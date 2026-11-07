Corrientes tiene la oportunidad de convertirse en un nuevo polo petroquímico

La provincia de Corrientes cuenta con una oportunidad estratégica para desarrollar una planta petroquímica destinada a producir amoníaco y urea granulada, con condiciones de competitividad que podrían igualar e incluso superar las ventajas de otros proyectos industriales que se están desarrollando en el país, como el de Bahía Blanca.

Para comprender la dimensión de esta oportunidad, basta observar el mercado regional: el consumo anual de fertilizantes derivados del amoníaco en el MERCOSUR y la ZICOSUR, se estima en aproximadamente 21,4 millones de toneladas, de las cuales alrededor de 10 millones corresponden a urea granulada o perlada.

Actualmente, la Argentina produce aproximadamente 1,3 millones de toneladas anuales de urea. A esa capacidad se sumará la producción proyectada de la nueva planta de Pampa Energía, que alcanzaría los 2,1 millones de toneladas anuales una vez que se encuentre totalmente instalada y operativa.

Esto significa que, tomando como referencia el consumo regional actual de 10 millones de toneladas, todavía existiría una demanda potencial de aproximadamente 6,6 millones de toneladas anuales por cubrir con producción adicional, importaciones o nuevas inversiones industriales.







La conclusión es clara: hacen falta más plantas petroquímicas en la Argentina. Y una de ellas podría instalarse perfectamente en la provincia de Corrientes.







¿POR QUÉ COLONIA LIBERTAD, EN CORRIENTES?

Porque reúne una combinación de condiciones energéticas, logísticas y geográficas que la convierten en una localización estratégicamente privilegiada para desarrollar un nuevo polo petroquímico.

En primer lugar, por debajo del suelo de Colonia Libertad pasa un gasoducto de 24 pulgadas, con una capacidad de transporte de aproximadamente 15 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/día), de los cuales 12,5 MMm³/día constituyen capacidad ociosa disponible, según los antecedentes técnicos considerados en mi propuesta.

Esta infraestructura representa una ventaja fundamental para abastecer de GAS NATURAL a una industria cuya materia prima principal es precisamente ese recurso energético.

Pero hay un aspecto todavía más importante: si en Colonia Libertad se instalara una planta petroquímica de características y escala productiva similares a la proyectada por Pampa Energía, su consumo podría situarse en el orden de los 2,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Esa demanda industrial podría convertirse en un verdadero ANCLA ENERGÉTICA E INDUSTRIAL, capaz de impulsar el desarrollo de nuevos gasoductos hacia el oeste de Corrientes, extender la infraestructura de transporte y distribución de gas natural hacia la provincia de Misiones y abrir nuevas posibilidades de integración energética internacional.

Y aquí está, precisamente, uno de los aspectos más trascendentes de esta propuesta:







NO SE TRATA SOLAMENTE DE LLEVAR GAS A UNA INDUSTRIA; SE TRATA DE UTILIZAR UNA INDUSTRIA PARA HACER POSIBLE QUE EL GAS LLEGUE A TODA UNA REGIÓN.

La diferencia es sustancial. Una planta petroquímica de esta magnitud no solo generaría producción, inversiones y empleo: también podría aportar la demanda inicial necesaria para justificar nuevas inversiones en infraestructura gasífera, que permitirían abastecer a localidades, industrias y actividades productivas que hoy no cuentan con gas natural.

De esta manera, una inversión localizada en Colonia Libertad podría convertirse en el motor de una transformación energética de alcance regional, extendiendo sus beneficios hacia el oeste de Corrientes, Misiones y, mediante nuevas conexiones internacionales, hacia los estados brasileños de Santa Catarina y Paraná, e incluso hacia Encarnación, capital del departamento de Itapúa, en Paraguay.







UNA INDUSTRIA QUE NO SOLO CONSUMA ENERGÍA, SINO QUE TAMBIÉN IMPULSE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LLEVAR ESA ENERGÍA A TODA UNA REGIÓN.

Ese es el verdadero efecto multiplicador que buscamos: transformar una inversión petroquímica en el punto de partida de un nuevo sistema de integración energética, industrial y económica para el Norte Grande Argentino, el MERCOSUR y la ZICOSUR.







UNA LOCALIZACIÓN CON VENTAJAS LOGÍSTICAS Y ENERGÉTICAS EXCEPCIONALES

A la disponibilidad de gas natural se suman otras ventajas que fortalecen la elección de Colonia Libertad como emplazamiento del proyecto:

Ferrocarril General Urquiza: cuenta con infraestructura ferroviaria que permitiría articular el transporte de materias primas, insumos y productos terminados, facilitando su conexión con los principales centros productivos y comerciales de la región.

