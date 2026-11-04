“En la política no hay victorias finales ni derrotas definitivas”

Heorhi Arbatov, politólogo ruso

Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron un resultado que excede largamente la renovación de las bancas del Congreso. Los demócratas recuperaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes, arrebatándoles a los republicanos una herramienta fundamental para acompañar la segunda presidencia de Donald Trump.

Pero sería insuficiente interpretar lo sucedido como una simple derrota partidaria. El verdadero protagonista de esta historia es Trump. Él mismo se encargó de personalizar la contienda, involucrándose en las campañas, respaldando candidatos y convirtiendo su gestión en el eje de la disputa electoral. Por eso, el resultado tiene nombre propio: “Trumpezón”.

No fue solamente un voto a favor de los demócratas. Fue, fundamentalmente, un voto de rechazo a la conducción presidencial.

Las razones del resultado no son difíciles de identificar. El costo de vida, las dificultades económicas de amplios sectores sociales, las consecuencias económicas y políticas de la guerra con Irán y las preocupaciones por la corrupción y el ejercicio del poder integraron el cuadro de insatisfacción ciudadana.

Trump había prometido recuperar la grandeza estadounidense, proteger los intereses nacionales y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, una parte importante de quienes lo habían acompañado en 2024 terminó expresando su desencanto en las urnas.

Hay una lección que se repite en las democracias: los grandes discursos pueden entusiasmar, las consignas pueden movilizar y las promesas pueden ganar elecciones, pero finalmente la vida cotidiana termina pasando factura.

“La economía de los grandes indicadores puede ofrecer explicaciones satisfactorias; la economía del ciudadano común, cuando no llega a fin de mes, suele tener otro veredicto”

Pero hay algo más profundo detrás de este resultado. Trump no solamente construyó un gobierno: construyó un movimiento político alrededor de su propia figura. El MAGA (Make America Great Again) transformó al Partido Republicano, desplazando buena parte de sus referencias tradicionales y subordinando su identidad a un liderazgo personal.

En ese esquema, la confrontación permanente se convirtió en una herramienta de construcción política. La sociedad quedó dividida entre quienes acompañan el proyecto y quienes son presentados como enemigos de la transformación.

El adversario deja de ser alguien que piensa diferente para convertirse en alguien que representa una amenaza. Las instituciones que ponen límites al poder pasan a ser obstáculos; la prensa crítica, enemiga; y el disenso, una expresión de deslealtad.

Sin embargo, la democracia tiene sus propias reglas. El poder presidencial no es absoluto, las mayorías no son eternas y el voto popular puede convertirse también en un instrumento para establecer límites.

La recuperación de ambas cámaras por parte de los demócratas coloca a Trump ante una realidad institucional diferente. Tendrá que negociar, afrontar investigaciones y convivir con un Congreso que ya no estará bajo el control de su partido.

“El personalismo puede construir liderazgos electorales extraordinarios, pero ninguna democracia saludable puede depender de la voluntad de un solo hombre”

Lo ocurrido en Estados Unidos también invita a mirar hacia otras geografías. No estamos ante un fenómeno exclusivamente norteamericano. En distintas partes del mundo han aparecido liderazgos que comparten algunos rasgos: fuerte personalismo, discursos antisistema, nacionalismo, confrontación con los partidos tradicionales y una relación conflictiva con los mecanismos institucionales de control.

Javier Milei forma parte de esa corriente internacional, aunque su matriz ideológica y económica tenga diferencias importantes con Trump. El proteccionismo nacionalista del estadounidense, por ejemplo, no coincide con el liberalismo económico que proclama el presidente argentino.

Pero existen afinidades en la construcción del liderazgo, en la identificación de enemigos políticos y en la utilización de la confrontación como método de comunicación y ejercicio del poder.

La cercanía personal y política entre ambos mandatarios convierte el resultado estadounidense en un dato que merece atención en la Argentina. No significa que los acuerdos entre ambos países vayan a desaparecer, pero sí que Milei deberá relacionarse con una administración norteamericana condicionada por una nueva mayoría opositora en el Congreso.

Hay una contradicción que merece ser examinada. Muchos de estos movimientos nacieron aprovechando el descrédito de los partidos tradicionales, su pérdida de representatividad y el cansancio de sociedades que reclamaban cambios profundos.

Pero una vez instalados en el poder, algunos terminan reproduciendo prácticas que debilitan todavía más las organizaciones políticas y las instituciones que deberían garantizar la convivencia democrática.

La crisis de representación alimenta el personalismo, y el personalismo puede profundizar la crisis de representación. Es un círculo que amenaza la calidad de las democracias.

La derrota de Trump no significa la desaparición del trumpismo ni garantiza una adhesión duradera al proyecto demócrata. Los ganadores también tendrán que demostrar que pueden ofrecer respuestas concretas y construir una alternativa que vaya más allá del rechazo al adversario.

Pero las urnas dejaron un mensaje inequívoco: el poder tiene límites y la ciudadanía conserva la última palabra.

Estados Unidos acaba de recordar algo que a veces parece olvidarse en otras latitudes: ningún dirigente, por más votos que haya conseguido, puede considerarse propietario de la voluntad popular.

Las democracias no tienen dueños. Y los liderazgos, por más poderosos que parezcan, tampoco son eternos.