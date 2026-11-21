La economía vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones de los argentinos y las nuevas mediciones de opinión pública muestran una señal que el Gobierno de Javier Milei no puede ignorar. La inflación continúa siendo una variable determinante, pero la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para conseguir empleo y la incertidumbre sobre los ingresos familiares comenzaron a definir con mayor intensidad la percepción social de la situación económica.



Según una docena de estudios nacionales relevados durante el último mes por Clarín, el 60% de los consultados considera que está peor que hace un año y apenas el 30% manifiesta expectativas optimistas de cara a 2027. Los números describen una distancia significativa entre los objetivos económicos de la administración libertaria y la experiencia cotidiana de una parte importante de la población.



El dato merece atención porque el programa económico tiene en la estabilización de las variables macroeconómicas uno de sus principales argumentos. El Gobierno sostiene que el orden fiscal, la reducción de la inflación y la previsibilidad constituyen condiciones indispensables para recuperar el crecimiento. Sin embargo, esos resultados necesitan traducirse en mejoras concretas para los hogares. De lo contrario, la estabilidad corre el riesgo de convertirse en una estadística distante de las necesidades de la sociedad.



La transformación de las prioridades también resulta elocuente. En el relevamiento de Aresco citado por el diario, el 41% señaló los problemas laborales o de su actividad económica como aquello que más afecta su vida cotidiana. La inseguridad quedó en segundo lugar, con el 19%, y la inflación en el tercero, con el 16%. No significa que los precios hayan dejado de importar, sino que el debate social parece haberse desplazado hacia una pregunta: cuánto alcanza el ingreso y qué posibilidades existen de conservar o conseguir un trabajo.



Ese cambio expone una dificultad central del modelo. La desaceleración inflacionaria constituye un resultado relevante, pero no garantiza por sí sola una recuperación del bienestar. Cuando los salarios pierden capacidad de compra, el consumo se debilita y las familias postergan gastos, la mejora de algunos indicadores agregados convive con una economía doméstica bajo presión. La estabilidad necesita convertirse en actividad, inversión productiva y empleo registrado para consolidar sus efectos.



Milei es el principal responsable político de la orientación económica, mientras que Luis Caputo conduce su ejecución desde el Ministerio de Economía. Ambos defienden la continuidad del rumbo y sostienen que los costos actuales forman parte de una transición necesaria. Esa explicación puede tener fundamentos dentro de la estrategia oficial, pero enfrenta una exigencia: mostrar resultados verificables en los ingresos y en el mercado laboral, sin limitar las respuestas a promesas de recuperación futura.



Las expectativas no se modifican únicamente con anuncios. La confianza depende de señales reconocibles: estabilidad laboral, recomposición salarial, posibilidades de consumo y perspectivas para quienes buscan trabajo. Si esas señales no aparecen, el crecimiento anunciado pierde capacidad para compensar las dificultades del presente.



Una encuesta no constituye un veredicto definitivo sobre la gestión ni una predicción electoral. Los sondeos registran percepciones y dependen de las preguntas, las muestras y el contexto. Sin embargo, la coincidencia de una docena de relevamientos les otorga un valor político que sería imprudente desestimar. Cuando distintas consultoras identifican malestar económico y expectativas contenidas, el fenómeno merece una respuesta que vaya más allá de discutir cada medición.



El desafío para el Gobierno consiste en demostrar que el orden macroeconómico puede sostenerse y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones materiales de la población. No alcanza con pedir paciencia indefinidamente ni con trasladar toda mejora al futuro. La economía se juzga en el recibo de sueldo, en la continuidad del empleo y en la posibilidad de llegar a fin de mes. Allí se juega la credibilidad del programa. Y allí se medirá si la estabilización logra convertirse en progreso compartido.



