El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín y, treinta y siete años después, vale la pena preguntarnos qué hace falta para conservar una libertad que tanto cuesta recuperar. La doctrina social de la Iglesia (las enseñanzas con que los papas juzgan la vida económica y política) da una respuesta que atraviesa tres épocas: León XIII la inauguró frente a la explotación obrera, Juan Pablo II la sostuvo frente a un comunismo que invocaba la igualdad mientras suprimía las libertades, y hoy León XIV la levanta frente a una extrema derecha que invoca la libertad mientras debilita los controles al poder. En los tres casos el criterio es el mismo, porque la dignidad de cada persona está por encima de cualquier poder que pretenda imponer su verdad o hacer del odio una herramienta política.

Cuando Juan Pablo II visitó Polonia en 1979 alentó a una sociedad que recuperaba la confianza en sí misma, y al año siguiente nació Solidaridad, el sindicato independiente de Lech Wałęsa, que abrió el camino hacia la caída del Muro y el fin de la Unión Soviética. En 1991, en pleno derrumbe, publicó Centesimus annus (una encíclica, es decir, una carta a toda la Iglesia) a cien años de Rerum novarum, el texto con que León XIII había encarado la cuestión obrera. Allí reconoció el valor de la empresa y del mercado, pero advirtió que el mercado solo no resuelve la explotación ni la exclusión y pidió reglas que pongan la libertad económica al servicio de la persona, porque la dignidad humana es un límite que el capitalismo no puede cruzar.

La encíclica aplica el mismo criterio a la política cuando defiende el Estado de derecho, la división de poderes y una democracia que permita elegir, controlar y reemplazar a los gobernantes en paz, con la advertencia de que una democracia sin valores puede derivar en un totalitarismo abierto o encubierto. Esa advertencia vuelve a tener actualidad cuando sectores de la extrema derecha (en la que no incluyo a los liberales republicanos) agitan el supremacismo blanco, la hostilidad hacia los musulmanes y la xenofobia contra los latinoamericanos que migran. La misma lógica llega a las instituciones cuando el gobernante convierte al adversario en enemigo y ve al juez independiente, al Congreso que controla o al periodista que pregunta como obstáculos, hasta reducir la democracia al trámite que lo llevó al poder.

Ese discurso encontró respaldo en Washington durante el debate alemán, cuando el vicepresidente J. D. Vance cuestionó en Múnich el cordón sanitario (el acuerdo de los demás partidos para no gobernar con la extrema derecha) y se reunió con Alice Weidel, dirigente de la AfD, mientras el secretario de Estado Marco Rubio calificó de «tiranía» que la inteligencia alemana clasificara a ese partido como extremista (una clasificación que luego un tribunal suspendió). La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump propuso, a su vez, fomentar la resistencia al rumbo de Europa y promover una Europa de naciones soberanas alineadas entre sí. A mi juicio, lo que se busca es fragmentar a la Unión Europea, porque si cada país negocia por separado pierde fuerza para defender sus intereses frente a las grandes potencias.

El límite que Juan Pablo II le puso al poder económico cobra otra dimensión con la concentración tecnológica, sobre todo cuando Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, llegó a escribir que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. ¿De qué libertad hablamos si unos pocos fijan las reglas de las plataformas de las que dependen millones de personas? En Magnifica humanitas, su primera encíclica, León XIV aborda esa concentración desde la dignidad humana, el bien común y la justicia social, con una pregunta de fondo sobre quién decide por todos y ante quién rinde cuentas.

León XIV llevó ese criterio a la guerra cuando habló con Benjamín Netanyahu después de que un ataque israelí alcanzara la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza y matara a tres personas, y aunque Netanyahu lo atribuyó a munición desviada, el Papa le pidió retomar las negociaciones para un alto el fuego y proteger los lugares de culto y a todas las personas en Palestina e Israel. Cuando Donald Trump lo descalificó públicamente por oponerse a la guerra con Irán, respondió que no le temía a la administración estadounidense y que seguiría defendiendo la paz y el diálogo, sin devolver el agravio.

En Estados Unidos y Brasil las urnas y las instituciones pusieron límites al poder, porque los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso y, en Brasil, la Justicia condenó a Jair Bolsonaro por la trama golpista mientras su hijo Flávio perdió el balotaje frente a Lula. En Israel, Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar gobierno, y Thomas L. Friedman propone en The New York Times que lo haga con el apoyo del partido árabe de Mansour Abbas y de otros legisladores árabes para cerrar la etapa de Netanyahu. Friedman recuerda que médicos y enfermeros árabes israelíes atendieron a soldados heridos en Gaza, y me pregunto con qué criterio un país que les confía la vida de sus soldados puede dudar de sus representantes, porque la igualdad ciudadana también se mide por el peso del voto de una minoría.

Ninguna derrota electoral resuelve por sí sola los problemas que le dieron respaldo a un dirigente, y si la democracia se desentiende de la inseguridad económica, la desigualdad o la falta de representación, esas demandas van a encontrar otro portavoz, aunque la respuesta nunca puede ser convertir al vecino, al inmigrante o al adversario en culpable de todos los males. La libertad con igualdad, que llamamos democracia social, es la clave de bóveda del sistema: las urnas le dan a un gobierno legitimidad de origen y el respeto a la ley y a los derechos de todos le da legitimidad en el ejercicio. Ese es el compromiso que asumo, aun cuando la ley le ponga un límite al gobierno que nosotros mismos elegimos, porque si la ley vale solo cuando le conviene al que ganó, ¿qué democracia les vamos a dejar a los que vienen?

Noel Eugenio Breard, Senador Provincial UCR