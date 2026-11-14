El Papa León XVI en Argentina: Vini Vidi Vinci

n El Papa León XIV llego un domingo 8 y se fue el miércoles 11. No necesitó más tiempo para poder decir: Vini Vidi Vinci.



Se fue a Perú despues de dejar a nuestro pais en un mar de reflexiones. ¿Acaso sus palabras caerán en “saco roto”, o alguien recogerá el guante?, es decir ¿alguien tomará para si las advertencias y recomendaciones que hizo a más de 7.000.000 de personas presentes y muchas más, seguramente por radio y televisión?



Lo escucharon con atención autoridades nacionales y provinciales, Dirigentes de distintos partidos políticos.



¿Será que, autoridades y dirigentes, lo escucharon con la debida atención?



Por ejemplo cuando nos dice: “La corrupción socava las instituciones, o el cuidado de la palabra desde la función pública (directo a Milei) o hay que valorar el disenso”, ejemplarizando con su detención en el Palacio Libertad, para saludar a la vicepresidente Villarruel, que no fue invitada al saludo de funcionarios en Casa Rosada, o se detiene unos segundos para cambiar palabras, en esa larga fila de invitados a la senadora Patricia Bullrich.



Y así seguimos: apoyó el rol de sindicatos y movimientos sociales, o cuando con profunda emoción se refirió a los discapacitados ,o cuando visitó el Cottolengo Don Orione.



El Papa León XIV, nació en EE.UU pero se nacionalizó en Perú. La educación no escapó a la consideración del Papa y destacó en especial cuando hace referencia a esos jóvenes que terminan su formación y emigran para concretar sus sueños.Los formamos y se can por una Argentina que no les ofrece el futuro qué aspiran



Por eso nos llamó la atención que dijera Argentina tiene dos Papas uno de nacimiento-Francisco QEPD -y otro adopción- refiriéndose a él.



Pero resulta que eso decía el texto que estaba leyendo, aunque el Papa salteó esas palabras porque no las considero conveniente.



EL arzobispo Jose Larregain, arzobispo de Corrientes, se recogió el guante y ya se dispone a llevar el mensaje Papal a parroquias y comunidades, según lo manifestará a Radio Dos.



León XIII enfrentó la industrialización con la Enciclica Rerum Novarum, León XIV tiene que enfrentar la Inteligencia Artificial...



Gracias León XIV por visitar Argentina.