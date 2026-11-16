Tres elecciones que podrían reconfigurar el tablero global

En las últimas semanas asistimos a tres procesos electorales que habían despertado especiales expectativas en todo el mundo. El 25 de octubre se disputó la segunda vuelta presidencial en Brasil, con el sorprendente triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva. Dos días después, Israel votó una nueva composición de la Knéset —el parlamento israelí—, alcanzando la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu una victoria insuficiente. Finalmente, el 3 de noviembre tuvieron lugar las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que se renovaron parcialmente ambas cámaras del Congreso y varias gobernaciones, arrojando una derrota oficialista inesperada por su amplitud y profundidad.

El espectacular regreso de Lula se pareció a los épicos triunfos de la selección argentina en el último Mundial: visto el resultado de la primera vuelta, muy pocos esperaban la victoria del candidato del PT (incluido este comentarista, que en su colomna del 13 de octubre en este medio dio por casi descontado el triunfo de Flávio Bolsonaro). Mucho se ha escrito sobre los ajustes en la campaña de Lula que favorecieron ese brusco giro en la preferencia popular y sobre la súbita fuga del candidato opositor hacia Estados Unidos vía Puerto Iguazú, pero menos sobre los desafíos que enfrentará el veterano dirigente metalúrgico en su cuarto mandato. En el plano doméstico, deberá buscar un equilibrio difícil entre las expectativas sociales alentadas en la campaña y las restricciones que la economía impone en materia presupuestaria y de finanzas públicas. En el frente externo, su principal prueba será encontrar un modus vivendi razonable para la compleja relación con Donald Trump, al menos durante los dos años en que coincidirán en el poder.

En Israel, si bien el bloque que lidera Netanyahu ganó el voto popular, no alcanzó la mayoría necesaria para formar gobierno. El partido de su principal contendiente, Gadi Eisenkot, quedó segundo con seis escaños menos que el Likud. Sin embargo, lo verdaderamente novedoso respecto de comicios anteriores fue el peso decisivo del voto árabe-israelí, que consagró al bloque que lo representa como virtual fiel de la balanza. El resultado fue leído como expresión de un cierto hartazgo ante el liderazgo "tóxico" de Netanyahu, cuyo ascendiente en la política israelí ha sido central en los últimos veinte años. El 8 de noviembre, el presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot la formación de un nuevo gobierno, tarea para la cual dispone de un plazo de 28 días.

Por su parte, la administración de Trump sufrió un severo revés en toda la línea en las elecciones de medio término. Aunque existen antecedentes recientes de retrocesos oficialistas aún más pronunciados en el Congreso, esta vez el Partido Republicano no solo cedió la mayoría en ambas cámaras, sino que perdió gobernaciones en bastiones tradicionales donde gobernó durante décadas. Texas —donde la demócrata Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott— es el caso más notorio. En general, el fiasco republicano se atribuye al aumento del costo de vida impulsado por el precio de los combustibles, consecuencia a su vez de la guerra con Irán por el control del estrecho de Ormuz. Además de cuestiones domésticas como las denuncias de corrupción y la excesiva violencia de la política antimigratoria, la campaña estuvo atravesada por la política exterior: en particular, la guerra "de elección" contra Teherán y cuestionamientos al vínculo con Israel.

Estos tres procesos se entrelazan y tienen impacto sistémico. Su principal efecto combinado es un debilitamiento relativo de Estados Unidos en el escenario internacional. La derrota y fuga de Flávio Bolsonaro constituyen un obstáculo imprevisto en el afán de Trump por alinear al hemisferio con la visión del mundo que auspicia su gobierno: los tres países más grandes de la región —Canadá, Brasil y México— siguen fuera de esa órbita. A su vez, el traspié de Trump y la magra cosecha de Netanyahu en las urnas mermaron las chances del primer ministro israelí de retener el poder. El resultado estadounidense también fue leído como un cuestionamiento de buena parte del electorado a la relación casi simbiótica entre Washington y Jerusalén, y como un rechazo al accionar israelí en Gaza y en los territorios ocupados. Prueba de ello fue la excelente elección de dirigentes demócratas muy críticos de esas políticas, tanto en el ala progresista del partido —como el senador electo por Michigan, Abdul El-Sayed— como entre figuras más moderadas, caso del también senador electo por Texas, James Talarico.

Entre las causas de la derrota republicana más señaladas por los analistas sobresale la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero. Ese “error” fue admitido incluso por el vicepresidente J. D. Vance en una muy comentada publicación en la red X, y por el propio Trump, con matices. La salida de ese conflicto es probablemente el desafío más urgente de la Casa Blanca, y crece la inquietud por el rumbo que pueda tomar.

El escenario moldeado por estas tres elecciones se traduce, en suma, en un agotamiento del capital político de Trump y su partido en el frente interno, pero también de Estados Unidos en el tablero global. Un estado de cosas que celebran sus rivales en Beijing y Teherán así como los agraviados por sus políticas en París, Berlín y Kiev, y que, correlativamente, genera ondas de preocupación en Jerusalén, Moscú y en otras capitales amigas deTrump, incluida, por supuesto, Buenos Aires. Por encima de esas reacciones primarias sobrevuela además una inquietud generalizada sobre la economía mundial ante señales ominosas como la volatilidad de los mercados y el malestar social que sacude tanto a Europa como a otras geografías, notoriamente, India. La prolongación de conflictos bélicos como los de Ucrania y Ormuz y la proverbial imprevisibilidad de Trump potencian la sensación de zozobra.

Para la Argentina y su gobierno, el panorama es poco auspicioso. Por un lado, prorroga una relación muy incómoda con Brasil en momentos en que los desafíos regionales exigirían una estrecha coordinación bilateral, especialmente para destrabar obstáculos y aprovechar las oportunidades que ofrece la implementación del acuerdo Mercosur-UE. El debilitamiento de Trump es también una mala noticia para el presidente Javier Milei y su equipo en dos niveles: primero, porque podría limitar la capacidad de Washington para actuar como garante o prestamista de última instancia de las finanzas argentinas, papel que desempeñó con éxito en vísperas de las elecciones legislativas de octubre del año pasado; segundo, porque el revés republicano, sumado al triunfo de Lula en Brasil, al retroceso de Netanyahu y a la reciente destitución del presidente paraguayo Santiago Peña, proyecta una sombra de inevitable pesimismo sobre el impulso de la derecha global, justo cuando la campaña presidencial argentina comienza a calentar motores.

Respecto de un eventual gobierno de Eisenkot en Israel, dado que solo se esperan cambios de estilo y de forma que no alterarían lo medular de la agenda exterior de Jerusalén —y pese a que Milei se apresuró a saludar un supuesto triunfo de Netanyahu—, el vínculo bilateral se mantendría con el mismo calor actual y el nuevo Ejecutivo israelí seguiría valorando el respaldo irrestricto del mandatario argentino.

En el plano local, Corrientes no escapará a los vaivenes de la política nacional ni a sus fricciones externas. Resulta particularmente preocupante la prolongación del impasse con Brasil a raíz de la disfuncional distancia entre ambos presidentes. El vínculo de la provincia con el gigante vecino es estratégico y está lleno de oportunidades a las que no conviene renunciar. El Gobierno provincial deberá esmerarse en aprovechar al máximo las atribuciones que le otorga la Constitución Nacional en materia de paradiplomacia para sortear o minimizar los costos de la mala relación personal entre los dos mandatarios.