Cada 20 de noviembre, la Argentina recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado como el Día de la Soberanía Nacional. Soldados argentinos enfrentando con enorme coraje a una escuadra anglo-francesa inmensamente superior. Su sacrificio merece respeto y memoria.



Pero para Corrientes, esa fecha exige una reflexión histórica diferente. Porque mientras se reivindica la resistencia de Rosas frente a las potencias extranjeras, suele olvidarse que nuestra provincia libró durante casi dos décadas una lucha sangrienta contra ese mismo régimen, al que consideraba responsable de impedir la organización constitucional de la Nación, concentrar las rentas de la Aduana de Buenos Aires y obstaculizar la libre navegación de los ríos.



La pregunta es inevitable: ¿qué concepto de soberanía estamos celebrando?



¿La soberanía de un gobierno que concentra los recursos económicos, controla los ríos y posterga indefinidamente la Constitución? ¿O la soberanía de una República organizada, con provincias autónomas, libertad de navegación, comercio e instituciones?



Para Corrientes, no es una discusión académica, es parte de su historia, de sus muertos y de sus luchas.

EL FEDERALISMO QUE ROSAS POSTERGABA



Mucho antes de la Vuelta de Obligado, Corrientes tenía una concepción definida sobre cómo debía organizarse la Nación. En 1821 sancionó su Reglamento Provisorio Constitucional, convirtiéndose en una de las primeras provincias rioplatenses en organizar constitucionalmente sus instituciones.



Comprendió que el federalismo no podía limitarse a una alianza de gobernadores. Necesitaba una Constitución, instituciones comunes y reglas para el comercio, la navegación y la distribución de las rentas públicas.



En las negociaciones del Pacto Federal de 1831, su gobernador Pedro Ferré defendió la convocatoria a un Congreso Constituyente. Su posición chocó con la de Juan Manuel de Rosas, que pretendía postergar la organización definitiva del país.



Detrás de esa controversia institucional existía otra disputa fundamental, Buenos Aires concentraba el puerto, la Aduana y los ingresos del comercio exterior, mientras las provincias reclamaban una distribución más equitativa de las rentas, la habilitación de otros puertos y la libre navegación de los ríos.



Ferré entendía que no podía existir igualdad entre las provincias mientras una sola concentrara los instrumentos fundamentales de la economía nacional. Su pensamiento defendía también las producciones del interior y sus capacidades productivas.



Era una concepción de federalismo político y económico que el régimen rosista no estaba dispuesto a aceptar.

OBLIGADO: EL HEROÍSMO Y LA CONTRADICCIÓN HISTÓRICA



El 20 de noviembre de 1845, las fuerzas de la Confederación enfrentaron a las escuadras de Francia e Inglaterra en la Vuelta de Obligado. No hay que desconocer el coraje de quienes combatieron ni la gravedad de una intervención extranjera que pretendía imponer sus intereses mediante la fuerza.



Pero una cosa es honrar a quienes allí dieron su vida y otra muy distinta es convertir la política de Rosas en la expresión excluyente de la soberanía argentina.



La controversia por la navegación de los ríos y el control de los recursos no había nacido con las potencias europeas. Era una disputa que enfrentaba desde mucho antes a Buenos Aires con las provincias del Litoral.



Rosas defendía la Confederación frente a la intervención extranjera, pero al mismo tiempo sostenía un modelo de concentración del poder económico y político que Corrientes combatía.



La Aduana porteña era el instrumento decisivo de ese predominio, la libre navegación, en cambio, era indispensable para que las provincias pudieran comerciar y desarrollarse sin depender de la voluntad de Buenos Aires.



Por eso, desde Corrientes, no podemos mirar Obligado como si toda la historia de la soberanía nacional se agotara en aquella batalla.



La soberanía también se defiende frente a los abusos del poder interno. No hay verdadero federalismo cuando una provincia concentra los recursos y las demás deben resignarse, no hay libertad cuando se impide navegar, comerciar y producir, no hay República cuando se posterga indefinidamente la Constitución.

CORRIENTES: CASI DOS DÉCADAS DE RESISTENCIA



Entre 1839 y 1847, Corrientes se levantó reiteradamente contra Rosas. No fueron simples disputas personales entre caudillos, fueron enfrentamientos que expresaban una profunda controversia sobre la organización política, económica e institucional de la Argentina.



En Pago Largo, el 31 de marzo de 1839, cayó el gobernador Genaro Berón de Astrada junto a miles de correntinos, fue una derrota devastadora, pero no consiguió quebrar el espíritu de resistencia de la provincia.



Vendrían después nuevas campañas y sacrificios, Sauce Grande, Caá Guazú, donde el general José María Paz obtuvo una victoria extraordinaria, las campañas de los Madariaga, Laguna Brava, Vences y tantos otros combates que todavía no ocupan el lugar que merecen en la memoria nacional.



Corrientes fue invadida, castigada y desangrada. Sus hombres volvieron una y otra vez a los campos de batalla, aun conociendo las consecuencias. Estancieros, soldados, ciudadanos y dirigentes participaron de una resistencia que atravesó generaciones.



Esteban Echeverría supo expresar aquella admiración por nuestro pueblo: “¿Qué pueblo como Corrientes en la historia de la humanidad? Un corazón y una cabeza que se producen con nueva vida, como los miembros de la hidra bajo el hacha exterminadora”.



En 1852, Corrientes volvió a estar presente, esta vez junto a Justo José de Urquiza, en la campaña que culminó en Caseros y abrió definitivamente el camino hacia la organización constitucional de la República. La Constitución de 1853 concretó uno de los grandes objetivos que Ferré y tantos dirigentes provinciales habían reclamado durante décadas.

LA SOBERANÍA NO ES PROPIEDAD DE UN GOBERNANTE



Hay una enseñanza fundamental en esta historia. Pedro Ferré fue capaz de enfrentar las decisiones políticas de Rosas y, al mismo tiempo, defender los intereses nacionales cuando una potencia extranjera amenazaba nuestra integridad territorial.



Lo demostró ante la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833, cuando manifestó la disposición de Corrientes a cooperar en la defensa de los derechos argentinos, pese a sus profundas diferencias con el gobierno de Buenos Aires.



Esa conducta demuestra que se puede disentir profundamente con un gobierno sin renunciar a la defensa de la Patria.



No se trata de borrar la Vuelta de Obligado de nuestra historia ni de desconocer a sus protagonistas. Se trata de recuperar la totalidad de nuestra memoria y dejar de confundir la defensa de la soberanía nacional con la reivindicación política de un régimen determinado.



Corrientes tiene una historia que contar: la de Berón de Astrada, Pedro Ferré, José María Paz, los Madariaga y tantos héroes anónimos que entregaron sus vidas por una Argentina constitucional, federal y libre.



Nuestra soberanía fue, es y seguirá siendo la libertad de los pueblos, el respeto a las autonomías provinciales, la libre navegación de nuestros ríos y la Constitución como límite al poder.



Por nuestros antepasados, por los presentes y por los correntinos que vendrán, repetimos el grito que sintetiza nuestra historia y nuestro temple:



¡AYERECO CUAHA CATU! “Tenerse y saberse gobernar bien”.



Patria, Libertad y Constitución.



Por Ricardo Caito Leconte