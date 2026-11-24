Siempre estoy del lado de quien sufre.

No todo vale en política, ni en el periodismo, ni en las redes. Atribuirme estar en contra de la asistencia a personas con cáncer es una mentira grotesca, una infamia y una bajeza que solo habla de quienes la publican y de quienes lo mandan a publicar.

Mi papá MURIÓ de cáncer. No necesito que nadie me explique lo que significa esa enfermedad, el dolor, la angustia ni la lucha de una familia. LO VIVÍ.

He defendido, y voy a seguir defendiendo, a quienes más necesitan. Toda mi vida estuve del lado de los más vulnerables, de quienes necesitan del Estado y de quienes atraviesan situaciones de dolor e injusticia. Por eso, atribuirme semejante posición es decir exactamente lo contrario de lo que pienso, siento y he defendido. SIEMPRE VOY A APOYAR TODA INICIATIVA QUE ACOMPAÑE A PERSONAS QUE ATRAVIESAN ESTA ENFERMEDAD.

Pueden cuestionarme políticamente. Pueden debatir mis ideas y criticar mis decisiones. Eso es parte de la democracia. Pero inventar, tergiversar y utilizar el dolor de miles de familias para atacar a una persona no es libertad de expresión: es irresponsabilidad y desprecio por la verdad.

Y para que no haya lugar a nuevas tergiversaciones: NO ADMINISTRO NI TENGO PARTICIPACIÓN ALGUNA EN «CARPINCHO ANTIFEUDO». No soy autora ni responsable de sus publicaciones, ni comparto sus agravios. La única cuenta que administro y desde la que publico es mi cuenta personal: EVELYN KARSTEN.

No voy a aceptar que me atribuyan palabras, publicaciones ni conductas que no me pertenecen.

EXIJO A PUNTO CIEGO UNA RECTIFICACIÓN Y UNA DESMENTIDA PÚBLICA, EXPRESA Y CON LA MISMA VISIBILIDAD QUE TUVO LA PUBLICACIÓN ORIGINAL. Me reservo el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

La crítica no me intimida. Pero la mentira no la voy a tolerar.

CON EL DOLOR DE LAS PERSONAS NO SE OPERA. CON LA VERDAD NO SE JUEGA.