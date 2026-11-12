Inflación: es la hora de abandonar triunfalismos

La inflación volvió a mostrar una señal de advertencia en la economía argentina. El índice de precios al consumidor registró en octubre una suba del 2,2%, por encima de las expectativas del mercado y de las previsiones que apuntaban a una continuidad del proceso de desaceleración. El dato, además de interrumpir la expectativa de una reducción sostenida, expone que la estabilidad de los precios sigue siendo uno de los principales desafíos para el Gobierno.



El incremento estuvo impulsado principalmente por las tarifas de gas y la suba de los alimentos, dos componentes que tienen una incidencia directa en el presupuesto de los hogares. No se trata de rubros secundarios ni de aumentos que puedan pasar inadvertidos para la mayoría de la población. Por el contrario, representan gastos esenciales que condicionan el consumo cotidiano y reducen el margen disponible para afrontar otras necesidades.



Las cifras acumuladas también permiten dimensionar el problema. Entre enero y octubre, los precios aumentaron un 26,3%, mientras que la comparación interanual arrojó una variación del 33,1%. Aunque estos registros se encuentran lejos de los niveles de inflación que caracterizaron otras etapas de la economía argentina, no alcanzan para consolidar la percepción de que el problema está definitivamente controlado.



La cuestión central no consiste solamente en determinar si el índice mensual es mayor o menor que el del período anterior. Lo verdaderamente importante es establecer si la economía consiguió ingresar en una trayectoria estable de reducción de la inflación o si, por el contrario, continúa expuesta a sobresaltos que pueden modificar las expectativas y afectar la planificación de familias y empresas.



Una suba mensual del 2,2% puede parecer moderada frente a los registros de años recientes, pero esa comparación no debe convertirse en una excusa para relativizar el impacto. La inflación se mide en porcentajes, pero se experimenta en decisiones concretas de cada día.



El aumento de los alimentos merece una atención particular. Su peso en la economía familiar hace que cualquier aceleración se sienta con rapidez, especialmente entre quienes destinan una proporción mayor de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. La combinación de ambos factores vuelve más difícil sostener una mejora del poder adquisitivo.



El Gobierno puede señalar, con razón, que el proceso de estabilización requiere tiempo y que reducir una inflación elevada no es una tarea inmediata. También puede destacar que el nivel actual es menor al de períodos anteriores. Sin embargo, esos argumentos no eliminan la obligación de explicar por qué la desaceleración perdió fuerza ni qué medidas permitirán evitar que los aumentos vuelvan a instalarse en una dinámica persistente.



La política económica necesita algo más que una comparación favorable con el pasado. Requiere previsibilidad, coordinación y resultados que puedan sostenerse. La estabilidad también depende de que los precios relativos encuentren un orden compatible con la recuperación de la actividad, el empleo y los ingresos. Si el costo de los servicios y de los bienes esenciales avanza más rápido que los salarios, la mejora macroeconómica difícilmente se traduzca en bienestar extendido.



El dato de octubre no alcanza para afirmar que la inflación retomará una escalada. Pero sí obliga a abandonar cualquier triunfalismo. La desaceleración no es irreversible y cada registro mensual funciona como una prueba para la estrategia oficial. La credibilidad se fortalece cuando las metas se cumplen y se debilita cuando las expectativas vuelven a quedar por detrás de los resultados.



El desafío, entonces, no es celebrar una inflación menor que la de otros años, sino conseguir que siga bajando sin trasladar el costo del ajuste a los mismos sectores de siempre. Mientras los alimentos y las tarifas presionen sobre el presupuesto familiar, la estabilidad seguirá siendo una promesa incompleta. Octubre dejó una advertencia que la política económica no debería desatender.



Esa será la medida del éxito.