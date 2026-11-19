La postal de la Costanera General San Martín es mucho más que el balcón emblemático de la ciudad de Corrientes: es una monumental obra de Ingeniería, de defensa hidráulica que desde hace más de siete décadas sostiene el borde urbano frente a uno de los ríos más caudalosos del planeta. Sin embargo, el vallado preventivo instalado en la Punta San Sebastián a mediados de octubre de 2026 —cuando el repunte del río Paraná cubrió las fracturas del murallón y dejó al descubierto la fragilidad del paseo superior— expuso una realidad incómoda que la ingeniería venía advirtiendo a simple vista desde hacía años.



Entre 2020 y 2025, la cuenca del Paraná atravesó un período prolongado de aguas bajas, marcado inicialmente por una bajante histórica entre 2020 y 2022. Durante ese extenso lapso de cinco años, el muro de defensa de la Punta San Sebastián permaneció prácticamente al aire libre, con su paramento de piedra, sus grietas y su fundación expuestos en seco. Los registros fotográficos tomados en 2020 son elocuentes y no admiten discusiones técnicas: ya entonces se observaban fisuras verticales y diagonales de gran abertura que cortaban el revestimiento de arriba a abajo, un marcado descalce en la base con bloques y piedras de protección dispersos, la exposición de elementos inferiores del muro e incluso los primeros síntomas de asentamiento en el borde de la vereda superior.



El 22 de octubre de 2026, tras la clausura preventiva dispuesta alrededor del 19 de ese mes, fuentes municipales reconocieron que la rotura ya existía con anterioridad, pero señalaron que las obras definitivas debían esperar a que el río descendiera para poder intervenir sin que la corriente lavara los materiales de relleno. Aunque el 16 de noviembre se habilitó parcialmente el tránsito peatonal gracias a una merma en la altura hidrométrica, el sector afectado por el socavamiento continúa cerrado y a la espera de una intervención estructural. La pregunta que se impone desde el punto de vista técnico y de la gestión pública es inevitable: ¿por qué no se ejecutaron las obras de ingeniería necesarias durante el lustro en que el río ofreció el escenario ideal para trabajar en seco?

Una obra centenaria: qué hay realmente detrás de las piedras

Para comprender la gravedad de lo que ocurre hoy en la Punta San Sebastián y por qué una grieta en su frente no es un problema meramente estético, es necesario conocer cómo fue concebida esta infraestructura. Ejecutada progresivamente entre 1929 y 1954 —con fuerte financiamiento de la Dirección Nacional de Vías Navegables—, la Costanera consolidó un frente de 2,5 kilómetros ganado al río, diseñado para soportar tanto el empuje de la tierra desde la ciudad como la presión hidráulica del caudal. Su calidad constructiva original quedó demostrada al atravesar intactas crecidas devastadoras como las de 1982 y 1983.



Transversalmente, la estructura funciona como un sistema híbrido de notable solidez, compuesto por capas bien definidas que trabajan en conjunto:



⦁ Revestimiento exterior de piedra laja: Es lo que se observa desde el río y no cumple una función estructural portante, sino que actúa como un "escudo de sacrificio" encastrado con precisión para absorber la fricción de la corriente, el oleaje y los sedimentos.



⦁ Muro estructural de gravedad: Inmediatamente detrás de la piedra se levanta un macizo muro de hormigón ciclópeo —hormigón en masa con grandes rocas embutidas— de perfil trapezoidal, más ancho en su base, que resiste por su propio peso el empuje horizontal del terraplén.



⦁ Terraplén de relleno y filtros: Hacia el interior urbano se acumulan enormes volúmenes de arena y limo compactado sobre los que descansan las veredas, cañerías y calzadas; detrás del muro existe además un filtro granular que debería conducir el agua hacia los conductos de drenaje o "lloraderos" sin arrastrar el suelo.



⦁ Transición y fundación profunda: Para evitar que el río socave la base, el muro de gravedad se vincula mediante una viga de coronamiento de hormigón armado con una cortina profunda de tablestacas metálicas hincadas en el lecho, reforzada hacia el interior por tensores de acero anclados a bloques enterrados bajo la avenida.



Cuando las fotografías de 2020 mostraron grietas verticales atravesando todo el frente curvo de la Punta, la señal de alarma era inequívoca: una fisura de ese porte en el revestimiento suele indicar que el núcleo de hormigón ciclópeo también se ha fracturado o que una junta estructural ha fallado por completo, rompiendo el sello que separa al río del terraplén de arena.

El peligro actual con el río alto: apoyo engañoso y bomba de tiempo

En la actualidad, con el Paraná crecido cubriendo las fracturas —como reflejan las imágenes recientes del paseo dañado, donde el agua golpea directamente contra la mampostería fisurada y socavada en la parte superior—, el riesgo de un colapso súbito en las veredas detrás del muro es crítico e inminente.



Existe una falsa sensación de seguridad cuando el río está alto, pues intuitivamente se cree que la masa de agua "sostiene" la pared desde afuera. En términos geotécnicos, se trata de un apoyo engañoso: si bien la presión hidrostática externa impide temporalmente que los bloques del muro se vuelquen hacia el cauce, al mismo tiempo inyecta miles de litros de agua a través de la grieta abierta hacia el corazón del terraplén. El nivel freático debajo de las baldosas se iguala rápidamente con el del río.



