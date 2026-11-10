La economía al servicio de la persona

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. La afirmación de León XIV en la Universidad Católica Argentina resume una orientación política y social que ya ocupa el centro del debate político desde hace mucho tiempo. Su alcance es concreto, el valor de un modelo económico debe medirse por las condiciones de vida que ofrece a las personas.

Representantes del mundo del trabajo, empresarios, sindicatos y movimientos sociales, escucharon en la voz del Papa una propuesta que vincula producción, dignidad y responsabilidad colectiva. Con sobriedad y sabiduría explica que el crecimiento tiene sentido cuando amplía oportunidades, mejora condiciones laborales y permite que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.

Interpela a quienes gobiernan, invierten, producen y representan a los trabajadores. Obliga a preguntar a los que se benefician con las decisiones económicas, sobre quiénes recaen los esfuerzos y qué posibilidades tienen aquellos que permanecen excluidos. La eficiencia y la rentabilidad forman parte de esa evaluación, junto con sus consecuencias sociales.

León XIV advierte que privar a una persona de empleo significa mucho más que quitarle un ingreso, afecta su dignidad, su capacidad de aportar y su pertenencia a la comunidad. El desempleo prolongado debilita también los vínculos familiares y sociales. Por eso, generar trabajo digno debe constituir una prioridad permanente de las políticas públicas.

Reconoce expresamente el aporte de los empresarios, que comprometen capital, asumen incertidumbres y crean puestos de trabajo. A la vez, indica que ese reconocimiento lleva aparejada responsabilidad, orientar la actividad productiva hacia un desarrollo que contemple a los trabajadores, la comunidad y el ambiente.

Si el beneficio económico se convierte en el único criterio de éxito, quedan fuera de consideración costos humanos que también forman parte del balance de una empresa. León XIV sostiene que “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”. Su cuestionamiento apunta a una concentración de poder que reduce al trabajador a su eficiencia productiva, relegando sus derechos, sus necesidades y su dignidad

La función social de la propiedad y del capital aparece así, como un principio ordenador. Invertir y producir son actividades fundamentales para el progreso de un país. Su contribución debe apreciarse también por la calidad del empleo, la distribución de oportunidades y la sustentabilidad de sus resultados. El éxito empresarial tiene una dimensión pública porque sus efectos alcanzan a toda la sociedad.

En este marco, el Estado conserva tareas irrenunciables, regular, proteger derechos, promover el empleo y asumir responsabilidades que las organizaciones de menor escala no pueden afrontar, apoyar las capacidades de las comunidades y de las instituciones intermedias. Familias, cooperativas, asociaciones y movimientos sociales poseen conocimientos y experiencias que las políticas públicas necesitan reconocer y fortalecer.

Esta mirada tiene especial relevancia en la Argentina, donde una parte considerable del trabajo se desarrolla en condiciones de informalidad. El Papa León destaca a cartoneros, campesinos y artesanos, y reconoce el esfuerzo de quienes construyen respuestas comunitarias desde abajo. Visibiliza las tareas del hogar y el trabajo cotidiano de quienes sostienen la alimentación en los barrios, plantea una exigencia de reconocimiento, protección e inclusión.

Tierra, techo y trabajo expresan, en ese contexto, necesidades básicas y objetivos de justicia social. Traducirlos en políticas requiere continuidad, recursos y coordinación entre distintos actores. La capacidad de organización de los sectores populares ofrece un punto de apoyo para esa tarea.

El líder del catolicismo también reclama una renovación del compromiso sindical. La defensa de los derechos laborales debe alcanzar a los precarizados, los informales y quienes están excluidos del empleo registrado. La representatividad de los sindicatos se fortalece cuando incorpora esas realidades y acompaña las transformaciones del mundo laboral.

León XIV señala los riesgos de una transformación tecnológica sin regulación y reclama la intervención de los poderes públicos. La inteligencia artificial y la automatización vuelven urgente esa responsabilidad. La necesaria innovación exige decisiones sobre capacitación, protección laboral y distribución de sus beneficios.

La cuestión ambiental completa la perspectiva Papal. El crecimiento que deteriora los ecosistemas o traslada sus costos a las comunidades más vulnerables compromete también el bienestar futuro. Las decisiones productivas deben incorporar esa responsabilidad.

La propuesta que el Papa nos trae a los argentinos, ofrece un criterio claro para el debate, juzgar la economía por su capacidad de sostener vidas dignas. Poner a la persona en el centro exige convertir esa convicción en empleo, derechos y oportunidades.

El planteo de León XIV marca una clara distancia con el discurso y las políticas del Presidente Milei. Frente a la centralidad del mercado y la reducción del Estado que impulsa el actual gobierno, el Papa reivindica la regulación pública, la protección del trabajo y la responsabilidad social del capital. La diferencia alcanza al criterio con que se juzga la economía, para León XIV, la dignidad de las personas debe orientar las decisiones y la evaluación de sus resultados.

En una época de crisis de los liderazgos mundiales, la figura de León XIV emerge como una voz de referencia, capaz de colocar el bien común y la solidaridad en el centro de la discusión pública. Su mensaje ofrece una orientación que trasciende las fronteras religiosas, la economía al servicio de la persona como exigencia para quienes ejercen el poder.