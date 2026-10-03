Elecciones con o sin Paso

Escuchamos y leemos opiniones a favor y en contra de las Paso, pero ¿qué importancia tienen para el ciudadano de a pie? Con las Paso los partidos políticos pueden presentar a la ciudadanía dos o tres candidatos para que elija el que prefiere. Sin las Paso los partidos politicos ponen a consideración de la ciudadanía solo un candidato elegido por sus afiliados unicamente. Vamos a un caso concreto: La Libertad Avanza. Todo parece indicar qaue Patricia Bullrich aspira a ser candidata a presidnete.



Sin las Paso, se tiene que eligir entre los afiliados de LLA. Sin dudas Milei derrota a Bullrich. Pero con las Paso, si se presentan ambas candidaturas, las encuestas están demostrando que Bullrich supera a Milei por el apoyo extra partidario.



Lo mismo ocurre en el PJ. No sé si en realidad Kicillof apoyará eliminar las Paso, porque él también busca el apoyo extrapartidario.



Mío pinion. Titulaba CesarBruto sus escritos.



Mio pinion: soy partidario de las Paso por que la ciudadanía puede elegir sus candidatos, por fuera de las estructuras partidarias.



Sin las Paso, aparecerán nuevas estructuras que debilitaran al candidato impuesto.