Ruta Nacional 14: su proximidad facilita la conexión terrestre con los principales centros económicos y productivos de la Argentina y con los países vecinos, constituyendo un importante corredor de integración regional.

Acceso a las hidrovías: mediante la articulación del ferrocarril General Urquiza y la Ruta Nacional 14, sería posible conectar la producción con dos grandes sistemas de navegación fluvial: la Hidrovía Paraguay–Paraná y la Hidrovía Paraná–Tieté , ampliando las alternativas logísticas para el transporte y la comercialización de fertilizantes hacia los mercados regionales e internacionales.

Río Uruguay: ubicado a menos de 20 kilómetros, ofrece la posibilidad de desarrollar un sistema de captación y conducción de agua mediante un acueducto, destinado a abastecer los requerimientos hídricos de la planta petroquímica y los procesos industriales necesarios para la fabricación de amoníaco y urea.

Infraestructura hidroeléctrica regional: Colonia Libertad se encuentra en una región próxima a dos grandes centrales hidroeléctricas, Yacyretá y Salto Grande , cuya presencia refuerza las posibilidades de integración energética y complementación de la infraestructura regional.

Integración internacional: su ubicación permite proyectar una vinculación comercial y logística con Brasil, Paraguay y Uruguay, además de los mercados de la ZICOSUR.

La combinación de estas condiciones constituye una ventaja estratégica excepcional: disponibilidad de gas natural, abastecimiento de agua, infraestructura ferroviaria, conectividad vial, acceso a dos grandes hidrovías, proximidad al río Uruguay e integración con los principales mercados del MERCOSUR y la ZICOSUR.

En definitiva, Colonia Libertad reúne condiciones para proyectarse como un nuevo centro de industrialización, producción y distribución de fertilizantes, con alcance nacional e internacional.







DE UNA PLANTA PETROQUÍMICA A UN NUEVO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

Mi propuesta contempla desarrollar un NODO PETROQUÍMICO EN COLONIA LIBERTAD, CORRIENTES, destinado a la producción de amoníaco y urea granulada, aprovechando el gas natural proveniente de Vaca Muerta, la infraestructura de transporte existente y la conectividad vial, ferroviaria y regional.

No se trata solamente de instalar una fábrica.

Se trata de generar una nueva actividad industrial estratégica, capaz de sustituir importaciones, ampliar las exportaciones, agregar valor a nuestros recursos energéticos, fortalecer la producción agropecuaria y generar empleo calificado.

También significa abrir oportunidades para el desarrollo de industrias complementarias, servicios especializados, infraestructura de transporte, almacenamiento, distribución y nuevas actividades económicas vinculadas a la petroquímica.

Corrientes no debe limitarse a ser una provincia de tránsito de energía y mercancías. Tiene la posibilidad de convertirse en un centro de transformación industrial y distribución regional, aprovechando su ubicación y su potencial de integración.

La industrialización de Vaca Muerta no debe concentrarse exclusivamente en los lugares donde hoy se produce el gas. También debemos llevar sus beneficios al interior del país, promoviendo nuevos polos industriales y una distribución más federal de las inversiones.







TENEMOS EL RECURSO ENERGÉTICO, TENEMOS INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, TENEMOS UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y TENEMOS UN MERCADO REGIONAL QUE DEMANDA ESTOS PRODUCTOS. LO QUE NECESITAMOS ES TRANSFORMAR ESAS VENTAJAS EN INVERSIONES, INDUSTRIA Y DESARROLLO.

COLONIA LIBERTAD PUEDE CONVERTIRSE EN UN NUEVO NODO PETROQUÍMICO DE LA ARGENTINA Y EN EL PUNTO DE PARTIDA DE UNA RED DE INTEGRACIÓN GASÍFERA QUE BENEFICIE A CORRIENTES, MISIONES, BRASIL Y PARAGUAY.

Porque, en definitiva, el verdadero objetivo no es solamente producir fertilizantes: es utilizar nuestros recursos energéticos para generar industria, infraestructura, empleo y nuevas oportunidades para toda una región.







UNA INVERSIÓN INDUSTRIAL QUE PUEDE TRANSFORMAR LA GEOGRAFÍA ENERGÉTICA, PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DEL NORDESTE ARGENTINO Y DEL MERCOSUR.

Referencia: Una compañía energética argentina construirá la mayor planta de urea de Latinoamérica – Infobae