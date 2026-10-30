El Papa y el riesgo de “argentinizar” su visita

La inminente visita de León XIV a la Argentina enciende luces de esperanza en la comunidad católica, pero, al mismo tiempo, activa los reflejos de un escenario político siempre propenso a la especulación. La llegada de un pontífice al país excede con creces la estricta dimensión pastoral para adentrarse en el terreno de las lecturas de conveniencia sectorial. El gran peligro que enfrentamos es que un acontecimiento pensado para la comunión y la reconciliación social termine transformándose en un nuevo catalizador de nuestras históricas divisiones.



La persistente frustración colectiva por el viaje que el papa Francisco nunca concretó a su tierra natal dejó un tendal de interpretaciones cruzadas que todavía resuenan. Sin embargo, el eje del debate actual no debería girar en torno a las asignaturas pendientes del pasado ni a las señales ideológicas que se pretenden descifrar en cada gesto de León XIV. La pregunta fundamental que debemos formularnos como sociedad ante la llegada del obispo de Roma es qué esperamos realmente de la máxima figura de la Iglesia y cuál es el lugar genuino que le asignamos en nuestra vida comunitaria.



Desde la conducción eclesiástica se ha enfatizado que el carácter del viaje es estrictamente espiritual: un encuentro cercano y profundo del sucesor de Pedro con sus fieles para consolidar la fe. Esta definición debería clausurar cualquier intento de analizar este pontificado como una mera continuidad mecánica del anterior. Tampoco justifica la exigencia de que el Papa deba colmar los deseos específicos de cada facción de la opinión pública. Cada líder de la Iglesia universal ejerce su ministerio guiado por convicciones propias, su impronta personal y su lectura particular del rumbo del mundo contemporáneo.



Paralelamente a su jefatura religiosa, el Papa se ha consolidado a nivel global como un faro humanista cuya autoridad moral es atendida por creyentes y no creyentes. Sus encíclicas y discursos suelen iluminar problemáticas complejas como la exclusión, la educación y el desarrollo equitativo. No obstante, esta indiscutible influencia ética no debe equipararse con una capacidad mágica para destrabar los nudos presupuestarios de las naciones ni con la obligación de transformarse en juez de las internas domésticas. León XIV ha demostrado un marcado interés por la justicia social y los desprotegidos, pero estos rasgos sustanciales de su prédica no nos autorizan a utilizarlo como un socio de nuestras disputas de coyuntura.



Un ejemplo elocuente de este riesgo se observó recientemente cuando el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, le entregó una carta detallando el conflicto presupuestario de las universidades públicas con el Poder Ejecutivo. Nadie pone en duda el derecho legítimo de las instituciones académicas a reclamar los fondos necesarios para su funcionamiento, ni la vigencia de los canales constitucionales para dirimir esas demandas. Lo que resulta profundamente cuestionable es la pretensión de trasladar un conflicto estrictamente institucional y presupuestario argentino al escritorio del Vaticano.



Llevar una puja local ante el Sumo Pontífice expone su investidura a la dinámica de la polarización partidaria. Esconderse detrás de su estatura ética para validar posturas que debieran sostenerse con normas, leyes y consensos internos desvirtúa la naturaleza de su misión. Existe una evidente paradoja en aquellos actores que, mientras declaran su máximo respeto a la jerarquía papal, intentan instrumentalizar su figura e ignoran deliberadamente su autonomía analítica.



La Argentina necesita madurar institucionalmente y abandonar el viejo vicio de buscar árbitros externos para convalidar triunfos sobre los adversarios circunstanciales. Respetar a León XIV implica resguardar su libertad pastoral. Pretender convertir su visita en una herramienta de presión política no solo deforma la esencia de su ministerio universal, sino que nos arrebata la oportunidad histórica de utilizar su presencia como un puente genuino hacia la concordia social.



