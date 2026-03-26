Crecimiento con freno

El último informe del INDEC vuelve a poner sobre la mesa una dinámica que ya empieza a insinuarse como tendencia: la economía argentina crece, pero lo hace cada vez a menor ritmo. El dato de un avance del 0,4% en relación a diciembre, que a su vez había registrado un sólido 1,8%, marca con claridad ese cambio de velocidad. No es una caída, pero sí una señal que invita a mirar más allá del número positivo.

Para el Gobierno, el dato puede leerse como una confirmación de que el rumbo elegido empieza a mostrar resultados. En un contexto complejo, sostener el crecimiento, aunque sea moderado, no deja de ser un logro. Sin embargo, la desaceleración obliga a introducir matices. La economía no solo necesita crecer, sino hacerlo de manera consistente, y ese es justamente el punto donde empiezan a aparecer las dudas.

El análisis sectorial refuerza esta ambigüedad. Agro, minería y bancos lideran el crecimiento interanual, consolidando un patrón que se viene repitiendo. Se trata de sectores con ventajas claras: capacidad exportadora, acceso a divisas o adaptación a entornos de alta inflación. Son, en definitiva, los que mejor resisten y aprovechan los cambios del contexto económico.

Pero el problema no está en que estos sectores crezcan, sino en que lo hagan casi en soledad. Comercio e industria, pilares fundamentales para el empleo y la actividad cotidiana, aparecen entre los más afectados. Esta divergencia no es menor: habla de una economía que avanza, pero de manera desigual, con sectores dinámicos que no logran arrastrar al resto.

En ese escenario, la desaceleración del crecimiento adquiere un significado más profundo. Si los motores más vinculados al mercado interno no reaccionan, el impulso general pierde fuerza. Y sin consumo ni producción industrial en expansión, resulta difícil sostener un proceso de crecimiento robusto en el tiempo.

Aquí es donde la política económica entra en discusión. El Gobierno ha priorizado el ordenamiento de las variables macroeconómicas, una estrategia comprensible después de años de inestabilidad. Sin embargo, los datos sugieren que ese ordenamiento todavía no se traduce plenamente en una mejora de la actividad en los sectores más sensibles.

La pregunta, entonces, no es si el camino elegido es correcto, sino si es suficiente. La estabilización es condición necesaria, pero no alcanza por sí sola para reactivar la economía en un sentido amplio. Sin medidas que acompañen a la producción y al consumo, el crecimiento corre el riesgo de quedar concentrado y, por lo tanto, limitado.

También hay un factor de expectativas que no puede ignorarse. La inversión, tanto local como extranjera, depende en gran medida de la percepción de futuro. Cuando los datos muestran una economía que crece pero se desacelera, esa señal puede generar cautela. No se trata de un escenario negativo, pero tampoco de uno que invite al entusiasmo pleno.

Al mismo tiempo, la concentración del crecimiento en pocos sectores expone a la economía a riesgos adicionales. Una eventual caída en los precios internacionales o un cambio en las condiciones financieras podría afectar de manera significativa a los motores actuales, dejando al resto de la economía sin capacidad de compensación.

En este contexto, el desafío para el Gobierno es doble. Por un lado, sostener la estabilidad macroeconómica que permitió recuperar cierta previsibilidad. Por otro, lograr que esa estabilidad se traduzca en una reactivación más amplia, que incluya a la industria, al comercio y, en definitiva, al conjunto del entramado productivo.

Los datos del inicio de año no son alarmantes, pero sí elocuentes. Muestran una economía que avanza, aunque con menor impulso, y que lo hace apoyada en bases todavía estrechas. Ignorar esa señal sería un error; sobredimensionarla, también. La clave está en interpretarla como una advertencia a tiempo.

Porque, en definitiva, el crecimiento no es solo una cuestión de cifras, sino de calidad y sostenibilidad. Y en ese terreno, la Argentina todavía tiene un camino importante por recorrer si aspira a consolidar una recuperación que no dependa de pocos sectores, sino que alcance a la mayoría de su economía.