Un pueblo hambriento de amor y de liderazgos positivos

“Tener una casa común, que es el mundo, y un mismo material social, que es el conjunto de personas que lo habitan, ha colocado a la Iglesia y al Estado en caminos que deberían circular en el mismo sentido, que los debería incluir, pero que muchas veces se presentaron estrechos para transitarlos en perfecta armonía”

Jorge Eduardo Simonetti, “A dios lo que es del césar, y viceversa – Iglesia y Estado, una tensión histórica”, libro editado en 2021

Si me preguntan cuál fue el saldo más importante que dejó la visita de Leon XIV a la Argentina, respondería, sin lugar a dudas, la cruda revelación de una sociedad necesitada de amor, que se reconoció no solo en la fe sino además en el rostro de un hombre que fue capaz de dejar su impronta sanadora.



Durante los distintos actos y misas del Santo Padre, la inmensa cantidad de gente que lo acompaño se presentaba como la caricatura de aquellos niños que no tienen la contención de sus padres, que están viviendo una dura vida marcada por el desamor y el destrato, que se arrojan a los brazos protectores de quien les brinda, precisamente, aquello que les está faltando: la palabra amable, el trato respetuoso, el afecto por el solo hecho de ser personas, el reconocimiento de sus carencias y de sus angustias.



Nos acurrucamos en el seno de León XIV y por momentos olvidamos la cruda realidad en medio de la cual vivimos.





“La visita de León XIV reunió multitudes nunca antes vistas. Un papa que muestra un liderazgo positivo, y un pueblo necesitado de comprensión”

En suma, la visita del Sumo Pontífice habla más de nosotros que de él.



Es cierto, se advierte en Robert Prevost un hombre de respeto, una personalidad cautivante, un líder positivo en su sencillez y parquedad. Lo estábamos necesitando, luego de tanta actitud destemplada, tanto insulto, tanta insolidaridad, tanta incomprensión, tanto desprecio, tanto enfrentamiento.



Sin embargo, lo que logró el Papa fue desnudarnos: por un lado el pueblo de a pie, que lucha, sufre y soporta sus carencias materiales y espirituales. Por el otro una élite política, económica y cultural que demuestra a cada paso que no entendió nada, para la cual el Santo Padre pasará como un “Star”, pero que no les hará cambiar un ápice en su mediocridad.



Y si no creen, simplemente fíjense en la carpa VIP, para invitados especiales (políticos periodistas, integrantes de la farándula) que el gobierno de la ciudad y el de la Nación armaron.





“La carpa VIP del gobierno, marcó la distancia entre los tilingos del medio pelaje argentino, con los ciudadanos de a pie”

Con lo que hicieron, dejaron en claro de que, al lado de una misa donde se predicaba la igualdad de los seres humanos, para nuestra elite no somos todos iguales: hay gente como uno y luego viene el resto de los mortales comunes.



Patético, no solo por el hecho, sino además por las indignantes explicaciones que se dieron. Y, para mí, especialmente por la escasa inteligencia de los gobernantes de no advertir la inoportunidad de algo tan burdo y contrastante.



Como diría Jauretche, la “tilingueria argentina”, el medio pelaje, dándose aires de "distintos", a través de la imagen, el exhibicionismo, el catering (las medialunas estuvieron de más según el mandamás porteño), los baños lujosos y el aire acondicionado. Me dejó la impresión de que con estos tipos no tenemos futuro. “No la ven” dirían mis nietos.



A esta altura, tal vez algún lector piense que me estoy dejando llevar por la anécdota, olvidando lo importante. Ni lo uno ni lo otro. Primero porque la anécdota nos desnuda, segundo porque lo “importante” viene a continuación.



La realidad también nos muestra la otra cara de la luna: la disminución de la religiosidad en el mundo, también en Latinoamérica y en Argentina.Cierto es que las encuestas marcan el debilitamiento de la pertenencia religiosa heredada y el crecimiento de la elección individual.Pero, pensar el papel público de la Iglesia, obliga a distinguir la cantidad de fieles, la práctica efectiva y su capacidad de influir moralmente: son dimensiones relacionadas, pero ninguna permite dar por supuestas las otras.



Las impresionantes movilizaciones en nuestro país días pasados, muestran la necesidad del pueblo argentino de mantener su esperanza a flote, aferrándose al madero de la religión y al auxilio moral de la Iglesia.





“La doctrina social de la Iglesia, constituye el contraste más evidente con las ideas libertarias del gobierno”

Tampoco la lectura política puede estar ausente en el análisis de la visita papal. Y tal vez sea la más sencilla de hacerla en la Argentina de hoy, porque los contrastes son tan evidentes, que aparecen inocultables.



Voy a tratar de no pegar por debajo del cinturón, pero tampoco olvidar que Milei calificó al papa Francisco como “el representante del Maligno en la tierra”. Y eso no es moco de pavo, aunque luego se desdijera.



El ideario libertario que hoy se impone en nuestro país, tiene al mercado como dios máximo, al afán de lucro como motor de la economía, al éxito como el “desiderátum” social, al individualismo extremo y al darwinismo social entendido como supervivencia del más apto. El débil, el que no produce o no puede producir lo que consume, debe ser desterrado



Las políticas públicas se centran casi exclusivamente en mantener el equilibrio fiscal, sin importar lo que se sacrifica: educación, universidad, investigación, discapacidad.



Enfrente viene, no sólo el papa León XIV sino toda la doctrina social de la Iglesia, que nace con fuerza a partir de León XIII con su encíclica “Rerum Novarum”, y adquiere fuerte impronta con el papa Francisco.



La doctrina social de la Iglesia hace su opción moral por el pobre, el débil, el desesperanzado, el desamparado, el necesitado. Su mirada no es darwinista sino integradora.



Por ello es que, de la adoración de la propiedad como derecho absoluto y sin cortapisas de la doctrina libertaria, la Iglesia hace de la misma un derecho no absoluto, con un incontrastable sentido social.



La “justicia social”, que ha sido descalificada como la cosa más horrenda por Javier Milei, “un verdadero robo” como dijo, porque le saca a los ricos para redistribuir entre los débiles, tiene en la Iglesia Católica su origen y objeto. No es propiedad ni tiene origen en el peronismo.



Los resultados de la visita papal: difíciles de predecirlos para la sociedad. Para el gobierno, fácil: seguirán iguales.