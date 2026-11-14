Los cuatro errores de Trump y la oportunidad de América Latina

n Pasadas las elecciones, Donald Trump quiere recuperar la capacidad de Estados Unidos para fijar las reglas del orden internacional. Su preocupación por el ascenso de China y por el costo de sostener la primacía norteamericana es comprensible. Sin embargo, el problema parecería ser la respuesta, mientras Washington apuesta a que China retroceda bajo presión, que Rusia se aleje de Pekín y que Europa siga dependiendo de Estados Unidos a la vez que se fragmenta y finalmente que América Latina acepte una versión actualizada de la doctrina Monroe. Pero tal vez, las cuatro apuestas pueden producir el efecto contrario, pues para nuestra región, esa tensión abre una oportunidad si somos capaces de dar una respuesta de conjunto y con sentido geopolítico.



El primer error aparece como subestimar la capacidad de China para responder porque los aranceles y las restricciones tecnológicas pueden encarecerle el acceso a mercados e insumos estratégicos. También pueden acelerar la sustitución de tecnología extranjera y empujar a Pekín a profundizar sus vínculos con otros países. China utiliza el comercio, el crédito y la infraestructura como instrumentos de una estrategia de largo plazo y si Washington quiere disputar esa influencia, tiene que ofrecer a sus socios mejores oportunidades de inversión y desarrollo. Un arancel puede proteger una industria en casa pero construir una alianza requiere que la otra parte también tenga algo que ganar.



El segundo error se presenta como creer que el acercamiento a Moscú bastará para separar a Rusia de China. Moscú puede buscar alivio económico en una negociación con Washington y, al mismo tiempo, preservar su relación con Pekín. China le ofrece un mercado para su energía y un respaldo que amplía su margen diplomático y Rusia tiene incentivos para aprovechar la apertura estadounidense sin renunciar a ese vínculo. Por otra parte, cualquier acuerdo sobre Ucrania será frágil si los ucranianos quedan al margen de la negociación y los europeos carecen de garantías para su propia seguridad. La paz exige compromisos que los países directamente afectados puedan aceptar y sostener.



El tercer desacierto es pretender alentar la fragmentación europea y esperar que Europa siga siendo un aliado capaz de asumir responsabilidades. Negociar con veintisiete gobiernos por separado puede facilitar concesiones inmediatas y a la vez, a largo plazo, una Europa dividida tendrá menos capacidad de invertir en su seguridad, sostener una política industrial y actuar con una voz propia. De ahí el sentido de la autonomía estratégica europea, la Unión debería aprovechar el tamaño de su mercado y sus acuerdos comerciales para respaldar decisiones comunes en materia de energía, tecnología y defensa. A Estados Unidos le conviene preguntarse cuánto gana con una concesión bilateral y cuánto pierde cuando debilita la capacidad de actuar de su aliado.



Otro desacierto, el cuarto, es mirar a América Latina como un escudo frente a China. Una nueva doctrina Monroe responde a la preocupación de Washington por su entorno, pero deja abierta la pregunta que importa de este lado del continente. ¿Qué ofrece Estados Unidos para que podamos industrializar nuestros recursos, generar empleo calificado y desarrollar tecnología propia? Y también cooperar contra el narcotráfico y el lavado de dinero es necesario. Una agenda concentrada en seguridad y acceso a materias primas resulta insuficiente para una región que necesita producir con mayor valor agregado. La misma exigencia vale para China, cada acuerdo debe juzgarse por el conocimiento que deja, los proveedores que ayuda a formar y las capacidades productivas que permanecen en nuestros países.



América Latina tiene un antecedente propio, Raúl Alfonsín y José Sarney convirtieron la confianza entre la Argentina y Brasil en acuerdos de cooperación nuclear para fines pacíficos y de desarrollo aeronáutico. El avión binacional CBA-123 Vector llegó a volar como prototipo pero quedó sin producción en serie. Ambas cosas enseñan, nuestros países pudieron diseñar y construir juntos una aeronave, pero para llevarla a escala industrial hacían falta compradores, financiamiento y compromisos capaces de sostenerse más allá de un gobierno.



La propuesta de cooperación espacial debatida en Bariloche es un gran aporte a esa integración. El programa argentino SAOCOM muestra lo que pueden hacer juntos el Estado, los organismos científicos, las universidades y las empresas. La Argentina y Brasil podrían impulsar con otros países una misión regional de observación de la Tierra y articularla con la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, cuyo convenio entró en vigor en 2024. Compartir datos satelitales, estaciones terrestres y equipos de investigación ayudaría a anticipar inundaciones, vigilar incendios y seguir la evolución de las sequías. Esa forma de trabajo puede extenderse a la aeronáutica, los drones de uso civil y la energía nuclear para fines pacíficos.



La frase Compartir multiplica se aplica plenamente entonces, un pais aporta una estación terrestre, otro desarrolla sensores y otro contribuye al financiamiento. Todos acceden a datos y capacidades que les costaría años desarrollar por su cuenta. La estrategia debe ser firme en el objetivo de elevar el umbral tecnológico de la región y flexible para avanzar con los países dispuestos a aportar en cada proyecto. Esa flexibilidad exige acuerdos precisos sobre quién financia, quién produce, cómo se protege el conocimiento y quién puede usar los resultados.



En su obra Auge y caída de las grandes potencias, Paul Kennedy estudió la relación entre la base productiva de un país y su capacidad para sostener sus compromisos estratégicos. La Argentina puede extraer de allí una consecuencia práctica, recuperar autonomía diplomática exige dejar atrás la alineación automática y cuidar la relación con nuestros vecinos sobre la base de intereses que perduren aun cuando los gobiernos discrepen. La oportunidad que abre un mundo multipolar depende de esa respuesta de conjunto. Cuanto más podamos investigar, diseñar y producir en América Latina, mayor será nuestra libertad para negociar con Estados Unidos, China y Europa y decidir qué acuerdos sirven a nuestro desarrollo.