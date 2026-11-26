La eventual suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 no es solamente un cambio de calendario. Modifica las condiciones de la competencia presidencial y altera el equilibrio entre dirigencias y ciudadanos. La discusión excede el argumento fiscal del Gobierno: está en juego quién tendrá la última palabra para definir las candidaturas.



Desde su creación, en 2009, las primarias tuvieron resultados dispares. Permitieron resolver disputas internas y ordenar candidaturas, aunque en otras elecciones funcionaron como una primera vuelta anticipada, con listas únicas. Su costo y utilidad fueron cuestionados, pero ofrecieron una instancia nacional para medir fuerzas y conocer preferencias antes de la elección general.



Si la reforma prospera, ese mecanismo desaparecerá del proceso nacional de 2027. Cada partido o alianza establecerá sus candidaturas mediante sus cartas orgánicas y reglamentos. La decisión regresará a las estructuras partidarias, las mesas de negociación y los acuerdos entre dirigentes. La competencia no desaparecerá: se trasladará a ámbitos menos abiertos y con menor exposición pública.



El impacto puede ser significativo para las fuerzas con aspiraciones presidenciales que carecen de un liderazgo indiscutido. En el peronismo, la ausencia de una primaria común podría profundizar las diferencias entre gobernadores, kirchnerismo, dirigentes territoriales y referentes con proyectos propios. Sin una instancia para medir apoyos y resolver candidaturas, la unidad dependerá de negociaciones que pueden terminar en acuerdo, imposición o ruptura.



La dificultad alcanza también a los espacios no peronistas. Una coalición entre sectores del PRO, la UCR y otras expresiones opositoras deberá acordar quién encabezará la fórmula y cómo se distribuirán las candidaturas legislativas. La Libertad Avanza tampoco está exenta: sus diferencias internas y el lugar de sus aliados deberán resolverse puertas adentro. Ninguna fuerza tiene garantizado que la ausencia de PASO la favorezca.



Para el oficialismo, la modificación puede ofrecer una ventaja táctica. Un peronismo dividido o una oposición sin candidato competitivo facilitaría la reelección de Javier Milei. También desaparecerá una medición nacional anticipada del respaldo al Gobierno y de la fortaleza de sus adversarios. Pero la ventaja no es automática: la fragmentación puede multiplicar candidaturas y alimentar acuerdos de última hora contra el oficialismo.



La consecuencia más directa recae sobre el electorado. Con las PASO, los ciudadanos pueden intervenir en la selección de candidatos, aunque no estén afiliados. Sin ellas, esa posibilidad se reduce: el votante recibirá en octubre las opciones acordadas previamente por las organizaciones. Podrá elegir, pero no tendrá una instancia general para influir sobre quiénes llegan a competir.



Es cierto que las primarias implican gasto público y que las listas únicas debilitaron su justificación. También cabe discutir mecanismos más económicos y reglas que democraticen las decisiones partidarias. Pero eliminar una herramienta sin asegurar procedimientos internos transparentes puede reemplazar una elección costosa por negociaciones opacas, donde pesen más los aparatos y las conducciones que la representación de afiliados y simpatizantes.



La reforma debe evaluarse junto con otros cambios, como la reducción de espacios gratuitos de publicidad y la eliminación del debate presidencial obligatorio en primera vuelta. En conjunto, pueden reducir oportunidades de información y exposición, especialmente para candidaturas con menos recursos.



La discusión no debería reducirse a cuánto cuesta votar dos veces. Una democracia necesita partidos capaces de seleccionar dirigentes, pero también ciudadanos con oportunidades reales de incidir. Si las PASO se suspenden en 2027, las alianzas deberán construir reglas consensuadas y legítimas. De lo contrario, la política simplificará su calendario a costa de concentrar decisiones. El elector llegará a las urnas con la responsabilidad de elegir, pero con menos posibilidades de decidir quiénes merecen ser elegidos.



La transparencia de los acuerdos será decisiva para legitimar las candidaturas y sostener la confianza de los votantes.