Si durante ciclos anteriores ya se habían formado vacíos subterráneos detrás de la fisura, el ingreso actual de agua inunda esas cavernas. La arena compactada y el limo que conforman el techo del hueco —justo debajo del contrapiso peatonal— pierden su cohesión, se transforman en barro y se desprenden por gravedad. Como resultado, la vereda queda literalmente suspendida en el aire, trabajando como un delgado puente sin armadura suficiente para soportar su propio peso o el paso de peatones, lo que puede desencadenar un hundimiento abrupto sin previo aviso.



Pero el escenario más temido por los especialistas en mecánica de suelos llega después, cuando el río comience a bajar. Los fenómenos pendulares de El Niño (fase húmeda) y La Niña (fase seca) someten a estas defensas a una fatiga extrema. Al producirse un descenso rápido del nivel del Paraná, el muro pierde de golpe el contrapeso externo del agua, mientras el relleno interior permanece saturado porque no logra drenar a la misma velocidad.



La física detrás de este fenómeno explica por qué el agua atrapada es el mayor enemigo de una costanera. Según el principio de tensiones efectivas de Terzaghi y la teoría de Rankine, mientras el suelo seco empuja lateralmente solo con una fracción de su peso (alrededor de un 25% a 35% en arenas compactadas), el agua carece de fricción interna y empuja con el 100% de su peso hidrostático. Si los drenajes están obstruidos y el terraplén queda inundado, el empuje total contra la pared puede llegar a triplicarse. Al buscar salida hacia el cauce a través de la grieta vertical abierta, esa columna de agua genera un violento efecto sifón (piping o erosión interna) que succiona y arrastra toneladas de arena y limos hacia el río, agrandando las cavernas subterráneas hasta provocar el derrumbe masivo del sector.



Las obras de ingeniería que debieron hacerse entre 2020 y 2025



El análisis retrospectivo resulta contundente porque la tecnología necesaria para salvar la Punta San Sebastián no requiere soluciones experimentales, sino protocolos probados de ingeniería geotécnica que hubieran sido sencillos, rápidos y económicos de ejecutar con el muro completamente seco entre 2020 y 2025.

El costo económico de la inacción: de mantenimiento preventivo a obra pesada

Dejar pasar cinco años de bajante sin intervenir no solo incrementó el riesgo para los ciudadanos, sino que alteró por completo la ecuación financiera. Según las estimaciones técnicas basadas en el deterioro observado entre las fotografías de 2020 y el estado actual tras la crecida de 2026, el costo de la reparación se multiplicó entre un 300% y un 500% —es decir, hoy costará entre tres y cinco veces más de lo que habría demandado una intervención temprana en seco.



La transformación de una obra de mantenimiento preventivo en una rehabilitación estructural mayor obedece a cinco sobrecostos concretos que se sumaron al presupuesto:



⦁ Demolición y reconstrucción de la superestructura: Al haber cedido la losa del paseo superior y deformado incluso las barandas, ya no es posible salvar la superficie existente; habrá que demoler la vereda colapsada, retirar escombros, rehacer la subbase, hormigonar nuevas losas y reponer pisos y barandas.



⦁ Aumento exponencial del volumen de relleno: El lavado continuo de finos durante la crecida agrandó drásticamente las cavernas internas, disparando la cantidad de metros cúbicos de RDC y resinas necesarios para devolver capacidad portante al subsuelo.



⦁ Recalce y submuración profunda: El agravamiento del descalce en la base obliga ahora a encarar tareas de submuración más complejas, eventualmente con hormigón sumergido e inyecciones profundas en la fundación, además de reponer una escollera mucho más dispersa.



⦁ Reconstrucción y costura del paramento: Con fisuras ensanchadas y ramificadas que hicieron perder el monolitismo de la defensa, el sellado simple ya no alcanza y deberá presupuestarse grapado estructural pesado o el desarme y reconstrucción de paños enteros de mampostería.



⦁ Logística hidráulica y control de agua: Ejecutar excavaciones y recalces profundos con un río activo y fluctuante exige previsiones costosas, como la instalación de ataguías temporales (cofferdams) y sistemas de bombeo continuo si el Paraná vuelve a repuntar en plena obra.

Mirar el río antes de la próxima emergencia

La reapertura parcial de la Punta San Sebastián a mediados de noviembre de 2026 devolvió algo de normalidad a uno de los paseos más concurridos de Corrientes, pero el vallado que aún aísla la zona del socavamiento recuerda que la patología estructural sigue intacta y activa. Las obras hidráulicas centenarias no colapsan por un único evento climático, sino por la acumulación silenciosa de fatiga cuando se desatienden sus signos tempranos de desgaste.



Durante cinco años consecutivos, el Paraná se retiró y dejó sobre la mesa un diagnóstico a cielo abierto de todo lo que había que reparar en la Punta San Sebastián. Hoy, con la evidencia fotográfica y técnica a la vista, el desafío para las autoridades es no volver a cometer el mismo error de gestión: planificar la intervención definitiva con el rigor de la ingeniería geotécnica moderna, monitorear el resto de los 2,5 kilómetros de la Costanera con tecnología no destructiva y entender, de una vez por todas, que en una ciudad ribereña la infraestructura se defiende y se mantiene cuando el río baja, no cuando el agua ya está golpeando debajo de nuestros pies.

(*) Ing. Civil. - Ing. Const.- UNNE. Post Gr. Especialista en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. U.T.N. Especialista en Ing Ambiental UNNE.