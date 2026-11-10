La era de los fiscales que no acusan

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“La regla de oro del proceso penal: sin acusación no hay causa”

Hernán Capiello, La Nación

Quiénes sostienen, todavía, que el kirchnerismo fue una máquina casi perfecta para sustraer el patrimonio público en beneficio particular, se olvidan del sentimiento que por entonces los embargaba: la impunidad.

Como tal, la primera parte la cumplieron a rajatabla, sumando a su patrimonio particular ingentes cantidades de dinero estatal. Pero, tanto se creyeron eternos, que se olvidaron de cerrar todas las puertas para evitar un futuro incómodo en los pasillos de Comodoro Py.

No es que no influyeron sobre los jueces, sino que el método que utilizaron en las causas que los comprometían, fue el “cajoneo”. No las cerraron, simplemente entornaron la puerta y sus causas cobraron vigorosa vida luego que dejaran el poder: Vialidad Nacional, Hottesur-Los Sauces, Cuadernos, etc.

Así, Cristina pasa sus días en San José 1111de Caba, cumpliendo una primer condena y participando de sendos juicios orales y públicos.

Los Milei no tienen el sentimiento de impunidad que te lleva a ser descuidado con tus acciones para borrar todo peligro de enjuiciamiento, o lo tienen menguado.

Seguramente, el miedo juega en la mente de los hermanos, pensando en el día después de dejar el poder. Las causas siguieron, hasta que consiguieron el alfil que pergeñó e instrumentó el plan para dejarlos libres de todo problema penal: Juan Bautista Mahiques, el Ministro de Justicia.

“Desde que asumió, hace ocho meses, Mahiques está despejando el camino judicial de las denuncias penales contra el gobierno. Contactos, designaciones de “amigos” o familiares, intercambios, es su trabajo de remoción de obstáculos”

En apenas ocho meses desde que asumió el cargo, Mahiques logró, merced a contactos informales, designaciones judiciales, gestiones reservadas y un “toma y daca” judicial, que comenzaran a cerrarse las causas que comprometen a los hermanos.

Lo hizo con un método diferente, sin descartar a los jueces. Comenzó a partir de los fiscales de cada causa, barriendo a los querellantes particulares y evitando que aquéllos formulen acusación penal.

Obviamente, que todo ello se completó con la designación de “jueces amigos” en los lugares estratégicos de la justicia federal, los magistrados que deben resolver las causas que comprometen al poder o a sus parientes directos.

No los voy a aburrir enumerando los jueces comprometidos, los familiares designados, y los intercambios alcanzados. Lo que sí está más que claro, que comienzan a cerrarse las causas penales del gobierno, o por lo menos a desviarse a funcionarios menores o a tipificaciones más benignas.

Mahiques va a completar a fin de año la designación de 231 jueces y fiscales federales y nacionales en todo el país, con lo que tejió una red que promete repetir la fórmula ante cada problema judicial del gobierno.

En la causa de las 16 valijas de Belén Arrieta, que arribaron a Eseiza en el avión del empresario libertario Leonardo Scaturicce y atravesaron la Aduana escoltadas por funcionarios de alto rango, sin ser revisadas, el expediente pasó a mejor vida por expresa decisión judicial.

“Valijas libertarias, Libra$, Andis, Adorni, son causas terminadas o en camino a terminarse”

En la causa Libra$, la que más preocupa a los hermanos, se barrió a todos los querellantes, y quedó sólo el fiscal Eduardo Taiano, quién en un acto de extrema generosidad, expresó que no hay delito.

A las pocas horas (ni siquiera transcurrió el día completo), el juez federal Martínez de Giorgi sobreseyó a todos los involucrados (incluyendo al presidente y a su hermana), no sin antes haber recibido la buena nueva con la designación de su esposa como Jueza, con la firma de Javier Milei.

Debe decirse que en esta causa, todavía hay cabos sueltos. La Cámara de Casación debe dejar firme o revocar la exclusión de los querellantes particulares. Por su parte, se presentó el Fiscal de Investigaciones Administrativas, solicitando ser parte y apelando la decisión absolutoria, todo lo cual está a resolverse.

Andis es un caso aparte. Además de la utilización obscena de los recursos de los Discapacitados para provecho propio, a través de los sobreprecios, la sola definición del delito afecta la ética más profunda. ¿Hacia dónde se está dirigiendo la investigación?. Hacia “los de abajo”, dejándose de lado la pesquisa sobre el famoso “tres por ciento” que se escucha en los audios de Spagnolo, destinados a Karina Milei.

“Éramos muchos y parió la abuela”. Para completar el circuito de la impunidad libertaria, apareció el inefable Manolito, el mismo al que Baby Etchecopar calificó de “laucha sin una moneda” antes de asumir la función pública.

El conductor de A24, completó diciendo, en un durísimo editorial: “Cuando Adorni venía a laburar con nosotros, no tenía una moneda, venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. ¿De qué 500 mil dólares de mierda me estás hablando. Se creen que somos pelotudos?”

Después de todos los papelones tratando de justificar lo injustificable, la compra en efectivo de casa, departamento, viajes, arreglo de dientes de su esposa, sigue y suma, llenó de excusas inverosímiles que sólo trajeron “vergüenza ajena” y un problema para el gobierno.

“Lo novedoso del método Mahiques es que eliminan los querellantes y “los fiscales”, titulares de la acción pública, no acusan. Una vergüenza. Lo de Adorni ya colma el vaso”

Cuando le preguntaron a Adriana Nechvenco, con una ingenuidad rayana en lo delictuoso, la escribana de Adorni dijo: “no había hecho ninguna operación inmobiliaria en los últimos veinte años…se ve que le agarró la buena, se le dio todo junto”.

Manuel Adorni, si creemos sus torpes justificaciones, es el hombre que hizo todo al revés: en el llano vivió como un pobre a pesar de que, como alega, tenía más de 400 mil dólares guardados en su “pendrive”. Cuando se instaló en el gobierno, comenzó a gastar “a lo pavo”.

¿Quién, en su sano juicio, tendría esa lógica de comportamiento?

Pues ahí, aparece nuevamente Mahiques para salvar las papas. El veterano fiscal Gerardo Pollicita, sin importarle que pone en juego de todo su capital ético, decide “no acusar” a Adorni por “enriquecimiento ilícito”, porque supuestamente acreditó sus maniobras con criptomonedas cuando estaba en el llano.

Simplemente, de taquito, derivó la causa a la Justicia en lo Penal Económico, para que vea la cuestión menor de los impuestos no pagados.

Pero, debemos traer a colación una cuestión que me parece relevante tener en cuenta: Pollicita tiene un vínculo muy estrecho con la familia Mahiques. Trabajó codo a codo con Ignacio Mahiques, hermano del ministro bombero, para acusar en la causa Hottesur-Los Sauces. Más claro, agua.

Obviamente, también en esta se eliminaron los querellantes particulares.

En suma: estamos en el tiempo de un Ministerio Público, que según la ley ejerce la titularidad del interés público y debe acusar ante la probable comisión de delitos, que hace maravillas para que los expedientes contra los funcionarios libertarios, especialmente contra los hermanos, no prosperen.

Un fiscal que no acuse es como defensor que no defienda. Así estamos.