La decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de rechazar, por 18 votos contra 3, el pedido argentino para que el Reino Unido suspendiera las actividades petroleras en las Islas Malvinas representa un duro revés para la estrategia diplomática y jurídica del gobierno de Javier Milei. Más allá de las interpretaciones oficiales sobre el alcance de la resolución, el resultado concreto es desfavorable: la Argentina no consiguió impedir que avance un proyecto de explotación de hidrocarburos en un territorio cuya soberanía reclama desde hace casi dos siglos.



La respuesta presidencial intentó rescatar un aspecto favorable de la resolución: el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La Casa Rosada presentó ese reconocimiento como un elemento positivo, especialmente frente a la posición británica de desconocer la controversia y sostener que no existe una obligación de negociar. Sin embargo, esa lectura necesita una consideración más prudente para evitar que un argumento secundario termine ocupando el lugar del resultado principal.



El propio Gobierno admite que no había solicitado al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía de las islas. Por lo tanto, destacar ese reconocimiento no modifica el sentido de la decisión ni compensa la negativa a conceder las medidas provisionales. La distinción es importante: reconocer que existe una controversia no equivale a reconocer los derechos argentinos sobre el territorio ni supone un avance concreto hacia su recuperación.



El resultado también plantea interrogantes sobre la conveniencia de la vía elegida. La Argentina buscaba obtener una medida cautelar que frenara las actividades petroleras autorizadas unilateralmente por Londres. Sin embargo, el Tribunal consideró que los argumentos presentados exigían resolver previamente cuestiones vinculadas con la soberanía territorial y la jurisdicción sobre las aguas disputadas, materias que excedían el marco de las medidas solicitadas.



La amplitud de la mayoría que rechazó el planteo constituye otro dato que merece atención. No se trató de una diferencia ajustada ni de una interpretación dividida entre dos posiciones equivalentes. Dieciocho magistrados respaldaron el rechazo, incluidos representantes de países sudamericanos. Esa circunstancia debería impulsar una evaluación rigurosa de los fundamentos jurídicos utilizados por la delegación argentina y de las posibilidades reales de obtener resultados diferentes en futuras instancias.



Mientras tanto, el Reino Unido obtiene un beneficio inmediato. La resolución despeja el obstáculo judicial que la Argentina pretendía imponer al desarrollo petrolero y fortalece políticamente la posición británica. Las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion mantienen sus perspectivas de explotación, prevista para 2028. Cada avance en esa dirección incrementa la dimensión económica de una disputa que no se limita a una discusión territorial: también comprende recursos naturales estratégicos y potenciales ingresos de considerable magnitud.



El Gobierno anunció que continuará el reclamo mediante la constitución del Tribunal Arbitral y la solicitud de nuevas medidas para preservar los derechos argentinos. Esa decisión puede formar parte de una estrategia legítima, pero requiere argumentos sólidos, objetivos definidos y una evaluación realista de los instrumentos jurídicos disponibles. Persistir en una controversia internacional no garantiza resultados favorables por sí mismo.



También resulta indispensable preservar una política de Estado. La defensa de Malvinas no puede quedar subordinada a los alineamientos ideológicos de cada administración, a las necesidades de comunicación presidencial ni a las diferencias partidarias. Requiere continuidad diplomática, respaldo político interno y coordinación entre especialistas en derecho internacional.



La resolución no define la soberanía ni extingue el reclamo argentino. Pero sí deja una advertencia sobre los costos de una estrategia que no consigue los objetivos inmediatos que se propone.



La conclusión es inevitable: el reconocimiento de la disputa constituye un elemento diplomático aprovechable, pero no debe presentarse como una victoria. La Argentina necesita transformar este revés en una revisión seria de su estrategia, fortalecer sus argumentos y sostener una política exterior coherente. En Malvinas, la firmeza es indispensable, pero debe estar acompañada por eficacia jurídica, inteligencia diplomática y resultados concretos.