Vale la pena empezar por lo básico. El riesgo país es la sobretasa que exigen los prestamistas para financiar a una nación, frente a lo que reclaman al Tesoro de los Estados Unidos, considerado el deudor más confiable del mundo. Se expresa en puntos básicos, y cien de ellos equivalen a un punto porcentual adicional de interés. Cuando la cifra sube, el mensaje es inequívoco. Los dueños del capital perciben que aumenta la probabilidad de que las obligaciones no se cumplan.



No es una curiosidad reservada a los especialistas de Wall Street. Ese número condiciona el valor del crédito para el Estado, las provincias y las empresas, y se filtra hasta la cuota de una hipoteca o el préstamo de un comerciante. Funciona como un termómetro, aunque no detecta fiebre, sino recelo. Hay que entender que la desconfianza siempre se cobra con intereses.

"Sin embargo, lo que más inquieta no son los porcentajes de cada candidato, sino esa franja de la ciudadanía que aún no definió qué hará. Para un inversor, un electorado inclinado hacia un lado permite calcular escenarios. Uno que vacila, en cambio, lo obliga a protegerse frente a cualquier desenlace. Y esa cobertura sale cara."

Los registros de este año son elocuentes. En julio, el índice tocó los 402 y numerosos analistas imaginaron que la Argentina quedaba a un paso de conseguir fondos en el exterior. Apenas un cuatrimestre después coquetea con los 1000. Semejante retroceso no puede atribuirse a factores meramente técnicos porque ningún aspecto de la macroeconomía se ha modificado en ese lapso como para justificar esa dimensión de mutación.



Los vencimientos en pesos de fin de año y los del calendario siguiente son exigentes, las reservas si bien han crecido, algunos segmentos de la actividad exhiben signos de cansancio. Pero habrá que recordar que buena parte de esas circunstancias ya estaban sobre la mesa en el invierno, con el optimismo como nota dominante. Lo que cambió en el medio no fue tanto la aritmética como la política.



Quien compra un bono no adquiere el presente, sino un pedazo del futuro. Su tenedor necesita imaginar quién estará sentado en el sillón de Rivadavia al momento de cobrar. Por eso la posible reelección de Javier Milei se convirtió en la variable que ordena cada análisis. No pesan las simpatías ideológicas, sino la previsibilidad. La incógnita es si el orden fiscal llegó para quedarse o si el péndulo volverá a recetas ya conocidas y fracasadas.

"Aquí surge una paradoja. Varios de esos votantes creen que su indecisión es un tema privado que recién tendrá derivaciones el día de los comicios. Pero la economía no aguarda a que abran las urnas. Esa vacilación ya se computa hoy en cada proyecto que se posterga. No es neutral. Genera un costo que recae sobre todos, aun sobre quienes se sienten ajenos a la discusión."

Ahí reside el núcleo del asunto. Los que temen que esa permanencia no esté asegurada se desprenden de sus títulos, se refugian en activos más resguardados y empujan la medición al alza. Los que confían en que el oficialismo retendrá el poder sostienen sus posiciones, aprovechan las bajas y funcionan como un dique que evita desbordes. Es como una cinchada en la que cada encuesta suma o resta brazos a un extremo de la soga.



De ahí la influencia de los sondeos. Cada relevamiento que muestra paridad o una imagen presidencial cuestionada dispara ventas automáticas. Los operadores no esperan certezas, actúan sobre probabilidades, y el menor indicio de una compulsa reñida se paga al instante. Sin embargo, lo que más inquieta no son los porcentajes de cada candidato, sino esa franja de la ciudadanía que aún no definió qué hará. Para un inversor, un electorado inclinado hacia un lado permite calcular escenarios. Uno que vacila, en cambio, lo obliga a protegerse frente a cualquier desenlace. Y esa cobertura sale cara.



Aquí surge una paradoja. Varios de esos votantes creen que su indecisión es un tema privado que recién tendrá derivaciones el día de los comicios. Pero la economía no aguarda a que abran las urnas. Esa vacilación ya se computa hoy en cada proyecto que se posterga. No es neutral. Genera un costo que recae sobre todos, aun sobre quienes se sienten ajenos a la discusión.

"La elección llegará dentro de un año, pero la campaña ya empezó en las pizarras financieras, donde cada jornada se vota con dólares. Los que dudan no son espectadores de esta historia, sino sus protagonistas involuntarios. Mientras muchos siguen deshojando la margarita, el reloj corre y la cuenta se agranda. El riesgo país no esperó a que los indecisos se definieran. Tomó la delantera, y ya pasa la factura sin distinguir entre vacilantes y convencidos."

La experiencia reciente deja una lección que no conviene olvidar. En agosto de 2019, el resultado de las primarias sorprendió a propios y extraños, y en cuestión de horas los bonos se desplomaron. Ese episodio dejó una cicatriz profunda. Desde entonces, los acreedores prefieren anticiparse antes que quedar nuevamente a contramano.



Nada de esto significa un final escrito. Las mesas de dinero se equivocan, exageran y corrigen con la misma velocidad con que entran en pánico. Pero ignorar su lectura constituye una ingenuidad. Recuperar los valores de mediados de año no depende solo de un superávit o de una colocación exitosa. Requiere que la sociedad despeje el horizonte.



La elección llegará dentro de un año, pero la campaña ya empezó en las pizarras financieras, donde cada jornada se vota con dólares. Los que dudan no son espectadores de esta historia, sino sus protagonistas involuntarios. Mientras muchos siguen deshojando la margarita, el reloj corre y la cuenta se agranda. El riesgo país no esperó a que los indecisos se definieran. Tomó la delantera, y ya pasa la factura sin distinguir entre vacilantes y convencidos.