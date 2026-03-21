¿La derrota de Occidente? De Nietzsche a Todd: una civilización frente a su límite

Cada época intenta explicar su tiempo, y La derrota de Occidente, de Emmanuel Todd, se inscribe en ese debate con una pregunta central: si Occidente está entrando en una etapa de declive histórico. No se trata solo de una crisis coyuntural, sino de un posible cambio más profundo en el equilibrio global.

La inquietud no es nueva, Friedrich Nietzsche habló de una decadencia espiritual, Oswald Spengler analizó los ciclos de las civilizaciones y Paul Kennedy explicó los límites económicos del poder. Desde distintas perspectivas, todos coinciden en una idea: ninguna civilización es eterna y todas enfrentan, tarde o temprano, sus propios límites.

Para Nietzsche, el problema era cultural, sostenía que Occidente había perdido su energía creadora al aferrarse a verdades rígidas, olvidando que la realidad es cambio permanente. Esa tendencia a fijar valores inmutables, en lugar de adaptarse, terminaba debilitando la vitalidad de la sociedad.

Tras la Primera Guerra Mundial, Spengler llevó esa intuición al plano histórico, planteó que las civilizaciones funcionan como organismos: nacen, crecen, alcanzan su punto máximo y luego declinan. En ese esquema, Europa ya había iniciado su fase de agotamiento y comenzaba a perder el lugar central que había ocupado durante siglos.

El siglo XX mostró además el costado más oscuro de ese proceso, Hannah Arendt describió “tiempos de oscuridad”, momentos en los que las instituciones se degradan y la política se vuelve violenta. Walter Benjamin, por su parte, advirtió que el progreso no siempre es avance, sino muchas veces acumulación de ruinas, algo que el nazismo dejó en evidencia de forma brutal.

Décadas después, Paul Kennedy aportó una explicación estructural: las potencias declinan cuando su poder militar supera su capacidad económica y sin una base productiva sólida que sostenga esa proyección, el desgaste se vuelve inevitable.

En ese marco, Emmanuel Todd sostiene que Occidente enfrenta hoy un desgaste múltiple: caída demográfica, debilitamiento industrial, desigualdad creciente y fragmentación política. A esto se suma un factor decisivo, el ascenso de China, que disputa liderazgo global con una estrategia sostenida en el tiempo.

Este escenario reabre una pregunta clave sobre la propia idea de Occidente y, al mismo tiempo, interpela a América Latina. Samuel Huntington planteó que la región no forma parte plena de ese mundo, lo que introduce un dato relevante: en las relaciones internacionales no solo importa cómo un país se define, sino cómo es percibido.

Desde la Argentina, Roberto Russell propuso una política exterior basada en la autonomía, luego desarrollada junto a Juan Gabriel Tokatlian como “autonomía relacional”, una forma de integrarse al mundo sin perder capacidad de decisión propia.

En un contexto cada vez más multipolar, esa mirada cobra especial relevancia, el debate sobre la posible “derrota de Occidente” no es solo un problema externo, sino una discusión sobre el mundo que viene y sobre el lugar que países como la Argentina decidan construir.