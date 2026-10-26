Lula: con la historia en contra y la Justicia a favor

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“Excepto Milei, los presidentes de derecha de América Latina felicitaron a Lula pese a las dudas de Bolsonaro: “La voluntad de la gente es sagrada”

La Nación

En la segunda vuelta electoral, Lula se jugaba una partida brava, casi sin chances de ganarla. Es que la historia del país más grande del subcontinente, indicaba que desde 1989 hubo siete ballotages y en todos había triunfado el que obtuvo el primer puesto en la primera vuelta.

Los analistas y las encuestadoras no alcanzaron a visualizar un triunfo del anciano líder, parecía que ni los antecedentes electorales ni el desgaste en la función de gobierno le permitirían dar vuelta el resultado.

Pero, siempre hay una primera vez, y se rompieron todos los pronósticos. Habiendo perdido en el primer turno por 2,2 millones de votos, en el segundo termina ganando por 4,4 millones.

Con el diario del lunes, las explicaciones de tan sorpresivo resultado son variadas y de distinto pelaje. Desde razones propias de la política brasileña hasta las de tinte ideológico, pasando por influencias externas que le jugaron a favor.

Entre éstas últimas, se encuentra la injerencia de nuestro presidente, Javier Milei, que en su incursión por tierras brasileñas, se cansó de insultar a Lula y a la izquierda, generando algunos inconvenientes diplomáticos.

A esta altura, pareciera que nuestro primer mandatario, antes que un líder mundial de la derecha es una mancha venenosa a la que nadie quiere acercarse. Y si no, observen lo que pasó en España, en la que ni las principales autoridades hispanas ni sus compañeros ideológicos quisieron reunirse con Milei, en una demostración de que lo consideran un “piantavotos”.

“A pesar de la inadmisible intromisión judicial en los comicios, en lo fríos números, parece no haber dudas acerca de la victoria de Lula”

Y, precisamente, parte del éxito del petista estriba en la direccionalidad de su campaña en el tramo final, en el que se reforzó la presencia en redes sociales, especialmente difundiendo contenido argentino y las consecuencias de las políticas de nuestro bienamado libertario en la clase media, trabajadores y especialmente jubilados.

No obstante, el épico triunfo del derrotado en primera vuelta se vio empalidecido por una inadmisible injerencia judicial que, violando todo principio general del derecho procesal, produjo de manera extemporánea una prórroga del cierre del comicio.

Debo confesar que no conozco en profundidad la intrincada organización del Poder Judicial brasileño, pero variados sucesos demostraron que decisiones de trascendencia política, fueron tomadas por magistrados integrantes del Tribunal Supremo de manera unipersonal.

En el caso que nos ocupa, a pedido del PT, luego que el presidente del máximo órgano judicial se negara, el integrante de ese cuerpo, Cristiano Zanin, que fuera el abogado personal de Lula y designado por éste en el tribunal, ordenó la prórroga del cierre electoral, pasando por encima de las autoridades electorales específicas. El fundamento: la falta de transporte público en ciertas regiones del país.

La verdad, incomprensible para quienes hacemos derecho en nuestro país, e inadmisible desde el punto de vista ético.

“Se cortó la ola azul en Sudamérica. No parece que la ideología suministre reglas claras en la política, antes bien se mira al carácter de los liderazgos”

Precisamente, ello sirvió para que Flavio Bolsonaro declarara que pediría la anulación de los comicios, aunque sin aportar más datos que la inconveniente decisión de la justicia.

En rigor de verdad, si bien ello constituye una mancha en la transparencia del proceso electoral, no alcanza para la anulación de las elecciones. Las diferencias fueron claras y no se conoce que la medida judicial haya constituido una ventaja indebida para el PT.

Se puede combatir al adversario con toda firmeza, pero reconocer el resultado electoral es parte de las reglas del juego democrático.

De aquí en adelante, aun cuando se confirme el cuarto mandato de Lula, todo indica que así será, el antecedente servirá como arma arrojadiza en el transcurrir de la vida política brasileña de los próximo cuatro años. Es más, deberá gobernar con una legislatura de mayoría opositora.

Lo cierto es que los resultados electorales en el gigante sudamericano, tendrán sus efectos geopolíticos de orden mundial, comenzando por el corte de la ola azul en nuestro subcontinente, y continuando con las relaciones bilaterales.

La ideologización de la diplomacia argentina, cuyo maniqueísmo político llega hasta el paroxismo, fruto del desequilibrio temperamental del líder local, puede significar un obstáculo en las relaciones comerciales con Brasil. Esperemos que no, porque nosotros somos lo que más tenemos para perder.

De cualquier modo, el “silenzio stampa” de Milei contrasta con la posición de todos los presidentes de derecha de América Latina, que reconocieron explícitamente y felicitaron a Lula por el triunfo.

Es que lo cortés no quita lo valiente, y los intereses de los países están por encima de las ideas de sus gobernantes.