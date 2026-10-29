Bolsonaro: despejar las dudas

La salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos abrió un interrogante que el Gobierno nacional debe contribuir a despejar. La Justicia federal ordenó preservar las imágenes de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los organismos de Migraciones para reconstruir los movimientos del dirigente brasileño. La medida busca esclarecer las circunstancias de su paso por el país y determinar si existieron irregularidades en un episodio que ya tiene repercusiones diplomáticas.



El asunto requiere prudencia, pero también respuestas concretas. La eventual colaboración de funcionarios argentinos para facilitar la salida de una persona requerida por la Justicia de su país constituye una hipótesis que debe investigarse, no una conclusión que pueda darse por probada. Precisamente por eso, resulta indispensable conocer qué ocurrió, qué información manejaban las autoridades y qué controles se realizaron antes de permitir su salida.



El Gobierno sostuvo que Bolsonaro ingresó y salió de la Argentina sin impedimentos de Interpol. Esa explicación puede ser relevante para establecer cómo funcionaron los controles migratorios, pero no necesariamente responde todas las preguntas. La ausencia de una alerta internacional impeditiva no despeja, por sí sola, cualquier duda sobre eventuales comunicaciones entre organismos, decisiones administrativas o actuaciones particulares de funcionarios.



La cuestión adquiere mayor importancia ante las informaciones sobre dos causas judiciales en las que el dirigente brasileño es investigado y la situación procesal que debía afrontar en su país. Para determinar si existió alguna maniobra irregular, será necesario precisar el alcance de las disposiciones judiciales brasileñas, su vigencia y el conocimiento que pudieron tener las autoridades argentinas. Sin esos elementos, tanto las acusaciones como las desmentidas definitivas corren el riesgo de adelantarse a las pruebas.



La jueza María Capuchetti dispuso conservar registros que podrían resultar determinantes para reconstruir el recorrido y establecer las circunstancias de la salida. Esa decisión judicial coloca en primer plano una obligación elemental: preservar las evidencias, responder los requerimientos y permitir que la investigación avance sin interferencias. La colaboración con la Justicia no debería convertirse en un campo de especulación partidaria, sino en una oportunidad para establecer responsabilidades con precisión.



Sin embargo, el episodio vuelve a poner bajo examen la transparencia de los procedimientos estatales. Cuando surgen sospechas sobre posibles intervenciones que no se explican con claridad, la confianza pública se resiente. No alcanza con afirmar que los sistemas informáticos no registraron impedimentos si todavía quedan aspectos relevantes por esclarecer. La transparencia exige exhibir documentación, reconstruir decisiones y explicar los mecanismos utilizados, especialmente cuando existen consecuencias institucionales más allá de las fronteras nacionales.



El impacto potencial sobre la relación con Brasil tampoco puede minimizarse. La Argentina necesita sostener un vínculo bilateral sólido con su principal socio regional, tanto por los intercambios comerciales como por la coordinación política y la cooperación entre ambos Estados. Esa relación requiere previsibilidad, respeto por las instituciones y canales diplomáticos capaces de resolver controversias sin agravarlas.



Una sospecha de estas características puede convertirse en otra piedra en el zapato de la diplomacia bilateral. No porque las diferencias políticas entre los gobiernos deban impedir el diálogo, sino porque cualquier duda sobre una eventual interferencia en asuntos judiciales brasileños puede alimentar desconfianzas evitables. La relación entre Buenos Aires y Brasilia es demasiado importante para quedar expuesta a un episodio cuya explicación todavía está pendiente.



No se trata de condenar anticipadamente al Gobierno argentino ni de atribuir responsabilidades sin pruebas. Se trata de exigir que una situación de interés público sea aclarada de manera completa, documentada y verificable. Si los procedimientos fueron regulares, corresponde demostrarlo. Si hubo irregularidades, deberán identificarse y establecerse las responsabilidades correspondientes.



La mejor defensa de las instituciones argentinas y de la relación con Brasil no consiste en cerrar rápidamente la discusión, sino en despejar las dudas. La investigación judicial debe determinar los hechos; el Gobierno, aportar toda la información necesaria. En materia de transparencia y diplomacia, el silencio prolongado suele costar más que una explicación fundada.