional.

El Parlamento del Norte Grande también debe contribuir a construir una agenda compartida de infraestructura energética, transporte ferroviario y vial, desarrollo industrial, innovación tecnológica, salud, educación e integración fronteriza.

Nuestras economías regionales necesitan condiciones competitivas para producir, industrializar y acceder a los mercados. La disponibilidad de recursos naturales no garantiza por sí misma el desarrollo: debemos incorporar conocimiento, tecnología, inversión y trabajo para generar oportunidades sostenibles.

Hace algunos años, los gobernadores y las instituciones del Norte Grande impulsaron una propuesta de planificación regional con una cartera de inversiones estimada en treinta mil millones de dólares. Recuperar y actualizar aquella iniciativa mediante un plan quinquenal permitiría establecer prioridades, identificar financiamiento y definir responsabilidades institucionales.

El desarrollo regional requiere continuidad y no puede depender exclusivamente de las urgencias de cada coyuntura económica.

El Parlamento es, además, una experiencia de pluralismo democrático, en la que participan legisladores de diferentes partidos y tradiciones políticas que pueden discrepar sobre las soluciones, pero que comparten problemas territoriales que exigen respuestas comunes.

Su finalidad no es sustituir al Congreso Nacional ni a los gobiernos provinciales, sino fortalecer la cooperación interprovincial y construir consensos capaces de proyectarse sobre las decisiones nacionales.

Las 149 iniciativas presentadas son un punto de partida, no un resultado definitivo. La legitimidad del Parlamento dependerá de su capacidad para transformar propuestas en acuerdos, y acuerdos en políticas públicas.

El porqué del Norte Grande está en nuestra historia, en el mandato constitucional y en las desigualdades que todavía debemos superar, y el para qué, en construir una estrategia compartida que permita desarrollar nuestras capacidades productivas, integrar nuestros territorios y ofrecer mayores oportunidades a las nuevas generaciones.

No se trata de enfrentar al interior con Buenos Aires, sino de comprender que una Argentina territorialmente desequilibrada limita sus propias posibilidades de crecimiento.



Corrientes recibirá este encuentro con la memoria de Pedro Ferré y la mirada puesta en el futuro, en la convicción de que la enseñanza de aquel federalismo fundacional conserva toda su fuerza: no habrá una Nación plenamente integrada mientras el lugar donde nace un argentino determine sus oportunidades de progreso.

Nuestro desafío es convertir el federalismo en una política de Estado, capaz de pasar de las declaraciones a las decisiones, de los diagnósticos a las obras y de los consensos a los resultados concretos.

Porque el desarrollo equilibrado de las provincias no es solamente una aspiración del Norte Grande: es una condición indispensable para construir una Argentina más justa, integrada y verdaderamente federal.

(*)Noel Eugenio Breard



Senador de la Provincia de Corrientes Parlamentario



del Norte Grande.