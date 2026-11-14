La visita del Papa León XIV al país planteó deberes ineludibles

Hay un deporte nacional que ningún campeonato registra pero que se practica por estas latitudes con una destreza admirable, que consiste en encontrar la falta en el otro. Frente a cada señalamiento, los argentinos buscan rápidamente a quién se le aplica, casi nunca asumiendo la autocrítica. La visita de León XIV no fue la excepción. Algunos leyeron reproches al Gobierno y otros encontraron advertencias para sus adversarios y los ciudadanos de a pie imaginaron que todo aquello iba dirigido con exclusividad a la clase dirigente. Como en aquel viejo relato bíblico, todos ven con nitidez la paja en el ojo ajeno y nadie advierte la viga en el propio.



El primer eje de su prédica fue la reconciliación. En Luján pidió reconciliarnos con nuestra historia y con nuestro presente, admitir errores y pedir perdón. No reclamó uniformidad de pensamiento, sino algo bastante más sofisticado que implica comprender que la diversidad de miradas puede convertirse en fortaleza cuando existe un compromiso genuino con el bien común. Es una invitación a abandonar la lógica de trincheras que hace décadas organiza la vida pública. Pidió, en suma, que se deje de lado la pelea contra la historia para empezar a construir lo que viene.

"Aquí no hay escapatoria posible ni culpables lejanos a quienes señalar. Este deber no requiere cargos ni investiduras, solo voluntad. Una visita a un enfermo, una hora dedicada a quien está solo, un empleo ofrecido a quien nadie contrata. Tampoco admite la excusa habitual de que primero deben cambiar los de arriba. Esperar que otro dé el primer paso es como aguardar que el vecino barra nuestra vereda. Quizás pueda ocurrir, pero mientras tanto la mugre se acumula en la puerta de casa."

Resulta tentador suponer que ese llamado apunta solamente a los políticos, sin reconocer que la grieta también atraviesa las sobremesas, los grupos de amigos y los ámbitos laborales. Cada vez que se descalifica a alguien por cómo vota, cada vez que celebramos el fracaso del adversario, aunque perjudique a todos, se alimenta aquello que el Papa pidió desarmar. La reconciliación no se decreta desde arriba, sino que se practica en la próxima conversación incómoda.



El segundo eje tuvo un tono más terrenal. Ante la dirigencia, recordó que la economía debe estar al servicio de la gente, mencionó a quienes no llegan a fin de mes, advirtió sobre la corrupción y pidió reconocer los límites del poder. Fue la parte del discurso más citada y, probablemente, la más tergiversada, porque cada facción la utilizó como munición contra sus contrincantes. Mientras unos aplaudían, otros movían el ceño, y casi nadie se detuvo a preguntarse qué le correspondía hacer a cada uno desde el lugar que está.



Sin embargo, esas palabras alcanzan a muchos más actores de los identificables. Interpelan al funcionario que administra recursos públicos, pero también al empresario que no toma riesgos, al sindicalista que se eterniza, al comerciante que remarca y al ciudadano que exige servicios de excelencia, sin aportar esfuerzo. El poder no reside únicamente en la Casa de Gobierno nacional o provincial. Cada cual ejerce alguna cuota en su propio ámbito, y en esa escala también rigen los límites que el Pontífice reclamó.

"Lo más valioso de esta visita fue, precisamente, su carácter transversal. El Papa no envió señales a unos para eximir a otros. Habló a una sociedad entera, con sus dirigentes y sus ciudadanos, sus virtudes y sus vicios. Quien sintió que el mensaje no era para él, probablemente sea quien más lo necesita."

El tercer eje fue quizás el más conmovedor. León XIV elogió a los héroes silenciosos: el padre que lleva el pan a su hogar, la madre que vela junto a la cama de un hijo enfermo, el amigo que regala su tiempo. No habló de grandes gestas, sino de gestos cotidianos que sostienen una comunidad cuando todo lo demás falla. Afirmó que el progreso de una nación se mide por cómo recibe a las personas más vulnerables. Su despedida, "Argentina, levántate y camina", sintetizó ese espíritu.



Aquí no hay escapatoria posible ni culpables lejanos a quienes señalar. Este deber no requiere cargos ni investiduras, solo voluntad. Una visita a un enfermo, una hora dedicada a quien está solo, un empleo ofrecido a quien nadie contrata. Tampoco admite la excusa habitual de que primero deben cambiar los de arriba. Esperar que otro dé el primer paso es como aguardar que el vecino barra nuestra vereda.



Quizás pueda ocurrir, pero mientras tanto la mugre se acumula en la puerta de casa.

"Argentina tiene una oportunidad que no conviene desperdiciar. Si cada uno deja de mirar lo ajeno para revisar lo propio, aquellas palabras dejarán de ser un recuerdo emotivo y se transformarán en un punto de partida. No será la tarea de un gobierno ni de una Iglesia, sino de un civismo que entiende que su destino no se negocia en otro lado. El país no necesita esperar otra visita para ponerse de pie. Solo hace falta que millones de argentinos decidan, al mismo tiempo, empezar por sí mismos. Ese día, recién ese día, la visita habrá cumplido su verdadero propósito."

Lo más valioso de esta visita fue, precisamente, su carácter transversal. El Papa no envió señales a unos para eximir a otros. Habló a una sociedad entera, con sus dirigentes y sus ciudadanos, sus virtudes y sus vicios. Quien sintió que el mensaje no era para él, probablemente sea quien más lo necesita.



Argentina tiene una oportunidad que no conviene desperdiciar. Si cada uno deja de mirar lo ajeno para revisar lo propio, aquellas palabras dejarán de ser un recuerdo emotivo y se transformarán en un punto de partida. No será la tarea de un gobierno ni de una Iglesia, sino de un civismo que entiende que su destino no se negocia en otro lado. El país no necesita esperar otra visita para ponerse de pie. Solo hace falta que millones de argentinos decidan, al mismo tiempo, empezar por sí mismos. Ese día, recién ese día, la visita habrá cumplido su verdadero propósito.