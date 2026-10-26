¿Y ahora cómo seguimos con Brasil?

Diógenes Gonzalez

La elección presidencial de Brasil abre una pregunta que el Gobierno argentino deberá responder: ¿cómo se reconstruye la relación con un país vecino cuando el propio Presidente de la Nación ha dedicado descalificaciones personales a quien acaba de ser elegido por la voluntad popular? El pueblo brasileño se expresó democráticamente y su decisión debe ser respetada. Las preferencias ideológicas de un mandatario no pueden estar por encima de los intereses permanentes de la Argentina ni condicionar la relación con uno de nuestros principales socios regionales.

El presidente Javier Milei eligió involucrarse abiertamente en la contienda electoral brasileña, respaldar a un candidato y formular descalificaciones contra el entonces presidente y candidato a la reelección, llegando incluso a poner en duda la transparencia del proceso electoral. Esas declaraciones no quedaron circunscritas a una discusión personal: tuvieron consecuencias diplomáticas y profundizaron el deterioro de una relación bilateral estratégica.

Ahora que el pueblo brasileño ha elegido a su Presidente, la pregunta es inevitable: ¿cómo piensa el Gobierno argentino recomponer el vínculo institucional? ¿Qué costos tendrá para nuestro país haber comprometido la relación bilateral en función de una preferencia ideológica? ¿Cuánto esfuerzo diplomático será necesario para recuperar la confianza y restablecer canales de diálogo que nunca debieron debilitarse? Argentina y Brasil comparten intereses económicos, productivos y estratégicos que trascienden a sus gobiernos. Lo que está en juego no es una afinidad personal entre dos presidentes, sino la capacidad de nuestro país para sostener relaciones internacionales maduras, previsibles y orientadas al interés nacional.

El artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos consagra el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Respetar ese principio también implica reconocer que la ciudadanía de un país vecino tiene el derecho soberano de elegir a sus autoridades sin injerencias externas. La política exterior exige prudencia, responsabilidad y una clara distinción entre las convicciones personales y las obligaciones del cargo.

Un Presidente puede tener diferencias ideológicas con sus pares, pero no debería convertirlas en un obstáculo para las relaciones entre los pueblos. La Argentina necesita recuperar una política exterior que esté a la altura de sus intereses nacionales. Porque mientras las declaraciones de un Presidente duran unos minutos, sus consecuencias diplomáticas, económicas e institucionales pueden extenderse mucho más allá de una elección.

Ya no es una cuestión de “modales” ni de formas diplomáticas. Es una cuestión de respeto por la democracia en sí misma, por la voluntad soberana de los pueblos y por las responsabilidades que implica ejercer la Presidencia de la Nación.