León XIV: el progreso y la dignidad

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó mensajes que exceden una agenda religiosa. En sus intervenciones sobre discapacidad, economía y educación, propuso discutir qué lugar ocupa la persona en las decisiones públicas y con qué criterios se evalúa el progreso.



Una de sus definiciones más contundentes llegó durante el encuentro con las autoridades, cuando afirmó que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. La frase no supone desconocer la importancia del equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria o la generación de riqueza. Señala, en cambio, que esos objetivos pierden legitimidad si sus resultados no se traducen en mejores condiciones de vida, oportunidades y protección para quienes quedan más expuestos.



En la Argentina, atravesada por inflación, pobreza y desequilibrios estructurales, la discusión económica suele concentrarse en indicadores financieros. Son datos indispensables, pero insuficientes. El empleo, los salarios y la inversión también deben medirse por su capacidad para integrar. Ante empresarios y trabajadores, León XIV recordó que privar a alguien de trabajo afecta su dignidad y su posibilidad de contribuir a la comunidad.



El planteo adquiere una dimensión todavía más concreta cuando se observa la situación de las personas con discapacidad. En el Pequeño Cottolengo Don Orione, el Papa sostuvo que el progreso de una nación también se mide por la acogida que brinda a quienes tienen discapacidad y necesidades especiales. No se trata de una consideración secundaria ni de un gesto de compasión. Es una exigencia de igualdad y de responsabilidad pública.



Las prestaciones, los tratamientos, la rehabilitación, el transporte accesible y la educación inclusiva no pueden quedar sujetos a la incertidumbre. El Estado debe controlar los recursos y evitar abusos, pero esa obligación no puede confundirse con desatender necesidades reales. La eficiencia administrativa tiene sentido cuando mejora la vida de quienes dependen de esos servicios.

La educación fue otro de los asuntos centrales. León XIV advirtió que una nación debe crear condiciones para que sus jóvenes puedan proyectar su vida sin verse obligados a emigrar para realizar sus aspiraciones. Para eso reclamó fortalecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación. El mensaje interpela a un país que históricamente encontró en la escuela pública, la universidad y la ciencia herramientas decisivas de movilidad social y desarrollo.



Defender ese patrimonio no significa negar sus problemas: la calidad, la desigualdad, la deserción y la formación docente requieren respuestas. Pero ninguna mejora será posible si la educación queda como rehén de disputas presupuestarias. Invertir en conocimiento es ampliar las posibilidades de la sociedad y preparar a los jóvenes para un mundo laboral en transformación. Esa apuesta exige continuidad, financiamiento previsible y acuerdos que trasciendan los calendarios electorales, porque sus resultados no se miden en una gestión, sino en generaciones enteras.



Los tres ejes se conectan. Sin educación se reducen las oportunidades de empleo; sin trabajo se profundizan la pobreza y la exclusión; sin políticas de inclusión, las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables quedan aún más relegados. No hay desarrollo sostenible cuando una parte de la población queda afuera.



Sería un error utilizar las palabras del Papa como munición partidaria. También lo sería reducirlas a frases ceremoniales. León XIV habló ante las autoridades, visitó a personas con discapacidad y se reunió con trabajadores y empresarios para insistir en una misma responsabilidad: poner la dignidad humana en el centro.



La Argentina no necesita solamente debatir cuánto gasta el Estado o cuánto crece la economía. Necesita discutir para quién y para qué se gobierna, qué derechos se garantizan y qué oportunidades se construyen. La visita papal habrá dejado una enseñanza pública si sus palabras se traducen en decisiones verificables. El progreso no se proclama: se reconoce en la vida concreta de las personas.