Una elección que también mira la Argentina

Brasil votará este domingo y, aunque las urnas decidirán el futuro político de los brasileños, el resultado tendrá consecuencias que cruzarán inmediatamente la frontera. Para la Argentina, no se trata simplemente de saber quién ocupará el Palacio del Planalto. Se trata de conocer qué orientación tendrá durante los próximos años el principal socio comercial del país y qué impacto puede producir esa decisión sobre el comercio, la industria, el Mercosur y la relación bilateral.



Los números explican por qué la elección brasileña importa tanto. Entre enero y agosto de 2026, Brasil concentró el 12,8% de las exportaciones argentinas y el 21,7% de las importaciones, de acuerdo con datos oficiales de la Cancillería. En ese período, además, la Argentina registró un déficit comercial de 2.052 millones de dólares con Brasil.



Detrás de esas cifras existe una relación productiva que no puede modificarse mediante discursos. El sector automotor constituye uno de los principales vínculos entre ambas economías: empresas argentinas dependen del mercado brasileño y, al mismo tiempo, la industria nacional recibe componentes y vehículos provenientes del vecino país. En el primer semestre, las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron mientras las importaciones disminuyeron, aunque el intercambio continuó siendo considerable.



Por eso, el resultado electoral tendrá una dimensión política, pero también una dimensión económica que excede las preferencias de los gobiernos de turno. Brasil necesita de la Argentina como mercado y proveedor, mientras la Argentina necesita de Brasil como destino para buena parte de su producción industrial y agroindustrial. Esa interdependencia constituye una realidad mucho más persistente que cualquier diferencia personal entre presidentes.



El vínculo llega, además, en un momento particularmente delicado. Javier Milei tomó partido públicamente por Flávio Bolsonaro durante la campaña brasileña y protagonizó fuertes enfrentamientos verbales con Luiz Inácio Lula da Silva. Las tensiones llegaron a afectar la relación diplomática, luego de que Brasil convocara a su embajador en Buenos Aires para consultas.



Ese antecedente agrega una incógnita. Si Lula continúa en el poder, la relación deberá atravesar las diferencias políticas existentes entre ambos gobiernos. Si Flávio Bolsonaro llega al Planalto, podría producirse una mayor coincidencia ideológica con la Casa Rosada. Pero en ninguno de los dos escenarios debería confundirse afinidad política con garantía de resultados económicos.



El comercio responde también a otras variables: crecimiento, inflación, tasas de interés, tipo de cambio, demanda interna y decisiones empresariales. Un análisis reciente de Abeceb advierte precisamente que la evolución del intercambio dependerá más de la situación macroeconómica brasileña que del signo político del próximo gobierno. El mismo estudio proyecta un crecimiento del producto brasileño de 1,9% tanto para 2026 como para 2027.



El Mercosur agrega otra dimensión. Argentina y Brasil no solamente comercian entre sí: forman parte de un bloque que requiere coordinación permanente. Aranceles, reglas de origen, acuerdos externos y condiciones para la circulación de bienes necesitan una relación política mínimamente previsible. Una mayor distancia entre los gobiernos puede dificultar esa tarea; una eventual coincidencia tampoco garantiza por sí sola acuerdos duraderos.



La elección brasileña, entonces, obliga a la Argentina a mirar más allá del resultado de una noche electoral. Cualquiera sea la decisión de los brasileños, Buenos Aires deberá administrar una relación que representa empleo, exportaciones, inversiones, cadenas industriales y oportunidades comerciales.



Brasil puede cambiar de presidente. Lo que no cambiará al día siguiente será la necesidad argentina de mantener una relación estable con su vecino. En una economía que necesita ampliar mercados y sostener su producción, convertir el vínculo bilateral en una extensión de las disputas políticas sería desconocer el peso concreto que Brasil tiene para la Argentina. El desafío será transformar una relación atravesada por diferencias en una agenda capaz de sostener intereses comunes, más allá de quién gobierne cada país.