La ilusión de las certezas

El reciente giro judicial en Estados Unidos por el caso de YPF reavivó una vieja tentación argentina: la de leer cada fallo como definitivo, cada instancia como un cierre y cada victoria parcial como una consagración. Sin embargo, si algo enseña la historia de este litigio es exactamente lo contrario. En rigor, más que un desenlace, lo que existe hoy es una pausa dentro de un proceso largo, técnico y profundamente condicionado por factores que exceden a cualquier gobierno.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de revertir la millonaria condena contra la Argentina significó, sin dudas, un alivio significativo. La sentencia de primera instancia había establecido una obligación superior a los 16.000 millones de dólares, una cifra que condicionaba cualquier horizonte económico. Pero el nuevo fallo no clausura el expediente: lo reencauza. Tal como señalan especialistas, el caso continúa abierto y aún puede escalar a instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos.

En ese marco, las declaraciones de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, aportan una dimensión interesante al debate. Según su mirada, la relación política entre Javier Milei y Donald Trump tuvo una “relevancia fundamental” en el devenir del expediente, en combinación con una estrategia que integró lo jurídico, lo diplomático y lo político. Esta afirmación, que algunos celebran y otros cuestionan, vuelve a poner sobre la mesa un interrogante incómodo: ¿hasta qué punto las decisiones judiciales en escenarios internacionales son impermeables al contexto geopolítico?

No es una pregunta menor. El propio proceso de expropiación de YPF en 2012 —una compañía estratégica con mayoría accionaria estatal— estuvo atravesado por tensiones internacionales, disputas comerciales y posicionamientos ideológicos. El litigio posterior no podía ser ajeno a esa complejidad. En ese sentido, pensar que el expediente se define únicamente en el plano técnico sería, cuanto menos, ingenuo.

Sin embargo, tampoco resulta prudente sobredimensionar el peso de la política en un sistema judicial como el estadounidense, que se caracteriza por su apego a procedimientos, precedentes y criterios estrictamente legales. De hecho, voces críticas han advertido que atribuir el fallo a influencias políticas podría implicar una deslegitimación peligrosa del propio sistema judicial norteamericano.

Entre esas dos tensiones —la política y el derecho— se mueve hoy el caso YPF. Y allí radica la clave para comprender su verdadero estado: no se trata de una batalla ganada ni perdida, sino de una disputa en desarrollo, cuyo resultado dependerá de múltiples variables que aún están en juego.

El Gobierno nacional ha optado por presentar el fallo como un logro propio, enfatizando el rol del Presidente y su estrategia internacional. Pero incluso dentro del propio ámbito judicial se reconoce que la defensa argentina ha mantenido una línea relativamente consistente a lo largo de distintas administraciones. Esto relativiza cualquier intento de apropiación exclusiva del resultado y refuerza la idea de continuidad institucional en un tema de Estado.

A su vez, el comportamiento de los demandantes será determinante en la próxima etapa. La posibilidad de apelar, de buscar una revisión en pleno o de acudir a la Corte Suprema estadounidense sigue abierta. Cada una de esas decisiones puede modificar sustancialmente el escenario. Y en ese tránsito, el factor tiempo adquiere un peso central: los procesos judiciales en Estados Unidos son largos, complejos y, sobre todo, imprevisibles en su duración.

Por eso, quizás el mayor error sería confundir este momento con un punto de llegada. En realidad, se trata de un punto de inflexión. Uno que mejora la posición argentina, pero que no elimina los riesgos ni garantiza un desenlace favorable.

En definitiva, el caso YPF funciona como un recordatorio de los límites del voluntarismo político frente a las dinámicas de la justicia internacional. Ni las relaciones personales ni las estrategias discursivas pueden sustituir el curso de un expediente que se rige por sus propios tiempos y reglas.

Será, en última instancia, el paso del tiempo y las circunstancias que rodeen a la justicia de Estados Unidos —sus criterios, sus instancias y sus decisiones futuras— lo que determine el resultado final. Todo lo demás, por ahora, pertenece más al terreno de la interpretación que al de las certezas.

