No confundir firmeza con estridencia

Las recientes iniciativas argentinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, vinculadas a la exploración y explotación petrolera en las inmediaciones de las islas Malvinas, y la consecuente reacción de Londres vuelven a exponer la complejidad de un diferendo histórico que exige superar la etapa de las meras declaraciones de principios. Nuestro país posee argumentos históricos y jurídicos inobjetables para sostener su reclamo soberano. Sin embargo, la legitimidad de una causa no asegura por sí sola la eficacia de las herramientas implementadas para hacerla valer, menos aún en un conflicto prolongado con densas aristas políticas, económicas y estratégicas.



En primera instancia, acudir a un tribunal internacional representa un acierto coherente con la premisa de encauzar disputas mediante el derecho internacional. La jurisprudencia ofrece antecedentes que podrían respaldar la postura nacional, aunque resulta apresurado aventurar un veredicto. Como en toda acción diplomática de envergadura, la evaluación estratégica debe ponderar no solo las chances de un fallo favorable, sino también los costos institucionales y geopolíticos de un escenario adverso. La prudencia exige sopesar beneficios proyectados frente a riesgos asumidos, una tarea indispensable para una diplomacia profesional abocada a resguardar los intereses de largo plazo.



Por otra parte, los tecnicismos de esta presentación ratifican la necesidad de consolidar un cuerpo diplomático de carrera, altamente especializado y con memoria institucional. Preservar la continuidad de los cuadros idóneos es vital para evitar los peligros de transformar las delegaciones en premios de compensación política, delegando responsabilidades críticas en base a la cercanía con el poder en turno antes que al conocimiento técnico. La política exterior no admite improvisaciones. En el sensible tablero de Malvinas, los arrebatos verbales, las provocaciones retóricas para el consumo interno o los paralelismos históricos inconducentes deterioran la posición argentina de manera muy evidente.



En un análisis aplicable a nuestro caso, Arturo Pérez-Reverte describía la ventaja de una diplomacia paciente y profesional frente a otra atada a las urgencias partidarias. Su enfoque deja una lección universal: en el plano internacional no alcanza con tener razón. Se requiere comprender las motivaciones del adversario, anticipar sus movimientos y sostener políticas de Estado genuinas que trasciendan los mandatos presidenciales. Modificar un statu quo consolidado exige una constancia metodológica superior a la de quien solo busca mantenerlo; la improvisación es la antesala del fracaso.



Bajo esta óptica, resulta imprudente interpretar los cortocircuitos coyunturales entre Estados Unidos y el Reino Unido como oportunidades geopolíticas automáticas para la Argentina. Las alianzas históricas y culturales entre Washington y Londres poseen una densidad estructural indestructible frente a desacuerdos pasajeros. Por ende, la defensa de nuestros derechos sobre el archipiélago debe sostenerse sobre la solidez jurídica y la legalidad de los procedimientos, evitando lecturas oportunistas de los conflictos de terceros países.



La historia nacional evidencia el costo de apartarse del carril institucional. El recurso a la fuerza en 1982 constituyó un error estratégico de la conducción de entonces, cuyas consecuencias condicionan aún nuestro margen de acción. Este examen crítico no desmerece el heroísmo ni el sacrificio patriótico de los combatientes, quienes demandan el máximo respeto. El cuestionamiento recae sobre la impericia de la dirigencia que desató una guerra equivocada.



Recuperar la credibilidad internacional requiere constancia y una conducta estatal intachable. La firmeza debe expresarse mediante la mesura y la diplomacia inteligente, no a través de la estridencia. El mandato constitucional de recuperar las islas es indiscutible, pero no debe aislarse de la realidad de sus habitantes. Una política de largo plazo demanda convertir a la Argentina en un actor confiable y previsible, respetuoso de las libertades ciudadanas y la estabilidad económica. Generar confianza mutua es indispensable para formular soluciones pacíficas y sustentables. Las grandes disputas soberanas se resuelven con solidez técnica, negociaciones minuciosas y coherencia institucional. Defender la soberanía exige la compleja tarea de edificar cotidianamente las condiciones para ejercerla.