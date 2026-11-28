Existen naciones que aprenden a leer su propio progreso y otras que se especializan en sospechar de él. Hace apenas tres años, la suba mensual de precios rozaba el 25% y la anual superaba el 211%; los comercios remarcaban a diario, el crédito era un recuerdo y el ahorro en moneda local, un verdadero acto de fe. Hoy ese mismo indicador oscila en torno al 2% y el componente núcleo marcó en octubre su registro más bajo en quince meses. Semejante giro debería bastar para generar un reconocimiento sereno. Sin embargo, el debate público suele orientarse en otra dirección, como quien recibe un diagnóstico favorable del médico y solo pregunta por el próximo análisis.



Los resultados no se agotan en la estabilidad monetaria. El Estado dejó de gastar más de lo que recauda, una disciplina que durante décadas pareció imposible y que hoy opera como ancla de todo lo demás. Se desarmó el laberinto cambiario que asfixiaba a importadores, exportadores y ahorristas. La pobreza retrocedió más de veinte puntos desde entonces y millones de familias recuperaron algo tan elemental como la previsibilidad para planificar el mes. Ninguno de esos avances surgió por generación espontánea. De hecho, requirió de decisiones a veces impopulares con un ajuste que muchos juzgaban inviable y una tolerancia social que pocos analistas anticiparon.

"El problema de contemplar exclusivamente el vaso medio vacío no es meramente intelectual y es que tiene consecuencias prácticas. El que no aprecia lo obtenido tampoco saldrá a defenderlo. Los cambios de fondo necesitan perdurar, y esa continuidad depende de una ciudadanía capaz de distinguir entre los dolores del tránsito y el fracaso del rumbo. Un agricultor que arranca la semilla cada semana para comprobar si germina acaba arruinando la cosecha. La impaciencia, sumada al escepticismo crónico, puede desandar en contados trimestres lo que demandó una paciente dedicación construir."

La memoria colectiva, por su lado, tiende a ser corta. Casi nadie recuerda las góndolas tapizadas de etiquetas superpuestas, las interminables trabas para conseguir divisas o la angustia de cobrar un sueldo que se evaporaba antes de que venga el siguiente. Si el punto de partida se olvida, toda comparación pierde sentido y lo extraordinario se vuelve rutina.



Sucede lo mismo con el viajero que, tras atravesar una tormenta, al pisar tierra firme se lamenta por el equipaje extraviado. Esa amnesia no es inocente, ya que habilita a juzgar el presente con una vara que ignora de dónde se viene y cuánto sacrificio implicó llegar hasta aquí.



Ante esa evidencia emerge un fenómeno singular vinculado al negacionismo económico de quienes nunca se conforman. No se trata de la crítica legítima, imprescindible en una democracia sana, sino de una postura que descarta por anticipado cualquier dato positivo. Si la inflación cede, se dice que el costo fue excesivo; si se equilibran las cuentas, que se hizo a expensas de los jubilados; si aparece una inversión, que es insuficiente o llega tarde. El argumento muta, pero la conclusión permanece intacta. Esa lógica se parece a la del espectador que, mientras un equipo remonta un partido adverso, únicamente comenta los goles errados.

"Hay además un daño cultural adicional e indisimulable. Una comunidad que desconfía de toda buena noticia transmite a sus jóvenes la idea de que el trabajo jamás rinde y que las mejoras son una ilusión. Esa narrativa empuja a emigrar, desalienta a emprender y premia la queja por encima de la iniciativa. Romper ese círculo exige un pequeño gesto de valentía y también de honestidad intelectual al aceptar que lo encarado funciona, aun si la obra no es perfecta."

Admitir lo hecho no implica ignorar lo pendiente. La actividad crece menos de lo esperado, el salario no se recupera a la velocidad deseada y muchas economías regionales sienten el peso de cargas que aun no ceden. El ritmo de aumentos, aunque domesticado, sigue lejos de los estándares internacionales, y el último rebrote del riesgo país advierte que la confianza se gana lentamente y se esfuma con facilidad. Varias reformas estructurales aguardan en carpeta como la del sistema tributario y una batería de reglas que garanticen certidumbre más allá de un turno electoral. Señalar esas deudas resulta indispensable, pero convertirlas en la única lente para observar la realidad, en cambio, es un error que distorsiona la mirada.



El problema de contemplar exclusivamente el vaso medio vacío no es meramente intelectual y es que tiene consecuencias prácticas. El que no aprecia lo obtenido tampoco saldrá a defenderlo. Los cambios de fondo necesitan perdurar, y esa continuidad depende de una ciudadanía capaz de distinguir entre los dolores del tránsito y el fracaso del rumbo. Un agricultor que arranca la semilla cada semana para comprobar si germina acaba arruinando la cosecha. La impaciencia, sumada al escepticismo crónico, puede desandar en contados trimestres lo que demandó una paciente dedicación construir.

"La Argentina dispone de una oportunidad que no se presentaba en generaciones. El vaso no está lleno, pero el agua sube, y cada gota cuenta. Festejar lo logrado no es complacencia sino combustible para ir por más. Los países que prosperaron no lo hicieron porque todo les saliera bien, sino gracias a que supieron interpretar cada paso como un escalón hacia el siguiente. Llegó la hora de abandonar el hábito de enumerar carencias y empezar a edificar, con idéntica energía, todo lo que aún es posible."

Hay además un daño cultural adicional e indisimulable. Una comunidad que desconfía de toda buena noticia transmite a sus jóvenes la idea de que el trabajo jamás rinde y que las mejoras son una ilusión. Esa narrativa empuja a emigrar, desalienta a emprender y premia la queja por encima de la iniciativa. Romper ese círculo exige un pequeño gesto de valentía y también de honestidad intelectual al aceptar que lo encarado funciona, aun si la obra no es perfecta.



La Argentina dispone de una oportunidad que no se presentaba en generaciones. El vaso no está lleno, pero el agua sube, y cada gota cuenta. Festejar lo logrado no es complacencia sino combustible para ir por más. Los países que prosperaron no lo hicieron porque todo les saliera bien, sino gracias a que supieron interpretar cada paso como un escalón hacia el siguiente. Llegó la hora de abandonar el hábito de enumerar carencias y empezar a edificar, con idéntica energía, todo lo que aún es posible.