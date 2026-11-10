 El Papa León XIV Predica en el Desierto

Con mucha atención escuché todo completo lo de Uruguay, Completo lo de Argentina, pero me detengo a lo que expuso ayer, es decir, el día domingo en el Palacio Libertad ¿quién puede en el mundo estar en desacuerdo con lo que sostuvo el papa León XIV? Yo creo que nadie, que hay que educar que la economía tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, ocuparse de los ancianos, Ahora estamos viendo lo que hay en Claypole donde también hay ancianos y demás. Todo eso es cierto y el Papa dice lo que pudiéramos decir nosotros, pero resulta que no tenemos la autoridad suficiente como tiene el papa León XIV.

Pero ahora viene lo siguiente, Todo esto que predica el Papa, ¿Será que algún partido político lo tome? Porque para llevar adelante algunas de estas iniciativas hay que estar en el poder, hay que tener el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ponerse de acuerdo para llevar adelante esto, Pero creemos, yo dudo, por eso digo, creemos, Hay la suficiente conciencia de todo esto.

También quiero puedo ver o puedo escuchar del estado en que se encuentra nuestro país, con el problema universitario, por ejemplo, sí es cierto, hay que educar al soberano, Hay que darle oportunidad para que los jóvenes no se vayan del país, ¿Pero eso es consecuencia solamente de 36 meses de gobierno de milei? Porque tenemos que considerar que 12 años o más el partido justicialista en el último Tiempo, Con Nestor Kirchner, con Cristina, con Fernández, todo esto pasaba igual, Ahora por eso digo ¿hay la conciencia suficiente para poder Cumplir con lo que el Papa León XIV Predica y que todos estamos de acuerdo sea nuestra religión o no, todos estamos de acuerdo que hay que modificar el vocabulario desde el poder. Ahora, qué vamos a ver en los próximos días, Se está discutiendo el presupuesto en el orden Nacional ahí es donde se puede entrar a contemplar todo esto, Pero voy al final otra vez y recalco ¿y los presupuestos de años anteriores no contemplaban? porque los que nos iniciamos en la política allá en la década del 50, teníamos esta mismas ideas con un rótulo partidario, Pero teníamos estas ideas que quedaron en el desierto porque no tuvimos los medios suficientes como para poder llevar adelante una acción política.

Pero bien, eso es historia, la realidad es que, ATENCIÓN SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES MINISTROS, SEÑORITA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, Esto no hay que dejar que caiga en saco roto, que no sea una prédica en el desierto y también esto va para la oposición, Kicillof insolente, pegó en Luján unos afiches que dicen “Kicillof Presidente Bienvenidos, León Peronista,” ¿Cree a caso Kicillof, en los años que estuvo, sr cumplió con lo que predica el Papa? Yo estoy seguro que no, absolutamente que no, entonces veamos las cosas con un sentido positivo, totalmente positivo, entonces, si cualquiera sea nuestra religión, reitero, estamos todos de acuerdo con lo que predica el papá, hay que tomar medidas, pero también cuando kicillof habla del Papa Peronista tendría que tener conciencia cuando habla del papa, habla de la corrupción, La corrupción de un gobierno de uno de otro, debilita las instituciones, dice el Papa, así es, Entonces afianzar, afianzar la Justicia, Eso también es un principio y la justicia en estos momentos ha condenado a Cristina Kirchner, principalmente y todos hacen pie que no puede participar en política, ¿qué pretenden los que apoyan a Cristina? ¿los que apoyan a Cristina pretenden acaso que siendo condenada pueda presentarse a un lista para ser electa presidente? Pero qué absurdo, en qué mundo vivimos que los condenados por la justicia pueden presentarse a las elecciones mientras dura su condena, es imposible, bien, yo creo de que hay mucho, Mucho para conversar sobre esto. Pero hagamos una pequeña salvedad, si el señor Presidente por lo pronto modifica su vocabulario y se da cuenta que es El Presidente de la Nación y que no es Javier Milei, un economista que puede decir lo que quiere, el uso de palabras soces, de condenar a las periodistas a la hoguera, Todo eso también hace descreer sobre las instituciones, muchas gracias.