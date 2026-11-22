n El Senado de la Nación aprobó la reforma del régimen de cabotaje por 42 votos a 24. Es un paso importante, pero falta el trámite más difícil. La ley tiene que pasar por Diputados, y ahí los empresarios del Norte Grande tenemos que estar presentes.



Durante décadas, transportar entre puertos argentinos fue un privilegio de la bandera nacional, y eso nos hizo pagar fletes altos. Hoy Corrientes tiene pocos fletes por mes, y eso perjudica a cualquiera que quiera vender afuera. Con más operadores habrá más oferta, y eso significa mejores precios para nuestros productores.



Lo más importante es el costo. Las barcazas y los buques de otras banderas podrían cargar entre puertos argentinos, y eso baja el precio del flete para quienes están lejos de los grandes puertos. Nuestros productores van a poder elegir cómo y por dónde salir.

Estos son los beneficios que vemos:



* Precios más competitivos. Más operadores significan más opciones de flete.



* El río a favor. Las barcazas que hoy pasan por el Paraná pueden llevar nuestra producción.



* Menos camiones en las rutas. Las pymes pueden despachar por agua, y así cuidamos las rutas.



* Puertos para crecer. Ituzaingó, Lavalle y El Sombrero pueden ser salidas para el centro y el oeste de la provincia.

Puertos y rutas que suman



Corrientes ya tiene puertos identificados. El de la ciudad de Corrientes funciona y puede crecer. Ituzaingó, El Sombrero y Lavalle son los próximos en la lista, y los dos últimos todavía están en evaluación.



El Decreto 1358/2026 incluye en la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones a la Ruta Nacional 14 y a las rutas 120, 121 y 122, que atraviesan la provincia. Los tramos todavía no están definidos.



En la Etapa III, el consorcio preadjudicado para la Ruta Nacional 12 se hará cargo del tramo hasta la Ruta 118 en Corrientes. Dentro del tramo Litoral, el corredor enlaza el Puente General Belgrano con la Ruta Nacional 12.



Juntando puertos, rutas y río, Corrientes puede ser un punto de encuentro logístico del Norte Grande y del Mercosur. Cargas de otras provincias y de países vecinos pueden pasar por acá.

Los puentes que nos unen



Nada de esto funciona sin buenas conexiones terrestres. Hay que seguir trabajando en el segundo puente Chaco–Corrientes. Una propuesta técnica para un corredor bimodal del Norte Grande ya lo incluye, con la idea de dar más peso al ferrocarril en la logística de la región.



También están los puentes Goya–Reconquista y Monte Caseros–Bella Unión. Cada uno conecta a la provincia con sus vecinos y con el Mercosur. Si avanzamos en los tres, nuestros puertos tienen salida.

Un lugar estratégico en el Mercosur



Corrientes está en el centro de una región que se integra. El Corredor Bioceánico Capricornio atraviesa el Norte Grande y abre caminos hacia los puertos del Pacífico. Hoy, los mayores beneficiados por su trazado principal son Salta y Jujuy, y Corrientes tiene que estar en esa conversación.



Con la ley de cabotaje, la provincia puede ser un punto de transferencia entre el río y la ruta.

Un respaldo que viene de lejos



Este reclamo no nació con la votación. En octubre, en el Parlamento Norte Grande realizado en Corrientes, las cámaras madereras ya pedían abrir el cabotaje.



Después de la media sanción llegaron más voces. La Asociación Forestal Argentina la celebró como una forma de superar restricciones que limitan el uso de nuestros ríos. Las entidades usuarias de la Vía Navegable Troncal respaldaron la media sanción y pidieron que Diputados la trate pronto. El sector forestal y maderero, a través de sus cámaras y asociaciones, también la respaldó.



Los gobernadores del Norte Grande apoyaron la reforma, y la Federación Económica de Corrientes acompañó la iniciativa.



Todos coinciden en lo mismo: el Congreso tiene que completar el trámite. Es un respaldo que va desde la agroindustria hasta los puertos y las economías regionales.



Corrientes tiene río, puertos en desarrollo, rutas que se concesionan y una producción que necesita salir a menor costo. Ahora hay que empujar en Diputados, y que la provincia haga su parte en las obras necesarias.



Los senadores correntinos Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela y Carlos Espínola votaron a favor. Ahora pedimos que ese respaldo se mantenga en la otra Cámara.



