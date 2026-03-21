El tiempo y la justicia pendiente

El paso del tiempo suele presentarse como un factor de equilibrio, una herramienta que permite decantar tensiones, ordenar prioridades y ofrecer perspectiva. Sin embargo, en el ámbito judicial, ese mismo transcurrir puede adquirir un sentido muy distinto: lejos de aportar claridad, puede transformarse en un aliado involuntario —o, en ocasiones, funcional— de la impunidad. Esta percepción se vuelve especialmente relevante cuando se observan causas de alto impacto público que, con el correr de los años, parecen quedar atrapadas en una inercia difícil de justificar.

En la Argentina, algunos expedientes judiciales han adquirido una notoriedad que trasciende lo estrictamente jurídico para instalarse en el debate público como símbolos de una deuda pendiente. Casos complejos, de gran volumen probatorio y con múltiples implicancias políticas e institucionales, han seguido un derrotero extenso, marcado por avances parciales, retrocesos y dilaciones. En ese contexto, el reclamo de justicia no responde únicamente a una demanda punitiva, sino también a la necesidad de previsibilidad y de cierre institucional.

La lentitud de estos procesos abre interrogantes legítimos. ¿Se trata de la consecuencia inevitable de causas técnicamente complejas, o existen factores estructurales que dificultan una resolución en tiempos razonables? El sistema judicial, como cualquier otra institución, opera dentro de límites concretos: carga de trabajo, recursos disponibles, marcos normativos y procedimientos que, en ocasiones, pueden resultar excesivamente formales o poco ágiles. No obstante, cuando las demoras se vuelven la regla más que la excepción, la preocupación deja de ser técnica para convertirse en institucional.

El efecto de estas dilaciones no es menor. La percepción de que el tiempo diluye responsabilidades o posterga indefinidamente las definiciones erosiona la confianza pública. Y esa confianza es un activo central para el funcionamiento de cualquier república. Sin ella, incluso las decisiones judiciales que eventualmente llegan pueden verse debilitadas en su legitimidad social, independientemente de su solidez jurídica.

En paralelo, la mirada no puede limitarse a los expedientes del pasado. También resulta necesario observar con atención aquellos casos que involucran a actores del presente. La consistencia del sistema judicial se mide, en gran parte, por su capacidad de actuar con criterios homogéneos, sin importar el momento político ni las personas involucradas. En ese sentido, surge una pregunta razonable: si los procesos anteriores han requerido años sin alcanzar definiciones claras, ¿qué puede esperarse de las causas actuales que comienzan a transitar ese mismo camino?

No se trata de anticipar culpabilidades ni de emitir juicios apresurados. Por el contrario, el principio de inocencia y el debido proceso deben mantenerse como pilares inalterables. Pero esos mismos principios exigen también que los procedimientos se desarrollen dentro de plazos que resulten compatibles con la idea de justicia efectiva. Una justicia que llega demasiado tarde corre el riesgo de perder parte de su sentido.

La discusión, entonces, no debería centrarse únicamente en casos puntuales, sino en el funcionamiento general del sistema. Mejorar los tiempos judiciales no implica sacrificar garantías, sino optimizar procesos, incorporar herramientas de gestión más eficientes y fortalecer los recursos disponibles. En muchos países, reformas orientadas a la digitalización, la simplificación de trámites y la especialización de tribunales han contribuido a reducir significativamente los plazos sin afectar la calidad de las decisiones.

Al mismo tiempo, la responsabilidad no recae exclusivamente en el Poder Judicial. El diseño institucional, las leyes procesales y el comportamiento de los distintos actores —incluyendo a las partes y sus estrategias— también inciden en la duración de las causas. Por ello, cualquier intento de mejora requiere una mirada integral que contemple todos estos factores.

En definitiva, el paso del tiempo no debería convertirse en un sustituto de las decisiones. La justicia necesita plazos razonables para investigar, analizar y resolver, pero también necesita la determinación de hacerlo. Recuperar ese equilibrio es fundamental no solo para cerrar capítulos abiertos, sino para fortalecer la credibilidad de las instituciones y ofrecer una respuesta adecuada a una sociedad que, más allá de sus diferencias, coincide en un punto básico: la necesidad de que la ley se aplique con claridad, coherencia y oportunidad.